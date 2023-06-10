محمد بن زايد يقود “سيارة توغ” التركية وأردوغان إلى جانبه (شاهد)

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وطن- عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، السبت، لقاء مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إسطنبول.

محمد بن زايد في تركيا

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها، إن الرئيس أردوغان التقى الرئيس الإماراتي في مطار أتاتورك.

من جانبها قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن محمد بن زايد، وصل إلى إسطنبول في زيارة عمل إلى تركيا يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

#رئيس_الدولة يصل #تركيا في زيارة عمل يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين وكان في استقبال سموه لدى وصوله فخامة رجب طيب #أردوغان رئيس الجمهورية التركية.#وام pic.twitter.com/9AB7bIMelf — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 10, 2023

وأظهرت الصور الرسمية المنشورة استقبال أردوغان لـ “ابن زايد” في مطار أتاتورك.

كما ظهر الرئيس الإماراتي وهو يخوض تجربة قيادة سيارة “توغ” التركية الكهربائية الجديدة، وكان يجلس إلى جانبه الرئيس التركي، في صور لاقت تفاعلا كبيرا.

الرئيس أردوغان يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مطار أتاتورك الدولي. pic.twitter.com/oSB12ZFMOd — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) June 10, 2023

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كما كان في استقبال ابن زايد أيضا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.

والتقى الرئيس أردوغان بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، في إسطنبول وذلك قبل ساعات من المباراة النهائية لـ”الشامبيونزليغ” التي من المتوقع أن يحضرها الزعيمان معاً.

اللقاء الذي جرى في مطار أتاتورك، شهد أيضاً قيام محمد بن زايد بتجربة قيادة السيارة الكهربائية التركية “togg”.

وتداولت أنباء عن حضور محمد بن زايد لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي تحتضنه إسطنبول وسيجمع مانشستر سيتي بإنتر ميلان، ويُرافق رئيس الإمارات شقيقه منصور بن زايد، رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يستقبل رئيس دولة #الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى إسطنبول ويتجولان معاً بسيارة توغ التركية pic.twitter.com/ROMTyyl9lb — TRT عربي (@TRTArabi) June 10, 2023

محمد بن زايد يعلق

ونشر محمد بن زايد صورا من لقائه بأردوغان عبر حسابه الرسمي بتويتر.

وعلق عليها بالقول:”سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.”

وتابع موضحا سبب الزيارة:”بحثنا تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام.. الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم.”

سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.. بحثنا تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام.. الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم. pic.twitter.com/XfiHrVhwgU — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 10, 2023

يرافق رئيس الإمارات خلال الزيارة وفد من الوزراء والدبلوماسيين، حيث يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.