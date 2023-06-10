السبت, يونيو 10, 2023
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داخل منازل خاصة بمسقط.. لحظة القبض على نساء يمارسن الدعارة (شاهد)

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية بمحافظة مسقط في سلطنة عمان لمنازل خاصة

كتب باسل النجار
داخل منازل خاصة بمسقط.. لحظة القبض على نساء يمارسن الدعارة
القبض على نساء يمارسن الدعارة
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وطن- تمكنت السلطات العمانية من القبض على مجموعة من النساء في أحد المنازل الخاصة بمحافظة مسقط، تمارس فيه أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة، بحسب بيان رسمي.

بيان رسمي عماني يكشف التفاصيل

وفي التفاصيل بحسب البيان الذي أوردته وزارة العمل العمانية عبر حسابها الرسمي بتويتر، فقد نفذت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية(فريق التفتيش المشترك)، حملة تفتيشية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية.

وقد أسفرت هذه الحملة التفتيشية بمحافظة مسقط لمنازل خاصة تُمارس فيها أعمال غير مرخصة وأعمال منافية للأخلاق، عن ضبط عدد 39 عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل من بينهم 26 عاملا تاركا للعمل.

ونشرت وزارة العمل صور عبر حسابها الرسمي بتويتر، وثقت لحظة القبض على المخالفين في المنازل الخاصة بمسقط، وظهر ضمنهم عدد من النساء الذين يمارسون تلك الأعمال المنافية للآداب.

هذا وأشاد العديد من العمانيين بجهود السلطات في مكافحة هذه الأعمال المشينة، للحفاظ على أمن المجتمع ومنع تفشي الرذيلة في المجتمع العماني المحافظ.

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ضبط شبكة دعارة في جنوب الباطنة

ويشار إلى أنه قبل عامين سبق أن أعلنت شرطة عمان السلطانية القبض على نساء وافدات في جنوب الباطنة لممارستهم أعمال منافية للآداب.

كما قالت شرطة سلطنة عمان آنذاك إن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ألقت القبض على عدد ثمان وافدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

ويشار إلى أنه في فبراير من العام 2021، أعلنت الشرطة السلطانية، أنه في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة للمحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة، نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط تساندها التشكيلات المعنية عملية أمنية.

كما أوضحت الشرطة حينها أن هذه العملية، أسفرت عن ضبط عدد 63 من النسوة من جنسيات مختلفة. يقمن بأعمال مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

وبحسب البيان فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهن للجهات القضائية.

القبض على نساء يمارسن الدعارة
القبض على نساء يمارسن الدعارة

من ينقذ الخوير؟

وبالرغم من عدم ذكر منطقة الخوير تحديدا في البيان، إلا أن النشطاء ربطوا وقتها بين وسم الخوير وتحرك الشرطة العاجل.

كما أكدوا أن النسوة المقبوض عليهن هن من كن يقفن، في شوارع الخوير لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، اشتعلت في هذا التاريخ المشار إليه، بموجة غضب واسعة عبر وسم “#من_ينقذ_الخوير”، انتقد فيه النشطاء ظاهرة الدعارة العلنية بمنطقة الخوير في العاصمة مسقط.

وتداول الناشطون آنذاك مقطعا مصورا بثه أحد المواطنين من حي الخوير، يظهر مشاهد مخلة لعدد من بنات الهوى يقفن على جانب الطريق، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

كما سلط العديد من العمانيين الضوء على هذه الظاهرة وطالبوا السلطات بسرعة التدخل، لحفظ الأمن المجتمعي والأسري من هذه الانفلاتات.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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