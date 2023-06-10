السبت, يونيو 10, 2023
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رياضة

راتب مغري.. تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

رياض محرز سيتقاضى 50 مليون كراتب سنوي في وافق على عرض أهلي جدة السعودي

كتب فارس أبو شيحة
تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع رياض محرز
تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع رياض محرز
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وطن- ذكرت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض السعودي المغريّ للتعاقد مع النجم الجزائري الدولي رياض محرز 31 عاماً، لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة “ESPN“التلفزيونية الأمريكية، عن تفاصيل عرض نادي أهلي جدة السعودي المقدم للتعاقد مع الجزائري محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم المنصرم.

تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

وأضافت، ” نادي أهلي جدة سيعرض على الجزائري محرز راتب سنوي. يقدر قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة إلى الإضافات والحوافز، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التمديد لعام ثالث إضافي”.

الجزائري محرز
الجزائري محرز

لكن على ما يبدو بأن النجم الجزائري رياض محرز، منفتح للقبول بعرض الانتقال إلى صفوف الدوري السعودي الممتاز، لكن يبقى رأي إدارة نادي مانشستر سيتي في السماح للاعب بالرحيل عن صفوف الأزرق السماوي هذا الصيف.

رياض محرز لن يُباع بالمجان

وختمت الصحيفة، ” في حال وافق الفريق الإنجليزي على مغادرة اللاعب محرز ملعب نادي الاتحاد، لكن لن يكون ذلك بالمجان”.

كما وينظر في قرار رحيل أو بقاء النجم الجزائري رياض محرز بشكل نهائي. بعد خوض مباراة القمة النهائية السبت، مع فريقه مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

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ولعب الجزائري محرز هذا الموسم 47 مباراة في كافة المسابقات المختلفة لهذا الموسم، سجل فيها 15 هدفاً. كما وصنع 13 تمريرة حاسمة.

وينتهي عقد النجم الجزائري محرز مع نادي مانشستر سيتي في صيف 2025، بعد تجديد عقده مع الفريق اللندني مع نهاية الموسم المنصرم.

رياض محرز
رياض محرز
المصدروطن + ESPN
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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