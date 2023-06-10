“قدم بشرية” في القمامة تثير ذعر المصريين والسلطات تحل اللغز

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وطن- بعد العثور على قدم بشرية في أحد مقالب القمامة بمنطقة حدائق المعادي في العاصمة المصرية القاهرة، وهي الحادثة التي أثارت حالة من الذعر والرعب في أوساط المصريين خلال الساعات الماضية، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً أوضحت فيه ملابسات هذه القضية.

تفاصيل العثور على قدم بشرية في القمامة

وأشارت الوزارة في بيان نشر على صفحتها “بتويتر“، إلى أن قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة تلقى إبلاغاً في الخامس من الشهر الجاري من عامل نظافة – مقيم بدائرة القسم بعثوره على قدم مبتورة داخل صندوق قمامة بمنطقة حدائق المعادى بدائرة القسم.

#وزارة_الداخلية كشف ملابسات تداول خبر على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن العثور على أجزاء آدمية بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (5) الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (عامل نظافة – مقيم بدائرة القسم) بعثوره على قدم مبتورة داخل صندوق قمامة… pic.twitter.com/5kOTmTefSI — وزارة الداخلية (@moiegy) June 9, 2023

وبالانتقال والفحص تبين وجود قدم مبتورة ملفوفة بشاش أبيض ولاصق طبى.

وأضاف البيان أنه “بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه بتاريخ (3) الجاري تم إجراء عملية جراحية بإحدى المستشفيات لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول – بتر بالقدم اليسرى إثر معاناتها من مرض السكرى، وتم تسليم القدم المبتورة لنجلتها التي تحمل ذات الجنسية.. وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق.

وكشف بيان الوزارة أن ابنة السيدة المريضة توجهت لمنطقة المقابر لدفن قدم والدتها المبتورة، إلا أنها فوجئت بطلب العاملين بالمقابر تصريح بالدفن فانصرفت وقامت بالتخلص منها بإلقائها بمكان العثور.

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واختتم البيان بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حالات سابقة

والتخلص من الأعضاء المبتورة بإلقائها بالشوارع ليس أمراً جديداً، فقد تلقى قسم شرطة مصر القديمة في فبراير 2020 ، بلاغًا بالعثور على أجزاء من “قدم شخص”، مقطوعة، وملقاة بمنطقة عين الصيرة.

فانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة “مريض سكر” بعد بتر قدمه في إحدى العيادات غير المرخصة، ألقى بها فى صندوق قمامة، مما تسبب في ذعر لسكان المنطقة، فاتخذت معه كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

ومنذ أيام تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج، بورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة بأحد صناديق القمامة بأحد شوارع منطقة المرج بالقاهرة، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

ووفق وسائل إعلام مصرية تبين أن الجثة لشاب يدعي محمد ضياء في العقد الثالث من العمر، ولا يوجد به أي إصابات جسدية، وتم نقله إلى مشرحة زينهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.

أمر غير مقبول نهائيا

ووجود نفايات باثولوجية ” بيولوجية” مرمية مع باقي نفايات المشافي في الهواء الطلق أمر غير مقبول نهائيا في جميع الثقافات والديانات باختلاف أنواعها، وهو أمر يعاقب عليه القانون المصري.

القانون المصري يشدد العقوبة

ووفق قانون البيئة رقم 4 الصادر في عام 1994بمصر، فإن أصحاب المنشآت الطبية ملزمون بالتخلص من النفايات الطبية بحسب القواعد المنصوص عليها.

وتشمل بنود القانون عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس في حالات الإهمال في التخلص من النفايات، وتتدرج نحو الزيادة في حال كان الإهمال متعمداً ونجم عنه إصابة شخص بمرض يستحيل الشفاء منه. ويصل الأمر إلى عقوبة السجن 25 عاماً مع الأشغال الشاقة لو أصيب ثلاثة أشخاص أو أكثر.