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“اختبار العربي” وشكاوى جماعية في سلطنة عمان تفجر الجدل.. ما القصة؟

عبّر الكثير من الطلاب العمانيين عن استيائهم من صعوبة الأسئلة وطولها وتعقيدها، مطالبين بإعادة النظر في نظام التقويم والتصحيح

كتب فهمي الورغمي
اختبار العربي في سلطنة عمان
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وطن- في الساعات الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان تفاعلاً كبيراً مع وسم بعنوان “اختبار العربي” الذي أطلقه طلاب الصف الثاني عشر، بعد أن أدوا اختبار مادة اللغة العربية في الفصل الدراسي الأول.

وسم “اختبار العربي” يتصدر في عُمان

وخلال الوسم، عبّر الكثير من الطلاب عن استيائهم من صعوبة الأسئلة وطولها وتعقيدها، مطالبين بإعادة النظر في نظام التقويم والتصحيح.

كما شارك بعض المعلمين والمختصين في التعليم آراءهم حول هذا الموضوع، مؤكدين على أهمية تطوير مناهج اللغة العربية وتحديث طرق التدريس والتقييم لتتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات الطلاب.

رصدت “وطن”بعض ردود الفعل التي تم تداولها على هذا الوسم، وسنحاول تاليا عرض بعضها، والتي حاول خلالها بعض الطلاب تحليل أسباب صعوبة اختبار اللغة العربية.

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فمثلاً، كتب أحد الطلاب في تغريدة: “أسئلة اختبار العربي كانت غير مناسبة لساعة واحدة، فالأسئلة كانت تحتاج إلى تفكير عميق وإجابات مستفيضة، وهذا يستهلك وقتاً ثميناً. أرجو من المسؤولين مراجعة هذه المسألة”.

وأضاف آخر: “لا أفهم لماذا يجب أن نحفظ قصائد شعرية طويلة لنجيب على أسئلة لا تخص المضمون بل تخص التشكيل والإعراب والبناء. هذه ليست طريقة لتعليم اللغة بل لإبعاد الطلاب عنها”.

وأشار ثالث: “أنا أحب اللغة العربية وأحترمها كثيراً، لكن اختبارها كان صعباً جداً، فالأسئلة كانت مبهمة وغير واضحة، وكان هناك خطأ في بعض التشكيلات، مما أثار حيرتي. أتمنى أن يكون هناك تصحيح عادل”.

"اختبار العربي" وشكاوى جماعية في سلطنة عمان تفجر الجدل.. ما القصة؟
اختبار العربي في سلطنة عمان

تفاصيل عن الاختبار ومدته

مدة اختبار مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر في سلطنة عمان هي ساعة واحدة. يتكون الاختبار من ثلاثة أقسام: قراءة وفهم، كتابة وتعبير، ونحو وصرف.

يحتوي قسم القراءة والفهم على نصين مختارين من مصادر مختلفة، ويجب على الطالب الإجابة على أسئلة متعددة الخيارات أو صح وخطأ أو تعبئة الفراغات بالكلمات المناسبة.

يحتوي قسم الكتابة والتعبير على موضوعين للإنشاء، ويجب على الطالب اختيار أحدهما وكتابة نص موضوعي ومنظم ومستخدماً الأساليب اللغوية المناسبة.

يحتوي قسم النحو والصرف على أسئلة تتعلق بقواعد اللغة العربية، مثل التاء المربوطة والمفتوحة، والإعراب، والجمل المفعولية والمبنية للمجهول، وغيرها. يجب على الطالب إظهار مهاراته في التحليل والتطبيق والاستدلال في هذا القسم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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