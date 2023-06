رياض محرز فخر الجزائر دون منازع.. عناقه مع غوارديولا وأرقامه القياسية تتصدر

- Advertisement -

وطن- للمرة الأولى في تاريخه، استطاع مانشستر سيتي الإنجليزي -المُدجج بالنجوم في كل المواقع على أرض الملعب- الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في مباراة الحسم والإثارة ضد إنتر ميلان الإيطالي (المشهور بـ النيراتزورى) بهدف نظيف من توقيع رودري.

وبينما كان السيتي يبني مجده الكروي بين كبار القارة العجوز، كان الجزائري رياض محزر يُسجّل اسمه بأحرف من ذهب بين كبار اللاعبين في الجزائر بشكل خاص والمنطقة العربية عامة.

أصبح ابن الجزائر، رياض محرز، ثاني لاعب جزائري يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر مع بورتو عام 1987، ورابع لاعب عربي يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بعد أشرف حكيمي ومحمد صلاح وحكيم زياش.

وأمس السبت، تُوّج نادي مانشستر سيتي الإنجيلزي بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، مكملًا تاريخية نادرة بالفوز على فريق إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1-0، على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

ورغم عدم إشراك المدرب بيب غوارديولا لمحرز، فإن هذا الأخير ساهم هذا الموسم في العديد من المحطات البارزة لفريقه، وشارك في الاحتفالات مع زملائه، مجددًا مشاركة اللاعب الجزائري منصة تتويج البطولة الأهم كرويًا في القارة، بعد 36 عامًا على إنجاز مواطنه ماجر.

وكان ماجر نجم المباراة النهائية التي جمعت بورتو وبايرن ميونخ الألماني عام 1978، حيث استطاع أن يدرك التعادل لفريقه 1-1 بطريقة رائعة عبر كعب قدمه، قبل أن يسجل بورتو هدفًا ثانيًا ويحرز اللقب.

💙 Legendary moment: Madjer's back-heel for Porto in the 1987 final 😍#OTD | @FCPorto | #UCLfinal pic.twitter.com/H7tWRRXuO3

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 27, 2022