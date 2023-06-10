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حياتنا

جواز سفر ميسي يقلق الشرطة.. كاد يفقد أعصابه في مطار بكين (فيديو)

واجه البرغوث ليونيل ميسي مشكلة في جواز سفره أجبرته على إجراء محادثة مع وكلاء أمن المطار، وانتظر ساعة ونصف في المكان حتى يتم حل مشكلته

كتب خالد الأحمد
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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وطن- تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لموقف محرج عند وصوله إلى مطار بكين، السبت، لخوض مباراة ودية مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا بسبب مشكلة في جواز سفره.

واستقبل مئات المشجعين المبتهجين اللاعب الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم في قطر، أواخر العام الماضي لدى وصوله يوم، السبت، إلى العاصمة الصينية بكين، حيث ستواجه الأرجنتين التي فازت بكأس العالم أستراليا في مباراة ودية الأسبوع المقبل.

جواز سفر ميسي يعرضه لموقف محرج في الصين

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” “البرغوث” ميسي كما يلقبه معجبوه وهو وسط مجموعة من الموظفين داخل المطار.

ليونيل ميسي
جواز سفر ميسي يعرضه لموقف محرج في الصين

وقال موقع “zyri” إن ميسي بمجرد أن تمكن من الخروج من حصار المعجبين والمشجعين، حتى واجه مشكلة في جواز سفره أجبرته على إجراء محادثة مع وكلاء أمن المطار.

وانتظر ساعة ونصف في المكان حتى يتم التصديق على جوازه والتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

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ووصل ميسي إلى الصين برفقة أنخيل دي ماريا، ورودريجو دي بول، ولياندرو باريديس، وجيو لو سيلسو، وإنزو فرنانديز وناهويل مولينا ، الذين انتظروه بينما كان يحل مشكلته في المطار، ثم غادر إلى الفندق في بكين حيث سيقيمون.

وانتظر عدة مئات خارج فندق الفريق، ليس بعيدًا عن ضفاف نهر ليانغما، الذي يشتهر به سكان بكين للتنزه. وهتف الكثير من المشجعين الذين كانوا ينتظرون نجم كرة القدم ليونيل ميسي في المطار باسمه.

وكثير منهم كانوا يرتدون القميص المخطط باللونين الأزرق والأبيض للقميص رقم 10 الذي ارتداه ميسي مع الألبيسيليستي، وفقًا لصور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما ظهر ميسي بزي غير رسمي، وحقيبة ظهر سوداء ويرتدي قميصًا أزرق. وكان يتبعه زملاء مقربون مثل دي ماريا، باراديس، دي بول.

جواز سفر ميسي
جواز سفر ميسي يعرضه لموقف محرج في الصين

موظفو المطار طلبوا من ميسي البقاء

وبعد دقائق قليلة من وصوله إلى مطار بكين، ووفقًا لوسائل الإعلام الصينية ، واجه ميسي مشكلة في جواز سفره وطلب موظفو الأمن من نجم باريس سان جيرمان السابق البقاء في المطار.

وقال موقع postsen الفيتنامي إن ميسي وزملاؤه أصيبوا بالحيرة من الحادث. بعد ساعتين، تم حل مشكلة جواز سفر ميسي.

وعند الساعة 12 ظهر ميسي وهو يخرج من المطار. ووفقًا لصفحة Sohu الصينية أعرب ميسي عن استيائه من هذا الخلل.

ومن المتوقع أن ينتقل ميسي وزملاؤه بعد مغادرة المطار إلى فندق فورسيزونز ويقيمون هنا لمدة 5 أيام.

وهذه هي الرحلة السابعة لميسي إلى الصين ، وآخرها عام 2017 ، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب الجدول فإن المباراة الودية بين منتخب الأرجنتين والمنتخب الأسترالي ستقام في تمام الساعة 19:00 يوم 15 يونيو (بالتوقيت المحلي) على ملعب العمال بسعة 68 ألف مقعد في بكين.

المصدرتويتر، موقع zyri، موقع postsen الفيتنامي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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