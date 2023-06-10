السبت, يونيو 10, 2023
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رياضة

معلقو نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

الشوالي والعيدورس سيعلقون على مباراة مانشستر سيتي والإنتر في نهائي دوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
معلقو نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
معلقو نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
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وطن- كشفت قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا، المقرر إقامتها على ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول.

وستنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما ستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلقو نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر أن يعلق على مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023،  المعلقين التونسي عصام الشوالي واليمني حسن العيدروس على شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية.

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الجزائري رياض محرز
الجزائري رياض محرز

كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وكذلك على قناة (bein sport 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإنتر ميلان

ويعد هذا اللقاء هو الأول على الإطلاق بين مانشستر سيتي والإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا. بعد مواجهة ليفربول وميلان في عام 2005 على ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية.

كما والتقت الفريق الإنجليزية والإيطالية في 4 نهائيات سابقة في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، لعل أبرز تلك المواجهات ليفربول وروما عام 1998، وليفربول وميلان في 2005 وغيرهم.

تدريبات إنتر ميلان
تدريبات إنتر ميلان

ويتطلع فريق مانشستر سيتي التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، على عكس إنتر ميلان الذي يسعى للتتويج للمرة ال4 في تاريخه بعد غياب الفرق الإيطالية لنحو 12 عاماً عن هذا اللقب.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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