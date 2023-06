جوكوفيتش يتخطى رقم نادال القياسي بعد تتويجه ببطولة فرنسا للتنس (فيديو)

- Advertisement -

وطن- نجح أسطورة كرة التنس العالمية الصربي نوفاك جوكوفيتش 36 عاماً، من تخطي الرقم القياسي لأسطورة التنس الإسبانية نادال، بعد فوزه ببطولة فرنسا للتنس المفتوحة للتنس على حساب منافسه النرويجي كاسبر رود.

وأصبح النجم الصربي جوكوفيتش، أكثر لاعب تتويجاً بالألقاب في تاريخ كرة التنس العالمية، برصيد 23 لقباً.

وحقق الصربي نوفاك جوكوفيتش الفوز على منافسه النرويجي كاسبر رود، في مباراة نهائي بطولة فرنسا للتنس المفتوحة للتنس، بنتيجة 7-6 و3-6 و 5-7، الأحد.

كما وبهذا اللقب رفع المتربع على عرش كرة التنس العالمية جوكوفيتش، رصيده إلى 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، متفوقاً بذلك على الإسباني رافائيل نادال.

Novak Djokovic defeated Casper Ruud in the men's singles final to capture Grand Slam title No. 23.

Highlights of the day by @emirates #FlyBetter #RolandGarros pic.twitter.com/AGoZvp4mI4

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023