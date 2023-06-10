السبت, يونيو 10, 2023
الرئيسيةالهدهدترامب يواجه "السجن الأزلي" في قضية الوثائق السرية.. ما مصيره؟
الهدهد

ترامب يواجه “السجن الأزلي” في قضية الوثائق السرية.. ما مصيره؟

قال خبراء قانونيون إن قضية فيدرالية قادمة ضد دونالد ترامب لاحتفاظه بوثائق سرية في منزله في مار إيه لاغو ستكون "مزلزلة" وسيكون من الصعب على الرئيس السابق التغلب عليها

كتب خالد الأحمد
دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
- Advertisement -

وطن- يواجه الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لائحة اتهامات قد تصل عقوبتها إلى 400 سنة سجن، وتتضمن اللائحة 37 تهمة جنائية تشمل تهمًا مثل انتهاك قانون التجسس، والإدلاء ببيانات كاذبة، والتآمر لعرقلة العدالة، وغيرها، في قضية الوثائق السرية وقضايا أخرى.

وأصبح ترامب في نيسان/أبريل الماضي، أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتهام جنائي، يتعلّق بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة ستورمي دانيالز مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما ولكن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد فالقادم أصعب.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن خبراء يدققون في لائحة الاتهام الفيدرالية ‘المدمرة’ ضد ترامب، وقال خبراء قانونيون إن قضية فيدرالية قادمة ضد دونالد ترامب لاحتفاظه بوثائق سرية في منزله في “مار إيه لاغو” ستكون “مزلزلة” وسيكون من الصعب على الرئيس السابق التغلب عليها.

وأكد ترامب خلال كلمة له اليوم، السبت، أن الديمقراطيون “يحاولوا إلصاق تهمة الخيانة لي ولن ينجحوا”، مؤكدا أن التهم الموجهة له لن تمنعنه من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض، مضيفا أن الديمقراطيون تجسسوا على حملتة الانتخابية.

الوثائق السرية
ترامب والوثائق السرية

وثائق خطيرة وحساسة في منزله

ويُزعم أن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، احتفظ بشكل غير قانوني بمئات الوثائق بعد مغادرته منصبه – بما في ذلك أوراق توضح بالتفصيل برامج الأسلحة التقليدية والنووية الأمريكية، ونقاط الضعف المحتملة في دفاعات الولايات المتحدة، وخطط الرد على هجوم أجنبي، بحسب اتهامات المدعون الفيدراليون، يوم الجمعة.

وقام ترامب بتخزين الصناديق التي تحتوي على الوثائق في عدة أماكن، بما في ذلك “قاعة رقص وحمام ومكتب وغرفة نومه وغرفة تخزين” ، وفقًا للائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة والمقدمة في محكمة ميامي الفيدرالية يوم الخميس.

- Advertisement -

عقود داخل السجن

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” في تقرير كتبته “بريسيلا ديجريجوري” عن المدعي الفيدرالي السابق في بروكلين ، دنكان ليفين قوله لصحيفة The Post ، إن القضية أكثر خطورة بكثير من الاتهامات التي وجهها المدعي العام بمانهاتن، ألفين براج، إلى ترامب في أبريل / نيسان بشأن قضيته مع ستورمي دانيلز.

واضاف المسؤول الأمريكي بحسب المصدر، أن هذا نوع من القضايا قد تؤدي إلى عقود داخل السجن، ولهذا السبب فإن الأمر صعب بالنسبة لترامب.

ترامب والوثائق السرية
ترامب والوثائق السرية

37 تهمة ضد ترامب

ولدى المدعون تسجيل في يوليو / تموز 2021 لترامب يعترف فيه بأنه احتفظ بوثائق سرية حول ضربة عسكرية محتملة على إيران بعد تركه منصبه.

ووجهت إلى ترامب 37 تهمة بالتآمر لعرقلة العدالة ، والاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني ، وحجب وثيقة ، وبيانات كاذبة وجرائم ذات صلة تصل عقوبتها إلى مئات السنين.

