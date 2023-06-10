السبت, يونيو 10, 2023
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رياضة

راموس يقترب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

ارتباط اسم راموس بالانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
انتقال راموس إلى دوري روشن السعودي
انتقال راموس إلى دوري روشن السعودي
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وطن- يقترب النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس صاحب ال37 عاماً، المدافع السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الجاري.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، عن احتمالية انتقال الإسباني سيرخيو راموس إلى منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن)، ليلتحق بذلك بزملائه السابقين في نادي ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

انتقال راموس إلى دوري روشن السعودي

وجاء احتمالية اختيار الإسباني راموس الذهاب إلى صفوف دوري روشن السعودي هذا الصيف، بعد إبداء اللاعب إعجابه على منشور عبر موقع الانستغرام، يتحدث عن احتمالية تواجده مع زميله السابق لوكا مودريتش في نادي أهلي جدة السعودي الموسم المقبل.

راموس ومودريتش
راموس ومودريتش

كما ويقترب الكرواتي مودريتش من تجديد عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني. لموسم آخر إضافي،  أي حتى صيف عام 2024. نظراً للأداء الذي ظهر فيه اللاعب مع الفريق الملكي الموسم المنصرم.

وينتهي عقد راموس مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الجاري. وهو ما يسمح للاعب بالتوقيع بالمجان مع أي يرغب في الذهاب إليه.

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سيرخيو راموس
سيرخيو راموس

رياض محرز واهتمام أهلي جدة السعودي

وأشارت تقارير صحفية أخرى، بأن رئيس نادي أهلي جدة وليد معاذ، يتواجد في المملكة المتحدة البريطانية (إنجلترا)، الأربعاء، من التفاوض مع وكلاء النجم الجزائري الدولي رياض محرز للتعاقد معه هذا الصيف.

كما وأفادت تلك التقارير، بأن نادي أهلي جدة تقدم بعرض وصل قيمته نحو 100 مليون يورو. للتعاقد مع الجزائري محرز، الذي توج مع زملائه في مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية هذا الموسم وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

رياض محرز
رياض محرز

يذكر بأن أهلي جدة السعودي عاد إلى دوري روشن السعودي بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي. تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل عن النادي السعودي مع نهاية الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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