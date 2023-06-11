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الأمير هاري يُقبل توكل كرمان أمام ميغان ماركل.. فيديو فجر جدلاً وهذه حقيقته

أكدت وكالة "فرانس برس" أن السيّدة الظاهرة في الفيديو مع الأمير هاري ليست الناشطة اليمنية بل ناشطة في جمعية خيرية في بريطانيا، والفيديو مصوّر في لندن

كتب خالد الأحمد
الأمير هاري يُقبل توكل كرمان أمام ميغان ماركل.. فيديو فجر جدلا وهذه حقيقته
الأمير هاري يُقبل توكل كرمان
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه للناشطة اليمينة والحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، وهي ترحب بالأمير هاري وتقبله في واشنطن، ليتبين أن الفيديو غير حقيقي ولا علاقة له بالناشطة اليمنية.

وقالت وكالة “فرانس برس” من خلال خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة، إن السيّدة الظاهرة في الفيديو ليست الناشطة اليمنية توكل كرمان بل ناشطة في جمعية خيرية في بريطانيا، والفيديو مصوّر في لندن.

ويظهر في الفيديو الأمير هاري البالغ من العمر 38 عاماً برفقة زوجته ميغان ماركل في مكان في الهواء الطلق، ثم يقترب الأمير من امرأة محجّبة ويقبّلها فيما تبدو هي متردّدة.

وجاء في التعليقات المُنتقدة – والتي تضمّن كثير منها ألفاظ كراهية – أن الفيديو يُظهر توكّل كرمان وهي تعانق الأمير البريطاني في واشنطن وتقبله.

حفل خيريّ في لندن

وحصدت هذه المنشورات مئات المشاركات وعشرات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب في الأيام الماضية.

وتابع المصدر أن التفتيش عن الفيديو على محركات البحث باستخدام كلمات (الأمير هاري/يُقبّل/امرأة) باللغة الإنكليزيّة، سرعان ما يقود إلى مصادر ومواقع عدّة، من بينها قناة العائلة المالكة في بريطانيا على يوتيوب في العام 2018.

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وبحسب المواقع الناشرة، الفيديو مصوّر أثناء حفل خيريّ في لندن – وليس في واشنطن مثلما جاء في المنشورات، بحضور هاري وزوجته ووالدتها، ولم تأت المواقع الناشرة على ذكر توكّل كرمانلا من قريب ولا من بعيد.

وبحسب صحافيي وكالة “فرانس برس” في لندن، أقيم هذا الحفل في قصر كنسينغتون في لندن في العشرين من أيلول/سبتمبر من العام 2018، وظهرت السيّدة المحجّبة ذات الرّداء الأسود في صور التقطها مصوّرو فرانس برس، وعُرّف عنها على أنها زاهرة غسوالة، إحدى القيّمين على النشاط، ولا شأن لها بتوكّل كرمان.

كما فنّدت هذه المنشورات أيضاً منصّة “صدق” اليمنيّة، وخلصت إلى أن السيّدة الظاهرة في المقطع هي عضو في الجمعيّة الخيريّة Hubb Community Kitchen القيّمة على الحفل وليست توكّل كرمان.

وكان الحدث في سبتمبر 2018، خلال استقبال الأمير هاري وزوجته لأعضاء الجمعية في قصر كنزنغتون بلندن.

الأمير هاري يُقبل توكل كرمان - ما هي الحقيقة؟
الأمير هاري يُقبل توكل كرمان
الأمير هاري يُقبل توكل كرمان - الصورة غير حقيقية
الأمير هاري يُقبل توكل كرمان

توكل كرمان في الفاتيكان

وكانت “توكل كرمان” قد نشرت صورة مع زوجها في أحد كنائس الفاتيكان على حسابها في” تويتر” وعلقت عليها: “أنا وزوجي الحبيب محمد في كنيسة Basilica of Saint Peter الفاتيكان على هامش لقاء ضم عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام والمكافحين في سبيل الحرية والسلام حول العالم في الاجتماع العالمي للأخوة الإنسانية المنعقد في الفاتيكان.”

وظهرت كرمان في صورة أخرى مع مجموعة من الحائزات على جائزة نوبل للسلام.

وعلقت عليها :”مع رفيقاتي المكافحات في سبيل الحرية والسلام الحائزات على جائزة نوبل ، على هامش الاجتماع العالمي للاخوة الانسانية شيرين عبادي -نادية مراد جودي وليام -ليما جوبي -ماريا ريسا -أوليكسندار ماتفيتشوك”.

المصدريوتيوب، تويتر، وكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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