الأمير هاري يُقبل توكل كرمان أمام ميغان ماركل.. فيديو فجر جدلاً وهذه حقيقته

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه للناشطة اليمينة والحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، وهي ترحب بالأمير هاري وتقبله في واشنطن، ليتبين أن الفيديو غير حقيقي ولا علاقة له بالناشطة اليمنية.

وقالت وكالة “فرانس برس” من خلال خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة، إن السيّدة الظاهرة في الفيديو ليست الناشطة اليمنية توكل كرمان بل ناشطة في جمعية خيرية في بريطانيا، والفيديو مصوّر في لندن.

ويظهر في الفيديو الأمير هاري البالغ من العمر 38 عاماً برفقة زوجته ميغان ماركل في مكان في الهواء الطلق، ثم يقترب الأمير من امرأة محجّبة ويقبّلها فيما تبدو هي متردّدة.

وجاء في التعليقات المُنتقدة – والتي تضمّن كثير منها ألفاظ كراهية – أن الفيديو يُظهر توكّل كرمان وهي تعانق الأمير البريطاني في واشنطن وتقبله.

حفل خيريّ في لندن

وحصدت هذه المنشورات مئات المشاركات وعشرات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب في الأيام الماضية.

وتابع المصدر أن التفتيش عن الفيديو على محركات البحث باستخدام كلمات (الأمير هاري/يُقبّل/امرأة) باللغة الإنكليزيّة، سرعان ما يقود إلى مصادر ومواقع عدّة، من بينها قناة العائلة المالكة في بريطانيا على يوتيوب في العام 2018.

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وبحسب المواقع الناشرة، الفيديو مصوّر أثناء حفل خيريّ في لندن – وليس في واشنطن مثلما جاء في المنشورات، بحضور هاري وزوجته ووالدتها، ولم تأت المواقع الناشرة على ذكر توكّل كرمانلا من قريب ولا من بعيد.

وبحسب صحافيي وكالة “فرانس برس” في لندن، أقيم هذا الحفل في قصر كنسينغتون في لندن في العشرين من أيلول/سبتمبر من العام 2018، وظهرت السيّدة المحجّبة ذات الرّداء الأسود في صور التقطها مصوّرو فرانس برس، وعُرّف عنها على أنها زاهرة غسوالة، إحدى القيّمين على النشاط، ولا شأن لها بتوكّل كرمان.

كما فنّدت هذه المنشورات أيضاً منصّة “صدق” اليمنيّة، وخلصت إلى أن السيّدة الظاهرة في المقطع هي عضو في الجمعيّة الخيريّة Hubb Community Kitchen القيّمة على الحفل وليست توكّل كرمان.

وكان الحدث في سبتمبر 2018، خلال استقبال الأمير هاري وزوجته لأعضاء الجمعية في قصر كنزنغتون بلندن.

❌ نشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدعين أنه لليمنية توكل كرمان وهي تعانق الأمير البريطاني "هاري" في واشنطن. ✅ الحقيقة: المرأة الظاهرة في المقطع ليست اليمنية @TawakkolKarman وإنما هي إحدى عضوات جمعية Hubb Community Kitchen. ▪️ وكان الحدث في سبتمبر 2018، خلال… pic.twitter.com/2nbTDZRV9W — منصة صدق اليمنية (@SidqYem) June 10, 2023

توكل كرمان في الفاتيكان

وكانت “توكل كرمان” قد نشرت صورة مع زوجها في أحد كنائس الفاتيكان على حسابها في” تويتر” وعلقت عليها: “أنا وزوجي الحبيب محمد في كنيسة Basilica of Saint Peter الفاتيكان على هامش لقاء ضم عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام والمكافحين في سبيل الحرية والسلام حول العالم في الاجتماع العالمي للأخوة الإنسانية المنعقد في الفاتيكان.”

أنا وزوجي الحبيب محمد في كنيسة

Basilica of Saint Peter

الفاتيكان pic.twitter.com/bG0c3I12Gd — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 10, 2023

وظهرت كرمان في صورة أخرى مع مجموعة من الحائزات على جائزة نوبل للسلام.

وعلقت عليها :”مع رفيقاتي المكافحات في سبيل الحرية والسلام الحائزات على جائزة نوبل ، على هامش الاجتماع العالمي للاخوة الانسانية شيرين عبادي -نادية مراد جودي وليام -ليما جوبي -ماريا ريسا -أوليكسندار ماتفيتشوك”.