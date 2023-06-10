السبت, يونيو 10, 2023
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محمد بن زايد يقود “سيارة توغ” التركية وأردوغان إلى جانبه (شاهد)

الرئيس وصل إلى إسطنبول في زيارة عمل إلى تركيا

كتب باسل النجار
محمد بن زايد يقود
رجب طيب أردوغان ومحمد بن زايد
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وطن- عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، السبت، لقاء مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إسطنبول.

محمد بن زايد في تركيا

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها، إن الرئيس أردوغان التقى الرئيس الإماراتي في مطار أتاتورك.

من جانبها قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن محمد بن زايد، وصل إلى إسطنبول في زيارة عمل إلى تركيا يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأظهرت الصور الرسمية المنشورة استقبال أردوغان لـ “ابن زايد” في مطار أتاتورك.

كما ظهر الرئيس الإماراتي وهو يخوض تجربة قيادة سيارة “توغ” التركية الكهربائية الجديدة، وكان يجلس إلى جانبه الرئيس التركي، في صور لاقت تفاعلا كبيرا.

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محمد بن زايد في تركيا
رجب طيب أردوغان ومحمد بن زايد

كما كان في استقبال ابن زايد أيضا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.

والتقى الرئيس أردوغان بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، في إسطنبول وذلك قبل ساعات من المباراة النهائية لـ”الشامبيونزليغ” التي من المتوقع أن يحضرها الزعيمان معاً.

اللقاء الذي جرى في مطار أتاتورك، شهد أيضاً قيام محمد بن زايد بتجربة قيادة السيارة الكهربائية التركية “togg”.

وتداولت أنباء عن حضور محمد بن زايد لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي تحتضنه إسطنبول وسيجمع مانشستر سيتي بإنتر ميلان، ويُرافق رئيس الإمارات شقيقه منصور بن زايد، رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

رجب طيب أردوغان ومحمد بن زايد
رجب طيب أردوغان ومحمد بن زايد

محمد بن زايد يعلق

ونشر محمد بن زايد صورا من لقائه بأردوغان عبر حسابه الرسمي بتويتر.

وعلق عليها بالقول:”سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.”

وتابع موضحا سبب الزيارة:”بحثنا تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام.. الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم.”

يرافق رئيس الإمارات خلال الزيارة وفد من الوزراء والدبلوماسيين، حيث يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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