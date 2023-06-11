الأحد, يونيو 11, 2023
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رياضة

جوكوفيتش يتخطى رقم نادال القياسي بعد تتويجه ببطولة فرنسا للتنس (فيديو)

الصربي جوكوفيتش يحصد 23 لقباً خلال مشواره في عالم كرة التنس بعد فوزه ببطولة فرنسا للتنس المفتوح

كتب فارس أبو شيحة
تتويج جوكوفيتش ببطولة فرنسا للتنس المفتوح
تتويج جوكوفيتش ببطولة فرنسا للتنس المفتوح
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وطن- نجح أسطورة كرة التنس العالمية الصربي نوفاك جوكوفيتش  36 عاماً، من تخطي الرقم القياسي لأسطورة التنس الإسبانية نادال، بعد فوزه ببطولة فرنسا للتنس المفتوحة للتنس على حساب منافسه النرويجي كاسبر رود.

وأصبح النجم الصربي جوكوفيتش، أكثر لاعب تتويجاً بالألقاب في تاريخ كرة التنس العالمية، برصيد 23 لقباً.

جوكوفيتش يتخطى رقم نادال

وحقق الصربي نوفاك جوكوفيتش الفوز على منافسه النرويجي كاسبر رود، في مباراة نهائي بطولة فرنسا للتنس المفتوحة للتنس، بنتيجة 7-6 و3-6 و 5-7، الأحد.

كما وبهذا اللقب رفع المتربع على عرش كرة التنس العالمية جوكوفيتش، رصيده إلى 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، متفوقاً بذلك على الإسباني رافائيل نادال.

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ويعد تتويج  الصربي جوكوفيتش في العاصمة الفرنسية (باريس)، هو الثالث له خلال مشواره في عالم التنس المفتوح، كما وبات أكبر لاعب سناً يتوج في رولان غاورس بعمر 36 عاماً.

كما وشهدت المباراة النهائية بين جوكوفيتش وكاسبر رود في نهائي بطولة فرنسا للتنس المفتوح، حضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة. لعل أبرزهم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي كيليان مبابي وغيرهم.

نوفاك جوكوفيتش
نوفاك جوكوفيتش

التصنيف العالمي لمحترفين كرة التنس

كما وأصبح نوفاك جوكوفيتش على بعد لقب وحيد من تحطيم الرقم القياسي المسجل في فئة السيدات. للاعبة التنس الأسترالية مارغريت كورت برصيد 24 لقباً.

ويتصدر الصربي جوكوفيتش بهذا التتويج صدارة ترتيب التصنيف العالمي للمحترفين في عالم كرة التنس المفتوح، والذي من المتوقع أن يصدر، الاثنين.

يشار بأن نجم التنس الإسبانية رافائيل نادال قد انسحب من بطولة فرنسا للتنس المفتوح. بسبب  الإصابة، التي ستستمر لعدة شهور قادمة، حيث سيكون العام المقبل الأخير في مسيرته.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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