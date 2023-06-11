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سبب وفاة فايزة واصف واللحظات الأخيرة في حياة مقدمة برنامج “حياتي”

الإعلامية المصرية قدّمت على مدار 36 عاماً برنامج "حياتي" الذّي غيّر حياة الكثيرين، ونقل الإعلام المصري من أدواره النخبوية إلى أدوار أكثر شعبية أصبح خلالها مرآة لقضايا المجتمع الحارقة

كتب فهمي الورغمي
سبب وفاة فايزة واصف واللحظات الأخيرة في حياة مقدمة برنامج
وفاة فايزة واصف
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وطن- في خبر أحزن الوسط الإعلامي والفني المصري، توفيت إعلامية الأجيال في مصر”فايزة واصف” في وقت متأخر مساء أمس، السبت 10 يونيو/حزيران، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً، حسب ما أعلنت بيانات رسمية من أفراد عائلتها وعن نقابة المهن التمثلية ووسائل إعلام مصرية.

ابن شقيق فايزة واصف يعلن وفاتها

أعلن محمد توفيق (واصف)، ابن شقيق الراحلة، فايزة واصف، وفاة عمته عبر حسابه على “فيسبوك“، مشيرا أن العزاء سيكون فقط بعد صلاة الجنازة التي أقيمت ظهر اليوم، الأحد، في مسجد الصديق بالشيراتون في القاهرة.

بدوره، نعي الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الإعلامية فايزة واصف مقدمة برنامج «حياتي». لافتا أن الراحلة كانت عضوًأ في النقابة وكان لها إسهامات عظيمة، على حدّ قوله.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًأ تنعي فيه الإعلامية فايزة واصف، وقالت: “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ السيدة الإعلامية القديرة فايزة واصف مقدمة برنامج حياتي”.

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وتقدمت النقابة بـ “خالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

كما نعى الروائي والسيناريست عبد الرحيم كمال الإعلامية الراحلة بالقول، إن “برنامج (حياتي) كان من أكثر البرامج في طفولتي يشدني للفرجة، مشاكل حقيقية، الناس تبعثها للبرنامج ويتم تجسيدها في صورة دراما بسيطة وبعدها يأتي الضيف وتحاوره السيدة الإعلامية الودودة المثقفة فايزة واصف. رحلت فايزة واصف ومعها جزء جميل سأظل أحتفظ به في ذاكرتي، رحمها الله رحمة واسعة”.

وعلى صعيد متصل، نعت الهيئة الوطنية (المصرية) للإعلام، الراحلة فايزة واصف في بيان رسمي على “فيسبوك” وقالت:”رحلت عن عالمنا بعد مسيرة حافلة من العطاء للعمل الإعلامي وهى من جيل رواد الإعلام المصري الذين قدموا إعلاما مهنيا ورسالة هادفة توعوية لكافه شرائح المجتمع”.

وتابعت “رحم الله الإعلامية القديرة واسكنها فسيح جناته وخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة ولأسرة الإعلام المصري”.

فايزة واصف
فايزة واصف

من هي فايزة واصف؟

فايزة واصف هي إعلامية ومقدمة برامج مصرية، بدأت مشوارها في تقديم البرامج عام 1963 واهم برامجها “برنامج حياتي”.

تخرجت الفقيدة في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، كما حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن تلتحق بالعمل في إذاعة صوت العرب، عام 1963، ثم انتقلت إلى التلفزيون.

قدمت فايزة واصف خلال مسيرتها الإعلامية التي امتدت لأكثر من ستة عقود، العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وأشهرها برنامج “حياتي” الذي كان يناقش قضايا اجتماعية ونفسية مستوحاة من رسائل المشاهدين .

على مدى نحو 36 عاما، قدمت الراحلة برنامج “حياتي” الذي كان يتناول مشاكل اجتماعية متنوعة يرسلها المشاهدون عبر البريد، ثم يقوم ممثلون بتجسيدها في قالب درامي قبل أن يعقب عليها مفكرون ورجال دين وأطباء نفسيون وخبراء في القانون.

وحظيت فايزة واصف بإجماع واسع على مهارتها ومصداقيتها وثقافتها في تقديم البرامج، وحصلت على عدة جوائز وتكريمات على مستوى مصر والوطن العربي.

ونعى الكثير من الإعلاميين والفنانين والكتاب الإعلامية الراحلة، مؤكدين أنها تركت بصمة مميزة في تاريخ الإعلام المصري، وأنها ستظل حية في ذاكرة جيل كامل نشأ على برامجها .

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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