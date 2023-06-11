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تعليق أبو تريكة بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا ورسالته إلى غوارديولا (صور)

أبو تريكة يخاطب المدرب غوارديولا بعد تتويج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخه

كتب فارس أبو شيحة
محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة
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وطن- علق أمير القلوب المصري محمد أبو تريكة المحلل الرياضي في شبكة قنوات بين سبورت القطرية والنجم السابق لفريق الأهلي المصري، عقب تتويج المارد الأحمر الأهلاوي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 على حساب الوداد الرياضي المغربي.

وقال المصري أبو تريكة في منشور نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، ” المجد لا يباع ويشترى!، المجد تصنعه النفوس الشجاعة .. وتحميه القلوب المخلصة النبيلة!”.

تعليق أبو تريكة بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

وأضاف الكابتن المصري أبو تريكة، ” المجد يصنعه الأهلي ورجاله في كل مكان وزمان، مبروك البطولة ال11 .. يا أهلي يا كبير.. اجهز يا غوارديولا”، مع وضع علامات ضحك لمنشوره.

غوارديولا
غوارديولا

وجاء منشور أبو تريكة عقب تتويج نادي الأهلي بالبطولة ال11 في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على منافسه الوداد المغربي. بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب وإياب مباراة القمة النهائية  للبطولة القارية.

مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأحرز فريق الوداد المستضيف لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أولى أهداف المباراة داخل شباك الأهلي المصري، عن طريق اللاعب يحيى عطية الله في الدقيقة ال27.

كما ونجح نجم الأهلي محمد عبد المنعم من تسجيل هدف التعادل. عند الدقيقة ال78، ليتوج بذلك المارد الأحمر بالبطولة الأفريقية مستفيداً من تقدمه في نتيجة مباراة الذهاب الماضية من الدور النهائي.

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وتأهل فريق الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال الأفريقية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، على حساب حامل النسخة الماضية الوداد المغربي. ليكون سادس فريق سيشارك في البطولة المقرر إقامتها في السعودية بشهر ديسمبر القادم.

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق الأهلي يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 62 نقطة، خلف المتصدر بيراميدز صاحب ال64 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + أبو تريكة تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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