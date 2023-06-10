“ما شاء الله”.. لماذا قالها أردوغان عند رؤيته منصور بن زايد؟ (فيديو)

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وطن- وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى إسطنبول، السبت، على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية لتركيا، وكان لافتا حضوره للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يملكه شقيقه ونائبه الشيخ منصور بن زايد، ومنافسه إنتر ميلان الإيطالي على ملعب أتاتورك.

أردوغان يتحدث مع منصور بن زايد

والتقى الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أن يتوجهوا معا إلى ملعب المباراة.

وأظهر مقطع فيديو لقاء جمع أردوغان بمحمد بن زايد، وشقيقه منصور بن زايد.

ويرى الرئيس التركي الفائز بانتخابات الرئاسة حديثا، وهو يصافح الشيخ منصور بن زايد، فيما يقف بينهما محمد بن زايد الذي يُسمع وهو يقول لأردوغان إن الشيخ منصور هو مالك نادي “مانشيستر سيتي” الإنجليزي.

ليبدي الرئيس التركي دهشته ويقول باللغة العربية: “ماشاء الله”.

رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد ومالك نادي مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد ورئيس دولة تركيا أردوغان. pic.twitter.com/Q6zGlQ8e5L — عمرو (@bt3) June 10, 2023

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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن زيارة محمد بن زايد لتركيا، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الإستراتيجية، ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي مملوك لمجموعة “سيتي فوتبول” لكرة القدم، والتي أسسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يمتلك النادي منذ عام 2008، وتمكن من تحقيق إنجاز كبير وتحول رائع للنادي الإنجليزي، الذي أصبح منذ ذلك الحين واحدا من كبار الأندية الأوروبية.

ردة فعل الرئيس التركي أردوغان بعد أن علم أن الشيخ منصور بن زايد هو مالك نادي مانشستر سيتي.pic.twitter.com/l4Oc2Bk6f2 — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 10, 2023

محمد بن زايد تفحص سيارة “توغ” التركية

فيما ذكرت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان التقى ابن زايد، وشارك في مراسم الاستقبال في مطار أتاتورك وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألتون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، وكبير مستشاري الرئيس عاكف جاغاطاي قليج.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’la Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi. pic.twitter.com/LnBLWHTEki — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 10, 2023

وأظهرت صور نشرتها الرئاسة التركية، ابن زايد وهو يتفحص سيارة “توغ” التي تعد أول سيارة كهربائية تركية مصنعة محليا.

وعلق الشيخ “محمد بن زايد” على الزيارة في تغريدة على حسابه في”تويتر” قائلاً : “سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.. بحثنا تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام”.

وأضاف أن “الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم”.

سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.. بحثنا تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام.. الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم. pic.twitter.com/XfiHrVhwgU — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 10, 2023

مانشستر سيتي يقتنص دوري أبطال أوروبا لأول مرة

هذا وتوج، السبت، في تركيا فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء ذلك على حساب العملاق الإيطالي “إنتر ميلان” بالفوز عليه في المباراة النهائية بهدف للاشيء حمل توقيع رودري.