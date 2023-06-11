الأحد, يونيو 11, 2023
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بطلب أردني.. البرلمان العربي يقرأ الفاتحة على روح الشهيد محمد صلاح

جاء طلب قراءة الفاتحة من النائب الأردني خليل عطية، الذي أشاد بتضحيات المجند المصري محمد صلاح وزملائه في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني

كتب فهمي الورغمي
بطلب أردني.. البرلمان العربي يقرأ الفاتحة على روح الشهيد محمد صلاح
البرلمان العربي يقرأ الفاتحة على روح الشهيد محمد صلاح
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وطن- قرأ أعضاء البرلمان العربي “الفاتحة” على روح المجند المصري الشهيد “محمد صلاح”، الذي ارتقى بعد تصفيته 3 أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المصرية الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء (المصرية)، وذلك على هامش أعمال الجلسة العامة الختامية للبرلمان العربي التي عقدت أمس، السبت.

البرلمان العربي يقرأ الفاتحة على روح الجندي المصري محمد صلاح

وجاء طلب قراءة الفاتحة من النائب الأردني خليل عطية، الذي أشاد بتضحيات الجندي المصري محمد صلاح وزملائه في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية.

وأشاد “عطية” بعملية الجندي المصري الشهيد محمد صلاح بقوله: “الروح الطاهرة تحلق نحو الأعالي تحت قبة البرلمان العربي في القاهرة”.

وطالب النائب الأردني في كلمته أمام البرلمانيين العرب، بقراءة الفاتحة على روح الشهيد محمد صلاح وكل شهداء الأمة العربية والإسلامية.

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وعلى هامش الجلسة، أعرب أعضاء البرلمان العربي عن تعازيهم ومواساتهم لأسرة المجند صلاح وللشعب المصري، مؤكدين على دعمهم للقوات المسلحة المصرية في حفظ أمن واستقرار مصر.

حيث أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على الدعم الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية والأولى .

وجاءت كلمة “العسومي” على هامش أعمال الجلسة العامة الختامية للبرلمان العربي التي عقدت، أمس السبت، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلي البرلمانات العربية.

وأدان العسومي الممارسات الاستفزازية للاحتلال الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق باستكمال مخططاتها الاستيطانية ومحاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة، وهدمها للمنازل واعتداءاتها المتكررة ضد الفلسطينيين.

وأكد، أن جميع هذه الممارسات، تمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة.

البرلمان العربي ومحمد صلاح
البرلمان العربي يقرأ الفاتحة على روح الشهيد محمد صلاح

الجندي المصري محمد صلاح يُشعل مواقع التواصل

أشعل الجندي المصري محمد صلاح التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، حيث اعتبره جزء كبير من الشارع العربي مثالا يحتذى به للشجاعة والتضحية والوفاء لقضية العرب الأولى: فلسطين.

وأثار الهجوم الذي نفّذه صلاح ضدّ قوة إسرائيلية، موجة واسعة من التضامن مع فلسطين على منصات التواصل الاجتماعي. كما أعاد إحياء الجدل حول السلام العربي المزعوم مع إسرائيل إلى الواجهة، وأشعل التذكير بالهجمات السابقة التي نُفِذت بواسطة مصريين ضد القوات الإسرائيلية، حتّى أن الجندي المصري أصبح على المستوى الشعبي العربي “بطلا قوميا”.

جدير بالذكر أن الجندي المصري محمد صلاح (22 عاما) تمكن من عبور الحدود الفاصلة بين الأراضي المصرية والفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل وشن هجومًا غير متوقع أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.

ارتقى الجندي المصري بعد ذلك بوقت قصير شهيداً تحت وابل رصاص جنود الاحتلال. وتم في البداية تأجيل الكشف عن هويته واحتجاز جثمانه من قبل السلطات الإسرائيلية لعدة أيام.

قبل أن تقوم تل أبيب بتسليم الجثمان للجانب المصري، في القاهرة. وفي مصر قامت السلطات بفرض تكتّم شامل على حيثيات دفن الجندي دون إقامة مراسم جنائزية له.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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