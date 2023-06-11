الأحد, يونيو 11, 2023
الرئيسيةحياتناالمغنية البرازيلية MC Pipokinha تمارس لعبة جنسية أمام الآلاف قبل تحولها للأغاني...
حياتنا

المغنية البرازيلية MC Pipokinha تمارس لعبة جنسية أمام الآلاف قبل تحولها للأغاني الدينية!

عادة ما تمارس المغنية البرازيلية MC Pipokinha أفعالا قذرة وإباحية على المسرح

كتب وطن
المغنية البرازيلية MC Pipokinha تمارس لعبة جنسية أمام الآلاف قبل تحولها للأغاني الدينية!
المغنية البرازيلية MC Pipokinha
- Advertisement -

وطن– صدمت المغنية البرازيلية المثيرة للجدل التي تم تصويرها وهي تمارس الجنس الفموي من أحد المعجبين على خشبة المسرح العالم مرة أخرى بعرضها الأخير المليء بالإباحية.

قضيب صناعي ضخم

احتلت الفنانة البرازيلية MC Pipokinha ، واسمها الحقيقي دوروث هيلينا دي سوزا ألفيس ، عناوين الصحف في السابق بسبب تصرفاتها الغريبة الصريحة. بما في ذلك السماح للقطط بلعق ثديها ودخول قمرة القيادة في الطائرة لإلقاء الضوء على الطيار.

وأثناء الحفلة الأخيرة ، بقيت “إم سي بيبوكينا”، 24 عامًا ، وفية لطرقها المصنفة للكبار فقط.

المغنية البرازيلية
راقصان يؤديان أعمالًا جنسية بقضيب صناعي في حفل المغنية البرازيلية

وكان لها راقصان احتياطيان يؤدون أعمالًا جنسية بقضيب صناعي عملاق مزدوج الطرف بأفواههما بينما كانت تغني.

لعبة جنسية

أظهر مقطع فيديو للحدث المذهل نُشر على Twitter أيضًا مشاركة MC Pipokinha ، وهي تحمل لعبة جنسية أخرى لمشاركتها مع المعجبين.

المغنية البرازيلية MC Pipokinha
المغنية البرازيلية MC Pipokinha أثناء حفلها الأخير

سارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى إبداء آرائهم بشأن الحادث المفعم بالجرأة ، حيث كتب أحدهم: “كل ما أراه عنها هو ضد إرادتي”.

- Advertisement -

في حين أضاف آخر: “يا إلهي لماذا لدي عيون” ، بينما قال ثالث: “يا إلهي ، أنا عاجز عن الكلام”.

موسيقى الإنجيل

يأتي المقطع بعد تكهنات بأن المغنية الشريرة كانت تفكر في تبديل سلوكها الغريب من أجل مهنة أكثر تديناً، في موسيقى الإنجيل.

وبحسب ما ورد ناقشت الفنانة تبديل النوع المحتمل مع أحبائها فيما سيشكل صدمة كبيرة لمحبي أعمالها الأكثر فداحة.

المغنية البرازيلية MC Pipokinha
المغنية البرازيلية MC Pipokinha تعمل على إدخال موسيقى من الإنجيل إلى اغانيها

انتقل الصحفي المحلي لويز باتشي إلى انستجرام لمشاركة الأخبار ، وكتب: “نقلاً عن مصادر: تدرس بيبوكيتا لتسجيل ومتابعة موسيقى الإنجيل الدينية”.

ديانة مورمون

وأضاف في تعليقه على التدوينة: “النجمة كانت ستأسر هذه الرغبة للأشخاص المقربين منها. ما رأيك؟”

لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لم ينبهروا بسؤال واحد: “هل ستحول موسيقى الإنجيل إلى جنس؟ احذر ، الله لا يتسامح مع هذا !!”.

كشفت MC Pipokinha سابقًا في مقابلة مع منفذ الأخبار المحلي G1 أنها تم تبنيها من قبل عائلة تعتنق ديانة مورمون ، مما قد يفسر التغيير الوظيفي الدرامي المزعوم.

