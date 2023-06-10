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“ما شاء الله”.. لماذا قالها أردوغان عند رؤيته منصور بن زايد؟ (فيديو)

وقع حوار جانبي بين الرئيس التركي، ومنصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي ورئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

كتب خالد الأحمد
أردوغان يتحدث مع منصور بن زايد
أردوغان ومنصور بن زايد
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وطن- وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى إسطنبول، السبت، على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية لتركيا، وكان لافتا حضوره للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يملكه شقيقه ونائبه الشيخ منصور بن زايد، ومنافسه إنتر ميلان الإيطالي على ملعب أتاتورك.

أردوغان يتحدث مع منصور بن زايد

والتقى الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أن يتوجهوا معا إلى ملعب المباراة.

وأظهر مقطع فيديو لقاء جمع أردوغان بمحمد بن زايد، وشقيقه منصور بن زايد.

ويرى الرئيس التركي الفائز بانتخابات الرئاسة حديثا، وهو يصافح الشيخ منصور بن زايد، فيما يقف بينهما محمد بن زايد الذي يُسمع وهو يقول لأردوغان إن الشيخ منصور هو مالك نادي “مانشيستر سيتي” الإنجليزي.

ليبدي الرئيس التركي دهشته ويقول باللغة العربية: “ماشاء الله”.

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أردوغان يتحدث مع منصور بن زايد
أردوغان يتحدث مع منصور بن زايد

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن زيارة محمد بن زايد لتركيا، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الإستراتيجية، ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي مملوك لمجموعة “سيتي فوتبول” لكرة القدم، والتي أسسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يمتلك النادي منذ عام 2008، وتمكن من تحقيق إنجاز كبير وتحول رائع للنادي الإنجليزي، الذي أصبح منذ ذلك الحين واحدا من كبار الأندية الأوروبية.

محمد بن زايد تفحص سيارة “توغ” التركية

فيما ذكرت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان التقى ابن زايد، وشارك في مراسم الاستقبال في مطار أتاتورك وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألتون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، وكبير مستشاري الرئيس عاكف جاغاطاي قليج.

وأظهرت صور نشرتها الرئاسة التركية، ابن زايد وهو يتفحص سيارة “توغ” التي تعد أول سيارة كهربائية تركية مصنعة محليا.

وعلق الشيخ “محمد بن زايد” على الزيارة في تغريدة على حسابه في”تويتر” قائلاً : “سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.. بحثنا تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام”.

وأضاف أن “الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم”.

مانشستر سيتي يقتنص دوري أبطال أوروبا لأول مرة

هذا وتوج، السبت، في تركيا فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء ذلك على حساب العملاق الإيطالي “إنتر ميلان” بالفوز عليه في المباراة النهائية بهدف للاشيء حمل توقيع رودري.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الإماراتية وام، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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