راتب مغري.. تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

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وطن- ذكرت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض السعودي المغريّ للتعاقد مع النجم الجزائري الدولي رياض محرز 31 عاماً، لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة “ESPN“التلفزيونية الأمريكية، عن تفاصيل عرض نادي أهلي جدة السعودي المقدم للتعاقد مع الجزائري محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم المنصرم.

تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

وأضافت، ” نادي أهلي جدة سيعرض على الجزائري محرز راتب سنوي. يقدر قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة إلى الإضافات والحوافز، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التمديد لعام ثالث إضافي”.

لكن على ما يبدو بأن النجم الجزائري رياض محرز، منفتح للقبول بعرض الانتقال إلى صفوف الدوري السعودي الممتاز، لكن يبقى رأي إدارة نادي مانشستر سيتي في السماح للاعب بالرحيل عن صفوف الأزرق السماوي هذا الصيف.

رياض محرز لن يُباع بالمجان

وختمت الصحيفة، ” في حال وافق الفريق الإنجليزي على مغادرة اللاعب محرز ملعب نادي الاتحاد، لكن لن يكون ذلك بالمجان”.

كما وينظر في قرار رحيل أو بقاء النجم الجزائري رياض محرز بشكل نهائي. بعد خوض مباراة القمة النهائية السبت، مع فريقه مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ما زال يكتب التاريـــخ 🔥 نجمنا الجزائري رياض محرز @Mahrez22 يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بقميص مانشستر سيتي 👏🏻🏆🏆 محارب الصحراء أصبح على بُعد خطوة واحدة من الثلاثية التاريخية في حالة تحقيق دوري أبطال أوروبا 🤩🇩🇿 pic.twitter.com/zAh0UxUYE6 — GOAL Arabia (@GoalAR) June 3, 2023

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ولعب الجزائري محرز هذا الموسم 47 مباراة في كافة المسابقات المختلفة لهذا الموسم، سجل فيها 15 هدفاً. كما وصنع 13 تمريرة حاسمة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاااااااااااااااجل — ESPN: الأهلي السعودي يُقدم عرض بـراتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو للتعاقد مع رياض محرز 😱 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢

✅✅✅✅✅✅✅ pic.twitter.com/pVeRmUQVoh — عمرو (@bt3) June 9, 2023

وينتهي عقد النجم الجزائري محرز مع نادي مانشستر سيتي في صيف 2025، بعد تجديد عقده مع الفريق اللندني مع نهاية الموسم المنصرم.