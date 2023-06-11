حفيدة محمد بن زايد بإطلالة نادرة وظهور ملفت في تركيا (شاهد)

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وطن – نشر مغردون إماراتيون صورةً لظهور لافت لحفيدة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشيخة سلامة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

حفيدة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد

وتظهر الشيخة سلامة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مع جدّها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، على باب الطائرة الرئاسية، خلال مغادرتها تركيا، السبت، بحسب تغريدة نشرها المغرد الإماراتي حسن السجواني على تويتر.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد حضر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، الذي أقيم على استاد أتاتورك بإسطنبول.

وتوج مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يملكه الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدف نظيف على إنتر ميلان الإيطالي في مباراة النهائي.

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وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل إلى إسطنبول، السبت، على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية لتركيا، وكان لافتاً حضوره للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

والتقى الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أن يتوجها معاً إلى ملعب المباراة.

وغرّد الشيخ محمد بن زايد على تويتر بالقول: “سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.. بحثنا تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام.. الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم.”

سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.. بحثنا تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام.. الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم. pic.twitter.com/XfiHrVhwgU — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 10, 2023

كما ظهر الرئيس الإماراتي وهو يخوض تجربة قيادة سيارة “توغ” التركية الكهربائية الجديدة، وكان يجلس إلى جانبه الرئيس التركي، في صور لاقت تفاعلاً كبيراً.

الشيخة سلامة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان

وقليلة هي المعلومات المتوفرة عن الشيخة سلامة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، حفيدة محمد بن زايد.

سمو الشيخة سلامة بنت محمد بن حمد آل نهيان

( حفيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان )

حفظهم الله pic.twitter.com/mOTowrdtPR — عدنان الهاشمي (@emarati_nation) July 1, 2020

لكنّ الشيخة سلامة، ظهرت بالكثير من المناسبات برفقة كبار القادة، وخاصة الشيخ محمد بن زايد، في حي يقال إنها اكتسبت شعبية واسعة بسبب ابتسامتها الجميلة، ولا تزال في بداية شبابها.