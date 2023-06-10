جواز سفر ميسي يقلق الشرطة.. كاد يفقد أعصابه في مطار بكين (فيديو)

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وطن- تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لموقف محرج عند وصوله إلى مطار بكين، السبت، لخوض مباراة ودية مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا بسبب مشكلة في جواز سفره.

واستقبل مئات المشجعين المبتهجين اللاعب الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم في قطر، أواخر العام الماضي لدى وصوله يوم، السبت، إلى العاصمة الصينية بكين، حيث ستواجه الأرجنتين التي فازت بكأس العالم أستراليا في مباراة ودية الأسبوع المقبل.

جواز سفر ميسي يعرضه لموقف محرج في الصين

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” “البرغوث” ميسي كما يلقبه معجبوه وهو وسط مجموعة من الموظفين داخل المطار.

Lionel Messi got difficulty to enter China for his visa issue.

He was controlled by China‘s border police 😂 pic.twitter.com/wkBDnMLbn5 — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) June 10, 2023

وقال موقع “zyri” إن ميسي بمجرد أن تمكن من الخروج من حصار المعجبين والمشجعين، حتى واجه مشكلة في جواز سفره أجبرته على إجراء محادثة مع وكلاء أمن المطار.

وانتظر ساعة ونصف في المكان حتى يتم التصديق على جوازه والتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

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ووصل ميسي إلى الصين برفقة أنخيل دي ماريا، ورودريجو دي بول، ولياندرو باريديس، وجيو لو سيلسو، وإنزو فرنانديز وناهويل مولينا ، الذين انتظروه بينما كان يحل مشكلته في المطار، ثم غادر إلى الفندق في بكين حيث سيقيمون.

وانتظر عدة مئات خارج فندق الفريق، ليس بعيدًا عن ضفاف نهر ليانغما، الذي يشتهر به سكان بكين للتنزه. وهتف الكثير من المشجعين الذين كانوا ينتظرون نجم كرة القدم ليونيل ميسي في المطار باسمه.

وكثير منهم كانوا يرتدون القميص المخطط باللونين الأزرق والأبيض للقميص رقم 10 الذي ارتداه ميسي مع الألبيسيليستي، وفقًا لصور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما ظهر ميسي بزي غير رسمي، وحقيبة ظهر سوداء ويرتدي قميصًا أزرق. وكان يتبعه زملاء مقربون مثل دي ماريا، باراديس، دي بول.

موظفو المطار طلبوا من ميسي البقاء

وبعد دقائق قليلة من وصوله إلى مطار بكين، ووفقًا لوسائل الإعلام الصينية ، واجه ميسي مشكلة في جواز سفره وطلب موظفو الأمن من نجم باريس سان جيرمان السابق البقاء في المطار.

وقال موقع postsen الفيتنامي إن ميسي وزملاؤه أصيبوا بالحيرة من الحادث. بعد ساعتين، تم حل مشكلة جواز سفر ميسي.

وعند الساعة 12 ظهر ميسي وهو يخرج من المطار. ووفقًا لصفحة Sohu الصينية أعرب ميسي عن استيائه من هذا الخلل.

ومن المتوقع أن ينتقل ميسي وزملاؤه بعد مغادرة المطار إلى فندق فورسيزونز ويقيمون هنا لمدة 5 أيام.

وهذه هي الرحلة السابعة لميسي إلى الصين ، وآخرها عام 2017 ، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب الجدول فإن المباراة الودية بين منتخب الأرجنتين والمنتخب الأسترالي ستقام في تمام الساعة 19:00 يوم 15 يونيو (بالتوقيت المحلي) على ملعب العمال بسعة 68 ألف مقعد في بكين.