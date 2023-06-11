الأحد, يونيو 11, 2023
الرئيسيةالهدهد"جيوبٌ لا تمكن منافستها".. صفقات رياضية تغسل بها السعودية سمعتها تثير غضبا...
الهدهد

“جيوبٌ لا تمكن منافستها”.. صفقات رياضية تغسل بها السعودية سمعتها تثير غضبا دوليا

جولة الرابطة الأوروبية للجولف وحلبة الغولف المنافسة LIV المدعومة من السعودية، أعلنتا صفقة تاريخية للاندماج وتشكيل كيان تجاري لتوحيد الجولف

كتب خالد السعدي
اندماج الرابطة الأوروبية للجولف وحلبة الغولف المنافسة
تم إطلاق حلبة LIV للغولف المنافسة في عام 2022 وجذبت بعض اللاعبين المشهورين إلى السعودية
- Advertisement -

وطن – قال مفوض رابطة لاعبي الغولف المحترفين جاي موناهان، إن اللجنة لا يمكنها مضاهاة جيوب السعودية العميقة، وذلك حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر مقرب من موناهان.

وجاءت تصريحات موناهان بعد أيام من إعلان جولة الرابطة الأوروبية للجولف وحلبة الغولف المنافسة LIV المدعومة من السعودية، عن صفقة تاريخية للاندماج وتشكيل كيان تجاري لتوحيد الجولف.

وفي حديثه إلى الموظفين، قال موناهان إن الرابطة أنفقت ما يقرب من 5 ملايين دولار في معركتها القانونية مع حلبة LIV للغولف المدعومة سعوديًا، وكان من المرجح أن يستمر الجدل القانوني لعدة سنوات أخرى.

وكانت الجولة قد انخفضت بالفعل إلى 100 مليون دولار من احتياطياتها لدفع جدولها الزمني.

ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، قال موناهان: “لا يمكننا منافسة حكومة أجنبية بأموال غير محدودة.. كان هذا هو الوقت المناسب.. انتظرنا أن نكون في أقوى وضع ممكن لإنجاز هذه الصفقة”.

وقالت جولة PGA والجولة الأوروبية و LIV Golf المنافس المدعوم سعوديًا، في بيان صحفي مشترك، يوم الثلاثاء، إنهم سيعملون بشكل تعاوني للسماح لأي من لاعبي LIV Golf بإعادة التقدم بطلب للحصول على عضوية PGA Tour و DP World Tour بعد موسم 2023.

- Advertisement -

وقال موناهان ، الذي لطالما كان منتقدًا صريحًا لـ LIV Golf: “بعد عامين من الاضطراب والإلهاء، هذا يوم تاريخي للعبة نعرفها ونحبها جميعًا”.

ويتم تمويل سلسلة LIV Golf من قبل صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) واتهمها النقاد بأنها وسيلة للبلاد لمحاولة تلميع سمعتها في مواجهة الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

يتضمن الإعلان عن الاندماج اتفاقًا لإنهاء جميع الدعاوى القضائية العالقة بين الأطراف المشاركة.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمار رأسمالي في الكيان الجديد لتسهيل نموه ونجاحه.

فخر سعودي

وقال ياسر الرميان محافظ الصندوق: “اليوم هو يوم مثير للغاية لهذه اللعبة الخاصة والأشخاص الذين تمسهم في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “نحن فخورون بشراكتنا مع جولة PGA للاستفادة من النجاح غير المسبوق لصندوق الاستثمارات العامة وسجله الحافل في إطلاق القيمة وجلب الابتكار وأفضل الممارسات العالمية إلى الأعمال والقطاعات في جميع أنحاء العالم.”

تم إطلاق حلبة LIV للغولف المنافسة في عام 2022 وجذبت بعض اللاعبين المشهورين بعيدًا عن الدوائر المنافسة بمبالغ هائلة من المال في أحداث من 54 حفرة لا تتضمن أي تخفيضات وأيام الدفع لكل لاعب غولف.

إلى جانب دعمه لدوري الجولف LIV ، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2021 ، والذي يبلغ حجمه 600 مليار دولار ، كما درس شراء سباقات الفورمولا 1 العام الماضي .

وسعى ولي العهد إلى تعزيز مقتنيات المملكة في مجال الرياضة والترفيه. وبينما دفع ببعض الإصلاحات الاجتماعية ، فقد أشرف أيضًا على قمع المعارضة وموجات من الإعدامات.

اتهم منتقدون المملكة العربية السعودية بالانخراط في “غسيل رياضي” للتغطية على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان. في الأسبوع الماضي فقط ، أُعدم ثلاثة أشخاص في المملكة ، ليرتفع عدد الإعدامات إلى 47 في عام 2023.

المصدروول ستريت جورنال - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

رغم رفضه عرض الهلال الأسطوري.. ميسي لن يوقف مهمة غسل سمعة السعودية

الهدهد

بعد تهديدات بقتله.. شرطة لندن تطلب من عقيد سعودي منشق محاكاة حياة إدوارد سنودن!

الهدهد

نقيب الصيادين يشير لمسؤولية سعودية في هجوم القرش على السائح الروسي في الغردقة وسخرية!

الهدهد

فيديو مؤلم لسيارة تصدم عاملا سعوديا على طريق سريعة ومصيره مجهول

فيديو

سعودية حسناء تفجر غضب السعوديين بتصرف صادم وجنوني (فيديو)

الهدهد

رجوة آل سيف.. معلومات مثيرة عن خالتها وعلاقتها بعائلة “آل سعود” وسر أقراط ليلة الحناء (شاهد)

الهدهد

“الموت للسعودية”.. شغب في لبنان وقطع طرق بسبب حيدر سليم (فيديو)

الهدهد

هل ينفذ محمد بن سلمان توصيات صندوق النقد التي أغضبت السعوديين؟

رياضة

ميسي إلى إنتر ميامي وسخر من السعودية.. هل فاز بعقد مربح مدى الحياة؟

حياتنا

شاهد ما فعله كريم بنزيما لحظة وصوله إلى السعودية (فيديو)

الهدهد

“ابن سلمان” يطارد محبي عمه الراحل.. هذا ما فعله بعسكري أشاد به على واتس آب!

رياضة

كريم بنزيما يتحدث العربية على طريقة رونالدو: “أراكم في جدة” (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

واقعة نصب مثيرة.. كيف خسر الشيخ حمد بن جاسم 90 مليون دولار لصالح طبيب نفسي؟

الصرع المقاوم للأدوية: الأطفال يعيشون لفترة أطول بعد إجراء جراحة على الجمجمة

سيرين عبدالنور وابنتها بحمالات صدر فقط في عيد ميلاد الأخيرة! (شاهد)

صداقة حميمة بين العدوين اللدودين.. “شهر عسل” بين محمد بن زايد وأردوغان ما أهميته؟

مصر تحرم النازحين السودانيين من دخول أراضيها إلا بشرط والسبب صادم

غوارديولا يُوجه رسالة ساخرة إلى ريال مدريد بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

الهلال السعودي يُغري مدرب يوفنتوس أليغري للتعاقد معه بهذا الراتب

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد مجاناً في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

راموس يقترب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

الثلاثية التاريخية تحققت.. مانشستر سيتي يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023 (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC