الأحد, يونيو 11, 2023
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حياتنا

جورجينا تضع رونالدو في ورطة بما قالته عن نوع المياه التي يشربها!

كان حدثًا مزدحمًا وتحدث كلٌّ من لاعب كرة القدم والعارضة عن الماء على الرغم من أن إجابة جورجينا لم يتمّ التدرّب عليها جيداً

كتب رفيف عبدالله
كان حدثًا مزدحمًا، وتحدث كل من لاعب كرة القدم والعارضة عن الماء ، على الرغم من أن إجابة جورجينا لم يتم التدريب عليها جيدًاً.
جورجينا
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وطن- عاد كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز هذا الأسبوع إلى مدريد لتقديم أعمال اللاعب البرتغالي الجديدة، وهي علامة تجارية للمياه المعدنية القلوية ومضادات الأكسدة تسمى Ursu9.

“رطبة!”

كان حدثًا مزدحمًا، وتحدّث كلٌّ من لاعب كرة القدم والعارضة عن الماء، على الرغم من أن إجابة جورجينا لم يتم التدرّب عليها جيدًاً.

حتى أن تعليقاتها انتشرت بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لجميع الأسباب الخاطئة.

جورجينا تحرج رونالدو
نشرت جورجينا صورة للإعلان عبر صفحتها

حيث قالت جورجينا رودريغيز أمام الكاميرات: “أنا أحب الماء، فهو يمنحني كثيراً من الصحة لأن أكون رطبة، وبهذه المياه ستشعر بمزيد من الترطيب وستلاحظ كيف يروي عطشك”.

جورجينا رودريغيز تتعرض للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي

بحسب صحيفة “الماركا” الإسبانية، فقد سخر كثيرون من هذه الإجابة على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى أن أنواعًا أخرى من المياه ترطب أيضًا.

قال أحد المعجبين على تويتر ساخرًا: “شرب الكثير من الماء، النصيحة الأساسية والأساسية لعدم الإصابة بالجفاف”.

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جورجينا تحرج رونالدو
يبدو أن الثنائي كان الوجه الإعلاني لهذا النوع من المياه

وكتب آخر: “على الأقل لم تقل أنه يجفف أكثر مما يرطب”.

مواجهة جورجينا رودريغيز مع مراسل

لم يكن هذا هو السبب الوحيد لظهور شريكة كريستيانو رونالدو في الأخبار، حيث واجهت إشكالية صغيرة مع الصحافة عندما سُئلت عن شائعات بوجود أزمة في علاقتهما.

كان مراسل “El Programa de Ana Rosa” هو المسؤول عن محاولة التعمق أكثر في الشائعات.

وردّت جورجينا عليه: “بالطبع لا، لقد اخترعتموه بأنفسكم”، قبل أن تقول إنهما يتوقعان الزواج في يوم من الأيام.

“نحن أقوى معاً”

من جانبه، أراد كريستيانو رونالدو الذي رغب بالاستفادة من هذا الحدث لكسر صمته والتحدث بوضوح شديد عن كل شائعات الأزمة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة حول علاقته بالمؤثرة والأم لطفلين من أبنائه.

وقال للصحفيين: “عائلتي دائمًا معي، وجيو معي في جميع مشاريعي وأنا أيضًا أدعمها”، ليضيف: “إنها تشق طريقها وأنا أؤيدها بنسبة 100٪”، بحسب ما نقله موقع “okdiario” الإسباني.

وتابع قائلاً: “ستكون دائمًا معي وأنا معها، نحن معًا أقوى بكثير”.

المصدرالماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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