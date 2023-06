جواز سفر ميسي يقلق الشرطة.. كاد يفقد أعصابه في مطار بكين (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لموقف محرج عند وصوله إلى مطار بكين، السبت، لخوض مباراة ودية مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا بسبب مشكلة في جواز سفره.

واستقبل مئات المشجعين المبتهجين اللاعب الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم في قطر، أواخر العام الماضي لدى وصوله يوم، السبت، إلى العاصمة الصينية بكين، حيث ستواجه الأرجنتين التي فازت بكأس العالم أستراليا في مباراة ودية الأسبوع المقبل.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” “البرغوث” ميسي كما يلقبه معجبوه وهو وسط مجموعة من الموظفين داخل المطار.

Lionel Messi got difficulty to enter China for his visa issue.

He was controlled by China‘s border police 😂

pic.twitter.com/wkBDnMLbn5

— 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) June 10, 2023