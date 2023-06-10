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7 من كل 10 منتجات معروضة عند الخروج من المحلات التجارية غير صحية

"غالبية الأطعمة والمشروبات المقدمة عند الخروج هي الحلوى ومتوفرة بنسبة 31٪"

كتب معالي بن عمر
7 من كل 10 منتجات تُشترى من المحلات التجارية غير صحية
7 من كل 10 منتجات تُشترى من المحلات التجارية غير صحية
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وطن-قيّمت دراسة أميركية جودة المنتجات المباعة في ممرات الخروج من السوبر ماركت، وتبيّن أن معظم الأطعمة والمشروبات المعروضة-في مكان الدفع مقابل المشتريات-في المحلات التجارية غير صحية.

لا شكّ أن عملية انتظار الطابور الطويل الذي يمتد من ممرات المحل التجاري إلى الخروج منه، أمر مملّ، ولهذا تُعرض عليك الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية، ما يجعلك تشتري بعض الأشياء مقاومة لوقت الانتظار الطويل.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة ونشرت في مجلة Current Developments in Nutrition، أن 70٪ من المنتجات المعروضة عند الخروج من المحلات التجارية غير صحية.

الحلويات والمشروبات المعروضة عند الخروج من السوبر ماركت
70٪ من المنتجات المعروضة عند الخروج غير صحية

تباع المنتجات غير الصحية في أماكن بالقرب من عملية الاستخلاص

أثناء الدراسة، قام باحثون من جامعة كاليفورنيا في ديفيس (الولايات المتحدة الأمريكية) بتحليل عمليات الدفع من 102 متجر بقالة في ديفيس وساكرامنتو وأوكلاند وبيركلي. وتم تضمين أنواع مختلفة من المتاجر في الدراسة: محلات السوبر ماركت، والبقالة، ومتاجر المواد الغذائية المتخصصة، والصيدليات، بالإضافة إلى تجار الجملة، حسبما ترجمته “وطن“.

ووفقًا لنتائجهم، فإن معظم الأطعمة والمشروبات المعروضة عند الخروج؛ هي الحلوى بنسبة (31٪) والمشروبات السكرية بنسبة (11٪) والوجبات الخفيفة المالحة بنسبة (9٪) والحلويات بنسبة (6٪). مع عدم توافر المنتجات الصحية، إذ تمثل المياه 3٪ من خيارات الطعام والشراب، تليها المكسرات والبذور بنسبة (2٪)، والفواكه والخضروات بنسبة (1٪)، والبقوليات بنسبة (0.1٪) والحليب بنسبة (0.02٪).

تؤثر ممرات الخروج على خيارات المستهلك

أوضح الباحثون أن ممرات الخروج من المحلات التجارية؛ هي مناطق مفضلة لشركات الأطعمة والمشروبات، لأنه  المكان الوحيد الذي يتجمّع فيه جميع العملاء للدفع مقابل مشترياتهم، إذ يعزز الانتظار عمليات الشراء الاندفاعية.

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وفي هذا السياق، قالت جينيفر فالب، المؤلفة الرئيسية للدراسة والأستاذة المشاركة في قسم علم البيئة البشرية في جامعة كاليفورنيا: “لذلك يمكن أن تؤثر المنتجات المعروضة في مناطق الخروج من السوبر ماركت بشدة على خيارات المستهلك”.

من جهته، يأمل الفريق الأميركي في المستقبل أن يتم بيع منتجات أكثر صحة عند الخروج.

المنتجات المعروضة في مناطق الخروج من السوبر ماركت تؤثر على خيارات المستهلك
المنتجات الغذائية غير الصحية
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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