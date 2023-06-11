الأحد, يونيو 11, 2023
الرئيسيةالهدهدبدء استثمارات ضخمة لـ سميح ساويرس في السعودية وعُمان.. تفاصيل
الهدهد

بدء استثمارات ضخمة لـ سميح ساويرس في السعودية وعُمان.. تفاصيل

رجل الأعمال والملياردير المصري كشف عن بدء العمل في سبتمبر بتطوير منتجع قائم في جزيرة السودة بكلفة 100 مليون دولار، بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني

كتب خالد الأحمد
بدء استثمارات ضخمة لـ سميح ساويرس في السعودية وعُمان.. تفاصيل
سميح ساويرس
- Advertisement -

وطن- كشف الملياردير ورجل الأعمال المصري سميح ساويرس، أنه يخطط لمباشرة استثماراته “الشخصية” في السعودية هذا العام، بدءاً بقطاع السياحة، حيث يتطلّع لتنفيذ مشروع على غرار مدينة الجونة المصرية في المملكة، كما كشف عن تنفيذ شركاته لمشروع ضخم في سلطنة عمان أيضا والبدء فيه في سبتمبر المقبل.

ساويرس كشف في مقابلة مع موقع “اقتصاد الشرق”، على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد، الأحد في الرياض، إن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع، المطل على البحر الأحمر، لن تقل عن 500 مليون دولار، وسيجري تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي.

كان مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية أعلن لـ”اقتصاد الشرق“، بتصريح سابق، أنه في طور المفاوضات مع أطراف سعودية للاستثمار بالقطاع السياحي في المملكة.

تضع السعودية خططاً لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ومن بين مخططاتها تنمية إيرادات السياحة الخارجية والداخلية، مع مستهدفها جذب 100 مليون سائح بحلول 2030.

مشروع تراثي في جدة

ساويرس أفصح لـ”اقتصاد الشرق” أنه يخطط أيضاً لمشروع سياحي في مدينة جدة السعودية لإحياء منطقة تراثية قديمة، ضمن خطط المملكة لإبراز التراث والثقافة السعودية.

- Advertisement -

مضيفاً: “نستهدف أن يشكّل المشروع، المزمع تنفيذه خلال 5 سنوات، أكبر منطقة جذب في جدة، على غرار منطقة الدرعية في الرياض”. ومنوّهاً بأن توسعه بالاستثمار في السعودية “يأتي بدعم التسهيلات التي تقدمها البلاد للمستثمر، وسهولة دخول وخروج الأموال”.

سلطنة عمان تحظى باهتمام سميح ساويرس

وبخلاف السعودية، تحظى سوق خليجية أُخرى باهتمام رجل الأعمال المصري هي سلطنة عُمان، حيث قال في حديثه: “نستهدف بدء العمل في سبتمبر بتطوير منتجع قائم في جزيرة السودة بكلفة 100 مليون دولار، بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني”.

كذلك، قال ساويرس إنه يخطط لإنشاء فندق جديد في سويسرا باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، على أن يبدأ العمل فيه مطلع العام المقبل.

فندق جديد في الجونة

التوجّه نحو السعودية لن ينعكس على نشاط ساويرس في بلده الأم، إذ يؤكد أن “استثماراتنا في مصر لا يمكن أن تتوقف، والتوسع مستمر في مشروع الجونة”، معلناً عزمه ضخّ 100 مليون دولار خلال عامين لإنشاء فندق جديد وتوسعة فنادق قائمة.

بدء استثمارات ضخمة لـ سميح ساويرس في السعودية وعُمان.. تفاصيل
نجيب ساويرس

نجل نجيب ساويرس على الخط

من جانبه وفي حوار له مع “اقتصاد الشرق” على هامش ذات المؤتمر، أكد رجل الأعمال المصري أنسي نجيب ساويرس، رئيس “أوراسكوم المالية”أن استثماراته في مصر تتركز على القطاع العقاري والتكنولوجيا المرتبطة به، إضافة إلى التعليم والصحة.

وقال نجل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على هامش توزيع حفل جوائز ريادة الأعمال في مصر (EEA) بالعاصمة القاهرة، إنَّ سوق الولايات المتحدة الأميركية تمثل أولوية بالنسبة له أيضاً، من خلال شركة “هوف كابيتال” (Hof Capital)، التي تدرس فرص الاستثمار والنمو بالقطاع المالي والمصرفي، والرعاية الصحية، والبرمجيات.

وكشف أنسي ساويرس الحفيد أنَّ تركيزه حالياً منصبٌّ على تطوير منتجات شركة “كليفر” (Klivrr)، المتخصصة بالتكنولوجيا المالية، في السوق المصرية.

وكانت “أوراسكوم المالية القابضة” (OFH)، التي يرأس مجلس إدارتها أنسي نجيب ساويرس، قد أعلنت من قبل عن تخصيص 500 مليون جنيه استثمارات في شركة “كليفر”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

من على مركب مرسى علم.. “قفزة رعب” تكتب عمرا جديدا لصاحبها (فيديو)

الهدهد

مع راقصة مصرية.. فيديو متداول للسائح الروسي ضحية قرش الغردقة

الهدهد

سبب وفاة فايزة واصف واللحظات الأخيرة في حياة مقدمة برنامج “حياتي”

الهدهد

مصر.. شاهد حريق مركب مرسى علم وفقدان 3 سائحين في البحر الأحمر

الهدهد

“من فوق لله ومن تحت لعبدالله”.. غضب سعودي من رقص وغناء منقبة في أبها! (فيديو)

الهدهد

بعد حادث الغردقة.. سعودي يسبح على ظهر قرش كأنه يمتطي حصانا بالصحراء (فيديو)

حياتنا

مطربة غامضة في السعودية تغني وترقص بملابس خليعة مع نقاب (فيديو)

الهدهد

“جيوبٌ لا تمكن منافستها”.. صفقات رياضية تغسل بها السعودية سمعتها تثير غضبا دوليا

الهدهد

مصر تحرم النازحين السودانيين من دخول أراضيها إلا بشرط والسبب صادم

الهدهد

صور جديدة للشهيد محمد صلاح وسلاحه الذي أباد به جنود إسرائيل

الهدهد

السيسي يقود دراجته ويعد المصريين ويمنيهم: “أزمة وهتعدي” (فيديو)

الهدهد

“قرش الغردقة قطري”.. فيديو متداول لإعلامي مصري وهذه حقيقته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الموعد الحقيقي لوقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2023.. مركز الفلك حسم الجدل

ماذا قال والد غوارديولا عن ابنه بعد ظفره بـ”أبطال أوروبا” وكيف يريد أن تكون نهايته كمدرب؟!

فجرت الجدل.. “الإسبانيول” تكشف تفاصيل تنازل ملك المغرب عن العرش

حورية فرغلي تعود للسينما بعد غياب 4 سنوات: تفاصيل فيلمها الجديد “الظلال المهجورة”

من على مركب مرسى علم.. “قفزة رعب” تكتب عمرا جديدا لصاحبها (فيديو)

رياض محرز فخر الجزائر دون منازع.. عناقه مع غوارديولا وأرقامه القياسية تتصدر

حفيدة محمد بن زايد بإطلالة نادرة وظهور لافت في تركيا (شاهد)

الأمير هاري يُقبل توكل كرمان أمام ميغان ماركل.. فيديو فجر جدلاً وهذه حقيقته

مع راقصة مصرية.. فيديو متداول للسائح الروسي ضحية قرش الغردقة

سبب وفاة فايزة واصف واللحظات الأخيرة في حياة مقدمة برنامج “حياتي”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC