“جيوبٌ لا تمكن منافستها”.. صفقات رياضية تغسل بها السعودية سمعتها تثير غضبا دوليا

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وطن – قال مفوض رابطة لاعبي الغولف المحترفين جاي موناهان، إن اللجنة لا يمكنها مضاهاة جيوب السعودية العميقة، وذلك حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر مقرب من موناهان.

وجاءت تصريحات موناهان بعد أيام من إعلان جولة الرابطة الأوروبية للجولف وحلبة الغولف المنافسة LIV المدعومة من السعودية، عن صفقة تاريخية للاندماج وتشكيل كيان تجاري لتوحيد الجولف.

وفي حديثه إلى الموظفين، قال موناهان إن الرابطة أنفقت ما يقرب من 5 ملايين دولار في معركتها القانونية مع حلبة LIV للغولف المدعومة سعوديًا، وكان من المرجح أن يستمر الجدل القانوني لعدة سنوات أخرى.

وكانت الجولة قد انخفضت بالفعل إلى 100 مليون دولار من احتياطياتها لدفع جدولها الزمني.

ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، قال موناهان: “لا يمكننا منافسة حكومة أجنبية بأموال غير محدودة.. كان هذا هو الوقت المناسب.. انتظرنا أن نكون في أقوى وضع ممكن لإنجاز هذه الصفقة”.

وقالت جولة PGA والجولة الأوروبية و LIV Golf المنافس المدعوم سعوديًا، في بيان صحفي مشترك، يوم الثلاثاء، إنهم سيعملون بشكل تعاوني للسماح لأي من لاعبي LIV Golf بإعادة التقدم بطلب للحصول على عضوية PGA Tour و DP World Tour بعد موسم 2023.

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وقال موناهان ، الذي لطالما كان منتقدًا صريحًا لـ LIV Golf: “بعد عامين من الاضطراب والإلهاء، هذا يوم تاريخي للعبة نعرفها ونحبها جميعًا”.

ويتم تمويل سلسلة LIV Golf من قبل صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) واتهمها النقاد بأنها وسيلة للبلاد لمحاولة تلميع سمعتها في مواجهة الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

يتضمن الإعلان عن الاندماج اتفاقًا لإنهاء جميع الدعاوى القضائية العالقة بين الأطراف المشاركة.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمار رأسمالي في الكيان الجديد لتسهيل نموه ونجاحه.

فخر سعودي

وقال ياسر الرميان محافظ الصندوق: “اليوم هو يوم مثير للغاية لهذه اللعبة الخاصة والأشخاص الذين تمسهم في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “نحن فخورون بشراكتنا مع جولة PGA للاستفادة من النجاح غير المسبوق لصندوق الاستثمارات العامة وسجله الحافل في إطلاق القيمة وجلب الابتكار وأفضل الممارسات العالمية إلى الأعمال والقطاعات في جميع أنحاء العالم.”

تم إطلاق حلبة LIV للغولف المنافسة في عام 2022 وجذبت بعض اللاعبين المشهورين بعيدًا عن الدوائر المنافسة بمبالغ هائلة من المال في أحداث من 54 حفرة لا تتضمن أي تخفيضات وأيام الدفع لكل لاعب غولف.

إلى جانب دعمه لدوري الجولف LIV ، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2021 ، والذي يبلغ حجمه 600 مليار دولار ، كما درس شراء سباقات الفورمولا 1 العام الماضي .

وسعى ولي العهد إلى تعزيز مقتنيات المملكة في مجال الرياضة والترفيه. وبينما دفع ببعض الإصلاحات الاجتماعية ، فقد أشرف أيضًا على قمع المعارضة وموجات من الإعدامات.

اتهم منتقدون المملكة العربية السعودية بالانخراط في “غسيل رياضي” للتغطية على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان. في الأسبوع الماضي فقط ، أُعدم ثلاثة أشخاص في المملكة ، ليرتفع عدد الإعدامات إلى 47 في عام 2023.