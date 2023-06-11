المغنية البرازيلية MC Pipokinha تمارس لعبة جنسية أمام الآلاف قبل تحولها للأغاني الدينية!

- Advertisement -

وطن– صدمت المغنية البرازيلية المثيرة للجدل التي تم تصويرها وهي تمارس الجنس الفموي من أحد المعجبين على خشبة المسرح العالم مرة أخرى بعرضها الأخير المليء بالإباحية.

قضيب صناعي ضخم

احتلت الفنانة البرازيلية MC Pipokinha ، واسمها الحقيقي دوروث هيلينا دي سوزا ألفيس ، عناوين الصحف في السابق بسبب تصرفاتها الغريبة الصريحة. بما في ذلك السماح للقطط بلعق ثديها ودخول قمرة القيادة في الطائرة لإلقاء الضوء على الطيار.

وأثناء الحفلة الأخيرة ، بقيت “إم سي بيبوكينا”، 24 عامًا ، وفية لطرقها المصنفة للكبار فقط.

وكان لها راقصان احتياطيان يؤدون أعمالًا جنسية بقضيب صناعي عملاق مزدوج الطرف بأفواههما بينما كانت تغني.

لعبة جنسية

أظهر مقطع فيديو للحدث المذهل نُشر على Twitter أيضًا مشاركة MC Pipokinha ، وهي تحمل لعبة جنسية أخرى لمشاركتها مع المعجبين.

سارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى إبداء آرائهم بشأن الحادث المفعم بالجرأة ، حيث كتب أحدهم: “كل ما أراه عنها هو ضد إرادتي”.

- Advertisement -

في حين أضاف آخر: “يا إلهي لماذا لدي عيون” ، بينما قال ثالث: “يا إلهي ، أنا عاجز عن الكلام”.

موسيقى الإنجيل

يأتي المقطع بعد تكهنات بأن المغنية الشريرة كانت تفكر في تبديل سلوكها الغريب من أجل مهنة أكثر تديناً، في موسيقى الإنجيل.

وبحسب ما ورد ناقشت الفنانة تبديل النوع المحتمل مع أحبائها فيما سيشكل صدمة كبيرة لمحبي أعمالها الأكثر فداحة.

انتقل الصحفي المحلي لويز باتشي إلى انستجرام لمشاركة الأخبار ، وكتب: “نقلاً عن مصادر: تدرس بيبوكيتا لتسجيل ومتابعة موسيقى الإنجيل الدينية”.

ديانة مورمون

وأضاف في تعليقه على التدوينة: “النجمة كانت ستأسر هذه الرغبة للأشخاص المقربين منها. ما رأيك؟”

لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لم ينبهروا بسؤال واحد: “هل ستحول موسيقى الإنجيل إلى جنس؟ احذر ، الله لا يتسامح مع هذا !!”.

كشفت MC Pipokinha سابقًا في مقابلة مع منفذ الأخبار المحلي G1 أنها تم تبنيها من قبل عائلة تعتنق ديانة مورمون ، مما قد يفسر التغيير الوظيفي الدرامي المزعوم.

وقالت “إم سي بيبوكينا” للصحيفة “أمي امرأة ذات إيمان عظيم.. لقد جعلتنا نصلي عندما نسيتقظ ، قبل الغداء وقبل النوم ، لنقرأ الكتاب المقدس.”

يقال إن المغنية تقوم أيضًا بالقفز إلى التلفزيون وقد اشتركت في برنامج تلفزيوني واقعي في موطنها البرازيل.

برنامج المزرعة

وبحسب ما ورد تم حجزها للظهور في الموسم الخامس عشر من برنامج المزرعة ، وهو برنامج واقعي مدته 24 ساعة مشابه لـ Big Brother حيث يتم تصوير المشاهير على مدار الساعة.

ذكرت صحيفة ديسمبوكسا أن MC Pipokinha كانت أول المشاهير الذين اشتركوا في العرض بعد أن شهدت عروضها الجرافيكية ارتفاعًا كبيرًا في شعبيتها.

يتم سحب هواتف المتسابقين، ويتم حرمانهم من الوصول إلى أجهزة التلفزيون والإنترنت أثناء إقامتهم في المزرعة لمدة ثلاثة أشهر ، مع ضبط المشاهدين لمشاهدة كل تحركاتهم.

يتنافس المشاهير بعد ذلك للحصول على فرصة للفوز بجائزة قدرها 1.5 مليون ريال برازيلي (حوالي 245000 جنيه إسترليني) عن طريق تجنب عمليات الإخلاء الأسبوعية حتى يتم ترك أحدهم واقفاً.