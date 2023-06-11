سبب وفاة فايزة واصف واللحظات الأخيرة في حياة مقدمة برنامج “حياتي”

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وطن- في خبر أحزن الوسط الإعلامي والفني المصري، توفيت إعلامية الأجيال في مصر”فايزة واصف” في وقت متأخر مساء أمس، السبت 10 يونيو/حزيران، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً، حسب ما أعلنت بيانات رسمية من أفراد عائلتها وعن نقابة المهن التمثلية ووسائل إعلام مصرية.

ابن شقيق فايزة واصف يعلن وفاتها

أعلن محمد توفيق (واصف)، ابن شقيق الراحلة، فايزة واصف، وفاة عمته عبر حسابه على “فيسبوك“، مشيرا أن العزاء سيكون فقط بعد صلاة الجنازة التي أقيمت ظهر اليوم، الأحد، في مسجد الصديق بالشيراتون في القاهرة.

بدوره، نعي الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الإعلامية فايزة واصف مقدمة برنامج «حياتي». لافتا أن الراحلة كانت عضوًأ في النقابة وكان لها إسهامات عظيمة، على حدّ قوله.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًأ تنعي فيه الإعلامية فايزة واصف، وقالت: “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ السيدة الإعلامية القديرة فايزة واصف مقدمة برنامج حياتي”.

وفاة الإعلامية الكبيرة فايزة واصف مقدمة برنامج "حياتي"#السفيرة_عزيزة pic.twitter.com/dfN0Nd5KyN — dmctv (@dmctv) June 11, 2023

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وتقدمت النقابة بـ “خالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

كما نعى الروائي والسيناريست عبد الرحيم كمال الإعلامية الراحلة بالقول، إن “برنامج (حياتي) كان من أكثر البرامج في طفولتي يشدني للفرجة، مشاكل حقيقية، الناس تبعثها للبرنامج ويتم تجسيدها في صورة دراما بسيطة وبعدها يأتي الضيف وتحاوره السيدة الإعلامية الودودة المثقفة فايزة واصف. رحلت فايزة واصف ومعها جزء جميل سأظل أحتفظ به في ذاكرتي، رحمها الله رحمة واسعة”.

برنامج ( حياتي ) كان من اكتر البرامج في طفولتي بيشدني للفرجة ، مشاكل حقيقية الناس بتبعتها للبرنامج ويتم تجسيدها في صورة دراما بسيطة وبعدها يأتي الضيف وتحاوره السيدة الاعلامية الودودة المثقفة فايزة واصف رحلت فايزة واصف و معها جزء جميل سأظل احتفظ به في ذاكرتي رحمها الله رحمة واسعة pic.twitter.com/fmJ7vHG0cs — عبدالرحيم كمال (@officialakamal) June 10, 2023

وعلى صعيد متصل، نعت الهيئة الوطنية (المصرية) للإعلام، الراحلة فايزة واصف في بيان رسمي على “فيسبوك” وقالت:”رحلت عن عالمنا بعد مسيرة حافلة من العطاء للعمل الإعلامي وهى من جيل رواد الإعلام المصري الذين قدموا إعلاما مهنيا ورسالة هادفة توعوية لكافه شرائح المجتمع”.

وتابعت “رحم الله الإعلامية القديرة واسكنها فسيح جناته وخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة ولأسرة الإعلام المصري”.

من هي فايزة واصف؟

فايزة واصف هي إعلامية ومقدمة برامج مصرية، بدأت مشوارها في تقديم البرامج عام 1963 واهم برامجها “برنامج حياتي”.

تخرجت الفقيدة في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، كما حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن تلتحق بالعمل في إذاعة صوت العرب، عام 1963، ثم انتقلت إلى التلفزيون.

برنامج ( حياتي ) كان من اكتر البرامج في طفولتي بيشدني للفرجة ، مشاكل حقيقية الناس بتبعتها للبرنامج ويتم تجسيدها في صورة دراما بسيطة وبعدها يأتي الضيف وتحاوره السيدة الاعلامية الودودة المثقفة فايزة واصف رحلت فايزة واصف و معها جزء جميل سأظل احتفظ به في ذاكرتي رحمها الله رحمة واسعة pic.twitter.com/fmJ7vHG0cs — عبدالرحيم كمال (@officialakamal) June 10, 2023

قدمت فايزة واصف خلال مسيرتها الإعلامية التي امتدت لأكثر من ستة عقود، العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وأشهرها برنامج “حياتي” الذي كان يناقش قضايا اجتماعية ونفسية مستوحاة من رسائل المشاهدين .

على مدى نحو 36 عاما، قدمت الراحلة برنامج “حياتي” الذي كان يتناول مشاكل اجتماعية متنوعة يرسلها المشاهدون عبر البريد، ثم يقوم ممثلون بتجسيدها في قالب درامي قبل أن يعقب عليها مفكرون ورجال دين وأطباء نفسيون وخبراء في القانون.

مع نهاية السبعينات بدأت الإعلامية فايزة واصف تقديم برنامج حياتي مدة ٣٥ عاما، البرنامج كان يعرض المشكلات الاجتماعية في قالب درامي بواسطة كبار الفنانين ثم يستضيف بعد نهاية المقطع الدرامي أساتذة مختصين، منها تعلمت المعنى في الحياة والشغلانة. إلى رحمة الله وشكرا❤️ pic.twitter.com/ZJY26TrWsr — rasha elshamy رشا الشامي (@rasha_elshamy) June 10, 2023

وحظيت فايزة واصف بإجماع واسع على مهارتها ومصداقيتها وثقافتها في تقديم البرامج، وحصلت على عدة جوائز وتكريمات على مستوى مصر والوطن العربي.

ونعى الكثير من الإعلاميين والفنانين والكتاب الإعلامية الراحلة، مؤكدين أنها تركت بصمة مميزة في تاريخ الإعلام المصري، وأنها ستظل حية في ذاكرة جيل كامل نشأ على برامجها .