الموعد الحقيقي لوقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2023.. مركز الفلك حسم الجدل

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وطن- عاد الجدل مجدداً بخصوص تحديد موعد عيد الأضحى المبارك قبل أسبوعين من حلوله، واختلفت الروايات والتكهنات بخصوص الموعد المتوقع للعيد الثاني لدى المسلمين، مما دفع مركز الفلك الدولي إلى حسم هذا الجدل.

موعد عيد الأضحى 2023

وعيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين (والعيد الآخر هو عيد الفطر)، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

وتتحرى معظم الدول الإسلامية هلال شهر ذي الحجة يوم، الأحد 18 يونيو 2023، الموافق 29 ذو القعدة 1444، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

وكشف “مركز الفلك الدولي” من خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه من المتوقع أن يكون، يوم الإثنين 19 يونيو، أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك طبقا للحسابات الفلكية.

الحسابات السطحية للهلال

وبالنسبة لوضع الهلال، يوم الأحد 18 يونيو، في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس بحسب المركز تأتي كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة.

وفي أبو ظبي من المتوقع أن يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، وستبدو الرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

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وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة.

وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة.

وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة.

والرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي، عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

وخلافا لما هو شائع، فإن العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، ولا تتبع أي دولة أخرى كالسعودية على سبيل المثال.

ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في قارة أفريقيا.