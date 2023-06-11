بدء استثمارات ضخمة لـ سميح ساويرس في السعودية وعُمان.. تفاصيل

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وطن- كشف الملياردير ورجل الأعمال المصري سميح ساويرس، أنه يخطط لمباشرة استثماراته “الشخصية” في السعودية هذا العام، بدءاً بقطاع السياحة، حيث يتطلّع لتنفيذ مشروع على غرار مدينة الجونة المصرية في المملكة، كما كشف عن تنفيذ شركاته لمشروع ضخم في سلطنة عمان أيضا والبدء فيه في سبتمبر المقبل.

ساويرس كشف في مقابلة مع موقع “اقتصاد الشرق”، على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد، الأحد في الرياض، إن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع، المطل على البحر الأحمر، لن تقل عن 500 مليون دولار، وسيجري تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي.

كان مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية أعلن لـ”اقتصاد الشرق“، بتصريح سابق، أنه في طور المفاوضات مع أطراف سعودية للاستثمار بالقطاع السياحي في المملكة.

#عاجل

الملياردير المصري سميح ساويرس لـ"الشرق": أخطط لبدء استثماراتي الشخصية في #السعودية النصف الثاني من 2023 وسأبدأ بقطاع السياحة، ونخطط لتنفيذ مشروع على غرار مدينة الجونة المصرية هناك، باستثمارات للمرحلة الأولى للمشروع بنحو 500 مليون دولار #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/Npg69SpwcF — اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) June 11, 2023

تضع السعودية خططاً لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ومن بين مخططاتها تنمية إيرادات السياحة الخارجية والداخلية، مع مستهدفها جذب 100 مليون سائح بحلول 2030.

مشروع تراثي في جدة

ساويرس أفصح لـ”اقتصاد الشرق” أنه يخطط أيضاً لمشروع سياحي في مدينة جدة السعودية لإحياء منطقة تراثية قديمة، ضمن خطط المملكة لإبراز التراث والثقافة السعودية.

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مضيفاً: “نستهدف أن يشكّل المشروع، المزمع تنفيذه خلال 5 سنوات، أكبر منطقة جذب في جدة، على غرار منطقة الدرعية في الرياض”. ومنوّهاً بأن توسعه بالاستثمار في السعودية “يأتي بدعم التسهيلات التي تقدمها البلاد للمستثمر، وسهولة دخول وخروج الأموال”.

سلطنة عمان تحظى باهتمام سميح ساويرس

وبخلاف السعودية، تحظى سوق خليجية أُخرى باهتمام رجل الأعمال المصري هي سلطنة عُمان، حيث قال في حديثه: “نستهدف بدء العمل في سبتمبر بتطوير منتجع قائم في جزيرة السودة بكلفة 100 مليون دولار، بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني”.

كذلك، قال ساويرس إنه يخطط لإنشاء فندق جديد في سويسرا باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، على أن يبدأ العمل فيه مطلع العام المقبل.

"طموحات السعودية لا حدود قصوى لها".

رجل الأعمال والمستثمر المصري سميح ⁧#ساويرس⁩ يكشف لـ ⁧#العربية⁩ عن أحد مشاريعه في المملكة والمتعلق بتطوير ⁧#جدة_التاريخية⁩.

رئيس مجلس إدارة شركة أوارسكوم أفاد للعربية بأن المرحلة الأولى من المشروع ستُفتتح نهاية العام الحالي pic.twitter.com/DzntyFt2Df — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 11, 2023

فندق جديد في الجونة

التوجّه نحو السعودية لن ينعكس على نشاط ساويرس في بلده الأم، إذ يؤكد أن “استثماراتنا في مصر لا يمكن أن تتوقف، والتوسع مستمر في مشروع الجونة”، معلناً عزمه ضخّ 100 مليون دولار خلال عامين لإنشاء فندق جديد وتوسعة فنادق قائمة.

نجل نجيب ساويرس على الخط

من جانبه وفي حوار له مع “اقتصاد الشرق” على هامش ذات المؤتمر، أكد رجل الأعمال المصري أنسي نجيب ساويرس، رئيس “أوراسكوم المالية”أن استثماراته في مصر تتركز على القطاع العقاري والتكنولوجيا المرتبطة به، إضافة إلى التعليم والصحة.

وقال نجل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على هامش توزيع حفل جوائز ريادة الأعمال في مصر (EEA) بالعاصمة القاهرة، إنَّ سوق الولايات المتحدة الأميركية تمثل أولوية بالنسبة له أيضاً، من خلال شركة “هوف كابيتال” (Hof Capital)، التي تدرس فرص الاستثمار والنمو بالقطاع المالي والمصرفي، والرعاية الصحية، والبرمجيات.

وكشف أنسي ساويرس الحفيد أنَّ تركيزه حالياً منصبٌّ على تطوير منتجات شركة “كليفر” (Klivrr)، المتخصصة بالتكنولوجيا المالية، في السوق المصرية.

وكانت “أوراسكوم المالية القابضة” (OFH)، التي يرأس مجلس إدارتها أنسي نجيب ساويرس، قد أعلنت من قبل عن تخصيص 500 مليون جنيه استثمارات في شركة “كليفر”.