الأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخه على حساب الوداد (شاهد)

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وطن- تُوج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2 في القمة النهائية العربية الأفريقية بين كلا الفريقين.

وافتتح أصحاب الأرض الوداد البيضاوي المباراة النهائية بهدف أول عن طريق يحيى عطية الله عند الدقيقة ال27 من ضربة حرة مباشرة عانقت شباك مرمى الأهلي المصري.

كما وأدرك فريق الأهلي (المارد الأحمر)، هدف التعادل الإيجابي في الدقيقة ال78، عن طريق اللاعب محمد عبد المنعم.

تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2023

واستفادة المارد الأحمر الأهلاوي من التقدم في نتيجة المباراة في مباراة ذهاب دور نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بهدفين مقابل هدف وحيد. لحصد لقب دوري الأبطال للمرة ال11 في تاريخ مسيرته.

وكان فريق الأهلي المتفوق على صعيد التسديدات أمام منافسه الوداد البيضاوي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 7 تسديدات، فيما وصلت عدد تسديدات الفريق الأخير إلى 6 تسديدات فقط في المباراة.

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كما وتفوق الوداد في الاستحواذ على الكرة أمام الأهلي المصري، حيث وصلت نسبته 54%، على عكس المارد الأحمر الأهلاوي الذي وصلت نسبته 46%.

تشكيلة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر المباراة النهائية أمام منافسه الوداد البيضاوي، في ختام منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

هدف التعادل للأهلي . محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بضربة رأس رائعة يتعادل للأهلي ويعطي كل الآمال للقلعة الحمراء للتتويج باللقب الحادي عشر. وبهذه النتيجة الأهلي الأقرب لرفع الكأس #دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_الوداد #نهائي_دوري_ابطال_افريقيا #beINFİNAL pic.twitter.com/ew2WygFYDc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2023

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديينغ، حمدي فتحي، حسين الشحات.

مركز الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا.

وتمكن فريق الأهلي من تجريد حامل اللقب الوداد البيضاوي المغربي من لقبه. بعد الفوز عليه في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بنتيجة 3-2.

هدف التقدم للوداد … ضغط متواصل من جانب الوداد وركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء الأهلاوية مجدداً انبرى لها يحيى عطية الله على رأس محمد أوناجم الذي أودعها الشباك.#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_الوداد #نهائي_دوري_ابطال_افريقيا #beINFİNAL pic.twitter.com/7rIC1T655T — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2023

يذكر بأن اللقب الثالث الذي يتوج به فريق المارد الأحمر الأهلاوي. تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر لهذا الموسم، إلى جانب منافسته على لقب الدوري المصري الممتاز حتى الآن.