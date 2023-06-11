الأحد, يونيو 11, 2023
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الهدهد

اليمن: فيديو مؤلم لهروب الأسماك من البحر وخروجها للأسفلت

اليمن يتأثر حالياً بالعاصفة الإعصارية بيبارجوي التي تشمل ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة

كتب سالم حنفي
هروب الأسماك من البحر بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه في اليمن
هروب الأسماك من البحر بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه في اليمن
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وطن- أظهر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤثر، لحظات خروج الأسماك بكميات كبيرة من مياه أحد البحار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، هروباً من ارتفاع درجة حرارة المياه.

وبيَّن مقطع الفيديو، الذي تم التقاطه خلف مستشفى البريهي في محافظة عدن جنوبي البلاد، الأسماك وهي تهرول للهروب والخروج من مياه البحر بسبب درجة حرارتها المرتفعة.

الطقس في اليمن

وتتأثر كثير من المحافظات اليمنية حالياً، بالعاصفة الإعصارية بيبارجوي على المياه الإقليمية الشرقية للبلاد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة بجانب هطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المحافظات.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنه يتوقع استمرار تأثيرات العاصفة الإعصارية الشديدة، حيث قد تهطل أمطار رعدية أقصى شرق المياه الإقليمية البحرية، وأمطار رعدية متفرقة.

كما تؤدي هذه الحالة المناخية، إلى هبوب رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 25 و35 عقدة، واضطراب البحر وارتفاع الموج ما بين 2 و4 أمتار، ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و7 كيلومترات.

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دراسة تدق ناقوس الخطر

ومؤخراً، قالت دراسة حديثة إن جميع سكان اليمن والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة قد يكونوا عرضة للحرارة الشديدة، إذا استمرت درجة حرارة الكوكب في الارتفاع في السنوات المقبلة.

وقالت الدراسة التي أصدرتها مجلة (Nature Sustainability)، إن بلداناً عديدة تعرضت لدرجة حرارة غير مسبوقة، مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.

ووجدت الدراسة أن 419 مليون شخص في 57 دولة سيكونون عرضة لـ1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري في السنوات المقبلة، في حين أن 1.99 مليار شخص في 122 دولة معرضون لارتفاع درجة حرارة 2.7 درجة مئوية.

وأشارت إلى وجود آثار سلبية للاحتباس الحراري إذا تم تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، قائلةً إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أصدرت تحذيراً قاتماً الأسبوع الماضي يفيد بأنه للمرة الأولى من المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة العالمية الوضع الطبيعي في السنوات الخمس المقبلة.

وعن الشرق الأوسط وجدت الدراسة أن البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة ستتعرض 100٪ من أراضيها وسكانها لحرارة تهدد الحياة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.7 درجة مئوية.

وقالت إن دول الشرق الأوسط ستتعرض بشكل عام لدرجات حرارة عالية، على الرغم من أن متوسط ​​درجة الحرارة السنوية أقل بقليل من 29 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن الإمارات العربية المتحدة معرضة للخطر بشكل خاص، حيث يتعرض أكثر من 80٪ من سكانها للحرارة الشديدة حتى في ظل سيناريو 1.5 درجة مئوية.

وبينت أن الكويت وعُمان واليمن معرضة بشدة للاحتباس الحراري، بسبب المناخ الجاف وكثرة السكان.

ونوهت إلى أن دول الشرق الأوسط الأخرى لا تبدو آمنة أو “محمية “من حيث درجات الحرارة الشديدة، فعلى سبيل المثال، المملكة العربية السعودية لديها جزء كبير من الأرض مكشوفة أيضًا، وفقاً للدراسة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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