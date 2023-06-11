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الأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخه على حساب الوداد (شاهد)

الأهلي يجرد الوداد من لقبه بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2 في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
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وطن- تُوج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2 في القمة النهائية العربية الأفريقية بين كلا الفريقين.

وافتتح أصحاب الأرض الوداد البيضاوي المباراة النهائية بهدف أول عن طريق يحيى عطية الله عند الدقيقة ال27 من ضربة حرة مباشرة عانقت شباك مرمى الأهلي المصري.

كما وأدرك فريق الأهلي (المارد الأحمر)، هدف التعادل الإيجابي في الدقيقة ال78، عن طريق اللاعب محمد عبد المنعم.

تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2023

واستفادة المارد الأحمر الأهلاوي من التقدم في نتيجة المباراة في مباراة ذهاب دور نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بهدفين مقابل هدف وحيد. لحصد لقب دوري الأبطال للمرة ال11 في تاريخ مسيرته.

وكان فريق الأهلي المتفوق على صعيد التسديدات أمام منافسه الوداد البيضاوي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 7 تسديدات، فيما وصلت عدد تسديدات الفريق الأخير إلى 6 تسديدات فقط في المباراة.

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كما وتفوق الوداد في الاستحواذ على الكرة أمام الأهلي المصري، حيث وصلت نسبته 54%، على عكس المارد الأحمر الأهلاوي الذي وصلت نسبته 46%.

تتويج الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا
تتويج الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا

تشكيلة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر المباراة النهائية أمام منافسه الوداد البيضاوي، في ختام منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديينغ، حمدي فتحي، حسين الشحات.

مركز الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

وتمكن فريق الأهلي من تجريد حامل اللقب الوداد البيضاوي المغربي من لقبه. بعد الفوز عليه في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بنتيجة 3-2.

يذكر بأن اللقب الثالث الذي يتوج به فريق المارد الأحمر الأهلاوي. تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر لهذا الموسم، إلى جانب منافسته على لقب الدوري المصري الممتاز حتى الآن.

الأهلي
الأهلي
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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