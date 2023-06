جيش ابن زايد المزيف.. تقرير يفضح ما فعلته الإمارات للدفاع عن رئاستها لقمة المناخ

- Advertisement -

وطن- كشفت صحيفة الغارديان، تفاصيل مثيرة عما سمته جيشا” من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة يدافع عن رئاسة الإمارات لقمة المناخ التي ستعقد في شهر نوفمبر المقبل.

وقالت الصحيفة، إن جيشا من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الوهمية على تويتر وموقع التدوين ميديوم يعملون على الترويج والدفاع عن الاستضافة المثيرة للجدل لقمة الأمم المتحدة للمناخ من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة .

ورئيس محادثات المناخ COP28 هو سلطان الجابر ، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة الحكومية أدنوك ، التي لديها خطط توسع رئيسية لا تتعارض مع صفر انبعاثات كربونية.

وزعمت منشورات من حسابات مزيفة، أن التزام الإمارات العربية المتحدة بأن تكون المضيف المثالي لـ Cop28 هو شهادة على ريادتها في معالجة تغير المناخ” ، وأن الجابر هو “الحليف الذي تحتاجه حركة المناخ”.

أعاد آخرون تغريد أو إعادة نشر تغريدات حكومة الإمارات أو سعوا لدحض الانتقادات، وكان لأحد الحسابات صورة ملف شخصي تم إنشاؤها بواسطة AI ، ولكن لم يتم اقتصاص النص الذي يحمل الصورة على أنها مزيفة.

وتم الكشف عن الحسابات المزيفة على موقع تويتر للدكتور مارك أوين جونز ، من جامعة حمد بن خليفة في قطر ، وهو خبير في التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي والشرق الأوسط. ووصف ذلك بأنه “جهد كبير ومتعدد اللغات للتأثير على العشب الفلكي” يتضمن ما لا يقل عن 100 حساب مزيف و 30000 تغريدة.

وقال جونز إن تحليل التغريدات من عينة كبيرة من شبكة الحسابات المزيفة أظهر أن الموضوع الأكثر شعبية للترويج مؤخرًا هو Cop28 .

بعد تعرض جونز للشبكة ، تم تعليق بعض الحسابات بواسطة Twitter لكن العشرات حولوا محتواهم إلى أسماء مستخدمين جديدة.

وقال جونز: “إنها شبكة من الحسابات المزيفة تحاول الترويج للسياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. إنهم يركزون على الترويج لـ Cop28 أو تنظيفه من خلال الدفاع عن الانتقادات الموجهة لوجود Cop28 في الإمارات العربية المتحدة وتجنبها”.

وأضاف: “هذه الحسابات تتظاهر بأنهم أناس ليسوا كذلك من أجل إعطاء وهم الدعم الشعبي الشعبي لمنصب ما – وهذا ما يسمى بالعشب الفلكي.. إنه عمل خداع ، والأمثلة على نقلها من الصحف تعني أنهم خدعوا الناس بالتأكيد ليعتقدوا أنهم أناس حقيقيون.”

وقال متحدث باسم Cop28: “هذه الحسابات المزيفة] تم إنشاؤها بواسطة جهات فاعلة خارجية غير مرتبطة بـ Cop28 وهي مصممة بوضوح لتشويه سمعة Cop28 وعملية المناخ”.

وأضاف أن مكتب Cop28 أبلغ عن المشكلة عبر تويتر، وطلب اتخاذ إجراء فوري، وأبلغ مباشرة عن حسابات مزيفة باستخدام نموذج الإبلاغ على تويتر.

ومن غير المعروف من يقوم بتشغيل الشبكة. وقال جونز: “الإسناد صعب للغاية. ولكن استنادًا إلى الخبرة السابقة ، فمن المؤكد تقريبًا أن بعض شركات الاتصالات الاستراتيجية تعمل نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه شفرة أوكام : التفسير الأكثر ترجيحًا”.

وتصنف البيانات الواردة من تويتر حول عدد الحسابات المعلقة بين عامي 2018 و2021 لوجود روابط لعمليات المعلومات المدعومة من الدولة الإمارات والسعودية ومصر على أنها أسوأ الجناة في العالم بعد الصين.

وأثارت رئاسة الجابر لمؤتمر Cop28 انتقادات كبيرة، حيث وصفها عضو البرلمان الأوروبي مانون أوبري مؤخرًا بأنها مثل وجود شركة تبغ متعددة الجنسيات تشرف على العمل الداخلي لمنظمة الصحة العالمية”.

ووصفت كريستيانا فيغيريس مسؤولة المناخ السابقة في الأمم المتحدة مقاربته بأنها “خطيرة” في مايو.

وقبل أيام، كشفت صحيفة الغارديان أنه على الرغم من النفي ، تمكنت شركة النفط من رؤية رسائل البريد الإلكتروني من وإلى مكتب Cop28 وتم استشارتها بشأن كيفية الرد على استفسار من صحيفة الغارديان، كما اتهم فريق الجابر بارتكاب “الغسيل الأخضر” في ويكيبيديا.

بالإضافة إلى كونه رئيس شركة أدنوك، يترأس الجابر شركة مصدر ، وهي شركة للطاقة المتجددة. وقد دافع سابقًا عن تعيينه ، وأخبر صحيفة الغارديان في أبريل / نيسان أن علاقاته التجارية ستثبت أنها عنصر أساسي في ضمان اتخاذ القطاع الخاص الإجراءات اللازمة بشأن أزمة المناخ.

وحدد جونز الحسابات المزيفة باستخدام الأدلة مثل إنشاء الدُفعات في نفس التواريخ ، أو صور الملفات الشخصية المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي أو المخزون ، والتنسيق العام ، واللغة ، وأوقات النشر ، وغياب أي وجود آخر على الإنترنت.

وتم إنشاء شريحة أولى من الحسابات المزيفة في أغسطس 2021 وشريحة ثانية أكبر في فبراير 2022. وتدعم الحسابات أهداف سياسة الإمارات العربية المتحدة الأخرى ، بما في ذلك السودان والتكنولوجيا والطعام والثقافة، لكن جونز قال إن الموضوع الأكثر شعبية مؤخرًا هو Cop28.

حساب واحد ،MahmudViyan ، كان من المفترض أن يكون من مؤيدي حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. كانت تحتوي على صورة للملف الشخصي حيث فشل النص “this-person-does-not-exist.com” في اقتصاصها ، وتحديد الصورة على أنها قادمة من موقع ويب يقوم بإنشاء صور AI.

9/ but the clincher is the fact who ever created it forgot to completely remove the 'this person does not exist' watermark from the top.

(for those who don't know, this person does not exist is a site that generates AI photoquality faces) pic.twitter.com/BEQ8GsY1BG

— Marc Owen Jones (@marcowenjones) June 2, 2023