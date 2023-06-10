راموس يقترب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

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وطن- يقترب النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس صاحب ال37 عاماً، المدافع السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الجاري.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، عن احتمالية انتقال الإسباني سيرخيو راموس إلى منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن)، ليلتحق بذلك بزملائه السابقين في نادي ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

انتقال راموس إلى دوري روشن السعودي

وجاء احتمالية اختيار الإسباني راموس الذهاب إلى صفوف دوري روشن السعودي هذا الصيف، بعد إبداء اللاعب إعجابه على منشور عبر موقع الانستغرام، يتحدث عن احتمالية تواجده مع زميله السابق لوكا مودريتش في نادي أهلي جدة السعودي الموسم المقبل.

كما ويقترب الكرواتي مودريتش من تجديد عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني. لموسم آخر إضافي، أي حتى صيف عام 2024. نظراً للأداء الذي ظهر فيه اللاعب مع الفريق الملكي الموسم المنصرم.

عاجل : سعودي سبورت : لوكا قال نعم للأهلي✅.. مودريتش يوافق على الإنتقال لنادي أهلي جدة. pic.twitter.com/jKVWxuqjtF — Khaled El Behery (@KElbehery99) June 9, 2023

وينتهي عقد راموس مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الجاري. وهو ما يسمح للاعب بالتوقيع بالمجان مع أي يرغب في الذهاب إليه.

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رياض محرز واهتمام أهلي جدة السعودي

وأشارت تقارير صحفية أخرى، بأن رئيس نادي أهلي جدة وليد معاذ، يتواجد في المملكة المتحدة البريطانية (إنجلترا)، الأربعاء، من التفاوض مع وكلاء النجم الجزائري الدولي رياض محرز للتعاقد معه هذا الصيف.

رئيس نادي أهلي جدة السعودي موجود في لندن للتفاوض على إنتقال رياض محرز إلى السعودية.[James Benge/CBS] pic.twitter.com/aHtSNG86tm — Insider City (@InsiderCity_Ar) June 7, 2023

كما وأفادت تلك التقارير، بأن نادي أهلي جدة تقدم بعرض وصل قيمته نحو 100 مليون يورو. للتعاقد مع الجزائري محرز، الذي توج مع زملائه في مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية هذا الموسم وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

يذكر بأن أهلي جدة السعودي عاد إلى دوري روشن السعودي بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي. تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل عن النادي السعودي مع نهاية الموسم.