كما اتُهم والت ناوتا ، المساعد الشخصي لترامب ، بتهمة التآمر والإخفاء والإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين الفيدراليين.

مهمة قانونية صعبة

وقال المدعي الفيدرالي السابق “جاستن دانيلويتز” ، لصحيفة The Post إن أمام ترامب مهمة قانونية صعبة.

وقال دانيلويتز: أعتقد أن هذه ستكون معركة شاقة بالنسبة للرئيس السابق وفريق دفاعه “يبدو أنها اتهامات قوية.”

وكشف ممثلو الادعاء الفيدراليون عن لائحة اتهام ضد ترامب يوم الخميس الماضي لاحتفاظه بوثائق سرية في منزله في Mar-a-Lago.

وعند إعلانه نبأ لائحة الاتهام، سخر ترامب (76 عامًا) من القرار ووصفه بأنه “خدعة الصناديق” ، ووصف إدارة بايدن بأنها “فاسدة”.

ولا تنتهي المتاعب القضائية لترامب عند هذا الحد، فهناك تحقيقات ما زال على ترامب عبورها، الأول يتعلق بدعوته مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا لتغيير نتائج انتخابات 2020، إلى جانب تحقيقات بشأن دوره في هجمات السادس من يناير/كانون الثاني 2021، على مبنى الكابيتول بهدف عرقلة التصويت على فوز الرئيس جو بايدن بانتخابات 2020.

المصدرصحيفة نيويورك بوست، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

ترامب لم يشبع من “أرز” السعودية: محمد بن سلمان صديقي وأحبه (فيديو)

الهدهد

شتمها.. رد فعل عنيف لـ ترامب ضد مذيعة cnn بعدما سألته هذا السؤال

الهدهد

بعد إدانته في قضية اغتصاب صحفية شهيرة.. هل يُحرم ترامب من خوض انتخابات الرئاسة؟

الهدهد

ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم.. ماذا حدث؟

الهدهد

إهانة بايدن لمحمد بن سلمان.. ترامب يثير الجدل مجددا بتصريحات نارية (فيديو)

الهدهد

وثائق ترامب وبايدن السرية تفجر غضب “عصابة الثمانية”.. ما القصة؟

الهدهد

أول ظهور لميلانيا ترامب بعد محاكمة زوجها بقضية نجمة الأفلام الإباحية (فيديو)

الهدهد

“الحرب العالمية الثالثة”.. ترامب يثير الذعر بمنشور غامض في عيد الفصح

حياتنا

ستورمي دانيلز تفاجئ ميلانيا ترامب برسالة عن علاقتها الجنسية مع زوجها

تقارير

فضائح الإمارات.. ديفيد هيرست يكشف عن “المخطط الأخبث” لمحمد بن زايد

الهدهد

ترامب يعتزم توظيف معادية للمسلمين في حملته الانتخابية.. تاريخها مليء بالإساءات

الهدهد

“اعتقال ترامب” توقّعه مسلسل “عائلة سمبسون” الشهير قبل 29 عاماً (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السيسي يقود دراجته ويعد المصريين ويمنيهم: “أزمة وهتعدي” (فيديو)

جواز سفر ميسي يقلق الشرطة.. كاد يفقد أعصابه في مطار بكين (فيديو)

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد وحفل زفافها الأسطوري.. صور جديدة

شبه عارية .. إعلامي سعودي بارز مع ملكة جمال كرواتيا “المثيرة” في نهائي دوري أبطال أوروبا!

محمد بن زايد يقود “سيارة توغ” التركية وأردوغان إلى جانبه (شاهد)

الرغبة الجنسية لدى النساء الأكبر سناً: كل ما تعرفه خطأ

8 طرق لمعرفة ما إذا حظر شخص ما رقمك على iPhone

ماذا يعني إعلان زيلينسكي بدء الهجوم المضاد على روسيا؟

“قرش الغردقة قطري”.. فيديو متداول لإعلامي مصري وهذه حقيقته

“قدم بشرية” في القمامة تثير ذعر المصريين والسلطات تحل اللغز

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC