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الهدهد

شبان سودانيون ينتقمون من الدعم السريع بعد ضربة باغتت زملاءهم (فيديو)

السودان دخل هدنة جديدة وافق عليها طرفا الحرب

كتب خالد السعدي
شبان سودانيون ينتقمون من الدعم السريع بعد ضربة باغتت زملاءهم
شبان سودانيون ينتقمون من الدعم السريع
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وطن- تتفاقم الأوضاع الأمنية والعسكرية والمعيشية صعوبة في السودان، فيما تنهال الكثير من اللقطات المصورة، التي توثّق لحظات مثيرة ودرامية للمواجهات الحامية على الأرض.

وانتشر مقطع فيديو، لشباب سودانيين في مدينة أم درمان يضربون منزلا تابعا لعناصر الدعم السريع، وذلك ثأرا من ضربة عنيفة باغتت زملاءهم.

كما أظهر المقطع، عددا من الشباب وقد صعدوا لسطح المبنى للسيطرة على أسلحة كانت تستخدم للقنص.

هدنة جديدة في السودان

يُشار إلى أنه قبل ساعات، أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، موافقتها على مبادرة الوساطة السعودية الأمريكية بهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، مؤكدة التزامها التام بوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان صادر عن “الدعم السريع” أعربت فيه عن تقديرها لجهود الوساطة السعودية الأمريكية التي بذلت خلال المرحلة الماضية.

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وورد في البيان: “نعلن موافقتنا على مبادرة الوساطة السعودية الأمريكية بهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة تبدأ اليوم السبت.

وأكدت القوات التزامها التام بوقف إطلاق النار في هذا اليوم بما يخدم أغراض الهدنة وفي مقدمتها إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين.

السودان
هدنة جديدة في السودان

كما أعربت عن “أملها في أن يلتزم الجيش بالهدنة، وعدم عرقلة جهود المساعدات الإنسانية لرفع معاناة المواطنين”.

وسبق ذلك إعلان الجيش السوداني موافقته والتزامه بالهدنة لمدة 24 ساعة، تقديرا لجهود السعودية والولايات المتحدة اللتين ترعيان محادثات مباشرة بين ممثلين عن طرفي الصراع في مدينة جدة منذ مايو الماضي.

جهود سعودية أمريكية

وأمس الجمعة، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، اتفاق الجيش السوداني والدعم السريع على وقف لإطلاق النار بكافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة يبدأ السبت، وفق بيان نقلته وزارة الخارجية السعودية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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