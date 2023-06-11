حورية فرغلي تعود للسينما بعد غياب 4 سنوات: تفاصيل فيلمها الجديد “الظلال المهجورة”

- Advertisement -

وطن – بعد غياب استمر لأربع سنوات، تعود النجمة المصرية حورية فرغلي للأضواء مرة أخرى، حيث تصدرت الأخبار حول عودتها للسينما العربية التريند في محرك البحث ”جوجل“.

فيلم جديد

تستعد فرغلي لتصوير فيلم جديد يحمل اسم “الظلال المهجورة“، والذي يتم تأليفه بواسطة أيوب الحاجري وإخراج مجدي طالب الجاهلي. ومن المتوقع الإعلان عن باقي فريق العمل في الفترة القادمة.

يذكر أن آخر ظهور سينمائي لحورية فرغلي كان في فيلم “استدعاء ولي عمرو” الذي عرض في عام 2019، وشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين مثل صبري فواز، مي كساب، محمد لطفي، ومحمد عز.

آخر أعمال حورية التلفزيونية

على الجانب التلفزيوني، كانت آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل “أيام” الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين مثل أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، ولقاء سويدان.

زواج لثلاث أشهر

وحورية فرغلي، وُلدت في 18 أكتوبر 1976، هي ممثلة مصرية قضت جزءًا من حياتها في الإمارات قبل أن تعود إلى مصر في عام 2009. درست إدارة الأعمال في إنجلترا قبل أن تبدأ مشوارها الفني في عام 2010.

واحدة من القصص المثيرة للاهتمام في حياة حورية هي زواجها القصير، حيث تزوجت من ابن الإعلامي أحمد فراج لمدة ثلاثة أشهر فقط قبل أن ينتهي الزواج بالطلاق في عام 2003 بسبب الكلام الذي كتب عنها في الجرائد.