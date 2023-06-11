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رياضة

رياض محرز فخر الجزائر دون منازع.. عناقه مع غوارديولا وأرقامه القياسية تتصدر

أصبح ابن الجزائر، رياض محرز، ثاني لاعب جزائري يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر مع بورتو عام 1987، ورابع لاعب عربي يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بعد أشرف حكيمي ومحمد صلاح وحكيم زياش

كتب فهمي الورغمي
رياض محرز فخر الجزائر دون منازع.. عناقه مع غوارديولا وأرقامه القياسية تتصدر
رياض محرز
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وطن- للمرة الأولى في تاريخه، استطاع مانشستر سيتي الإنجليزي -المُدجج بالنجوم في كل المواقع على أرض الملعب- الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في مباراة الحسم والإثارة ضد إنتر ميلان الإيطالي (المشهور بـ النيراتزورى) بهدف نظيف من توقيع رودري.

وبينما كان السيتي يبني مجده الكروي بين كبار القارة العجوز، كان الجزائري رياض محزر يُسجّل اسمه بأحرف من ذهب بين كبار اللاعبين في الجزائر بشكل خاص والمنطقة العربية عامة.

رياض محرز رابع عربي يحرز دوري الأبطال

أصبح ابن الجزائر، رياض محرز، ثاني لاعب جزائري يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر مع بورتو عام 1987، ورابع لاعب عربي يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بعد أشرف حكيمي ومحمد صلاح وحكيم زياش.

وأمس السبت، تُوّج نادي مانشستر سيتي الإنجيلزي بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، مكملًا تاريخية نادرة بالفوز على فريق إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1-0، على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

ورغم عدم إشراك المدرب بيب غوارديولا لمحرز، فإن هذا الأخير ساهم هذا الموسم في العديد من المحطات البارزة لفريقه، وشارك في الاحتفالات مع زملائه، مجددًا مشاركة اللاعب الجزائري منصة تتويج البطولة الأهم كرويًا في القارة، بعد 36 عامًا على إنجاز مواطنه ماجر.

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وكان ماجر نجم المباراة النهائية التي جمعت بورتو وبايرن ميونخ الألماني عام 1978، حيث استطاع أن يدرك التعادل لفريقه 1-1 بطريقة رائعة عبر كعب قدمه، قبل أن يسجل بورتو هدفًا ثانيًا ويحرز اللقب.

غوارديولا يعانق محرز

قد لا يختلف متابعان للسيتي على العلاقة المتشعبة والمعقدة التي تجمع فيلسوف الكرة الإسباني، بيب غوارديولا، ولاعبه الجزائري، رياض محرز.

ورغم الغضب الذي ساد الشارع الكروي الجزائري، جراء عدم إشراك غوارديولا لمحرز في المباراة النهائية، فإن المدرب الإسباني توجه إلى النجم الجزائري وعانقه مطولًا خلال احتفالات سيتي، فيما بدا أنه تقدير من غوارديولا لمساهمة محرز هذا الموسم.

بدوره، هنّأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس، قائد المنتخب الجزائري على اللقب الأوروبي، وكتب الاتحاد القاري على منصة تويتر تغريدة أرفقها بصورة محرز، تقول: “العالم كلّه تحت قدميه. تهانينا لرياض محرز على لقب آخر مرموق”.

وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية، إن هذه التهنئة تعبّد الطريق لِمحرز من أجل نيل جائزة أحسن لاعب في إفريقيا لعام 2023، وهي المكافأة التي سبق له أن أحرزها سنة 2016.

رياض محرز
رياض محرز

السيتي ينتقل مع غوارديولا إلى نادي كِبار القارة

سجل هدف الفوز الوحيد للسيتي نجمه الإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) في الدقيقة الـ68 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من كايل ووكر. وكان الإنتر قريباً من التعادل في الدقائق الأخيرة لكن الحارس إديرسون تصدى ببراعة لتسديدة هالاند من مسافة قريبة.

بهذا الفوز، أكمل مانشستر سيتي ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعد حصده لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة. وحقق المدرب بيب غوارديولا إنجازاً تاريخياً بالفوز بدوري الأبطال للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية بعد فوزه مع برشلونة عامي 2009 و2011.

وأصبح غوارديولا ثاني مدرب يحقق ثلاثية من الألقاب مرتين في أوروبا بعد أن فعلها مع برشلونة عام 2009. ومن جانبه، خسر إنتر ميلان فرصة التتويج باللقب الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن فاز به ثلاث مرات عامي 1964 و1965 و2010.

وكان إنتر قد حصل على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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