المغنية البرازيلية
تعتنق المغنية البرازيلية ديانة مورمون

وقالت “إم سي بيبوكينا” للصحيفة “أمي امرأة ذات إيمان عظيم.. لقد جعلتنا نصلي عندما نسيتقظ ، قبل الغداء وقبل النوم ، لنقرأ الكتاب المقدس.”

يقال إن المغنية تقوم أيضًا بالقفز إلى التلفزيون وقد اشتركت في برنامج تلفزيوني واقعي في موطنها البرازيل.

برنامج المزرعة

وبحسب ما ورد تم حجزها للظهور في الموسم الخامس عشر من برنامج المزرعة ، وهو برنامج واقعي مدته 24 ساعة مشابه لـ Big Brother حيث يتم تصوير المشاهير على مدار الساعة.

ذكرت صحيفة ديسمبوكسا أن MC Pipokinha كانت أول المشاهير الذين اشتركوا في العرض بعد أن شهدت عروضها الجرافيكية ارتفاعًا كبيرًا في شعبيتها.

يتم سحب هواتف المتسابقين، ويتم حرمانهم من الوصول إلى أجهزة التلفزيون والإنترنت أثناء إقامتهم في المزرعة لمدة ثلاثة أشهر ، مع ضبط المشاهدين لمشاهدة كل تحركاتهم.

يتنافس المشاهير بعد ذلك للحصول على فرصة للفوز بجائزة قدرها 1.5 مليون ريال برازيلي (حوالي 245000 جنيه إسترليني) عن طريق تجنب عمليات الإخلاء الأسبوعية حتى يتم ترك أحدهم واقفاً.

المصدررصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
صحيفة وطن تأسست في واشنطن عام 1991 كصحيفة أسبوعية مطبوعة وتوزع في كافة الولايات المتحدة. دشنت موقعها الإلكتروني عام 1996 وكان من أوائل المواقع الإخبارية العربية. تحمل شعار تغرد خارج السرب.. وهو سرب الحكومات والأحزاب

اقرأ أيضاً

حياتنا

المغنية البرازيلية البذيئة MC Pipokinha عارية على المسرح والجمهور يلعقها! (شاهد)

حياتنا

بعد “الجنس الفموي”.. المغنية البرازيلية تشترط على معجبيها هذا الأمر لتوافق على التقاط صورة معهم!

حياتنا

المغنية البرازيلية التي مارست الجنس الفموي على المسرح تفعل كارثة جديدة! (فيديو)

حياتنا

المغنية البرازيلية التي مارست الجنس الفموي على المسرح تنشر فيديواً إباحياً بـ5 دولارات!

حياتنا

بعد ممارستها الجنس الفموي على المسرح.. مغنية برازيلية تصدم الجميع مرة أخرى! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد حادث الغردقة.. سعودي يسبح على ظهر قرش كأنه يمتطي حصانا بالصحراء (فيديو)

خطة دحلان للانقلاب على محمود عباس وإزاحته من السلطة.. ما علاقة حماس؟

فيديو من المدرجات.. محمد بن زايد ينحني لمتابعة نهائي مان سيتي وإنتر ميلان

باحث كويتي: ابن سلمان انقلب على سياسات أسلافه التي “عفى عليها الزمن” ويحارب أمريكا بسلاح ترامب

هل التعرق مفيد للبشرة؟ اكتشف ما تقوله طبيبة الأمراض الجلدية!

التوت البري: هل هو فعال أم لا ضد التهابات المسالك البولية؟

اليمن: فيديو مؤلم لهروب الأسماك من البحر وخروجها للأسفلت

جورجينا تضع رونالدو في ورطة بما قالته عن نوع المياه التي يشربها!

التحرش الجنسي: لماذا لا تعتبر الشكوى أولوية بالنسبة للضحايا

يمكن أن تزداد حدتها أثناء الليل.. طبيبة تكشف أعراض السرطان “الأكثر شيوعًا”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC