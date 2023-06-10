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المقعد ثنائي الطوابق في الطائرات يعود بتصميم جديد ومبتكر

تجربة فريدة للركاب: المقعد ثنائي الطوابق يوفر راحة أكبر وتوفير في المساحة

كتب watan News
أليخاندرو نونيز فيسنتي، إلى اليسار، صمم مفهوم مقعد الطائرة مزدوج المستوى Chaise Longue.
أليخاندرو نونيز فيسنتي، إلى اليسار، صمم مفهوم مقعد الطائرة مزدوج المستوى Chaise Longue.
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وطنهل ستجلس تحت راكب آخر في الطائرة؟ قد لا يبدو الأمر مغرياً في البداية، ولكن المصمم الشاب أليخاندرو نونيز فيسنتي، البالغ من العمر 23 عامًا، يعتقد أن المقاعد ثنائية الطوابق هي المستقبل للرحلات الجوية الاقتصادية.

نقاشات حادة وردود فعل متباينة

ربما قد رأيت صورة لنموذج مقعد الطائرة “Chaise Longue” الذي صممه نونيز فيسنتي. وقد أصبح مفهوم نونيز فيسنتي حديث الجميع، مما أثار نقاشات حادة وردود فعل متباينة من الركاب المحتملينبعضهم غاضب، وبعضهم متحير، وبعضهم مهتم، وبعضهم كل ما سبق.

يقول نونيز فيسنتي لـ CNN Travelلنكن صادقين، لا يوجد شيء يسمى بالدعاية السلبية،. وهو الآن في معرض Aircraft Interiors Expo (AIX) في هامبورغ، ألمانيا، حيث يعرض نسخة جديدة من Chaise Longue الجدلية.

الناس يكرهون الابتكار

يقول: “الناس يتحدثون دائماً ويكرهون الابتكار بطرق ما، معظم الأوقات عندما يظهرون لك شيئاً جديداً، يكرهه الجميع في البداية، فهم يخافون من التغيير. ولكن كلما أظهرته، وكلما طورته، وكلما رأوه، كلما اعتادوا عليه.“

يسمح المستوى السفلي للمسافرين بتمديد أرجلهم على كشك الأقدام أمامهم.
يسمح المستوى السفلي للمسافرين بتمديد أرجلهم على كشك الأقدام أمامهم.

بدأ مفهوم نونيز فيسنتي للمقعد ثنائي الطوابق كمشروع للدراسة الجامعية، ولكنه الآن يأخذ الفكرة بجدية. يقول إنه يتعاون مع شركات الطيران ومصنعي الطائرات لتطوير الفكرة وجعلها واقعاً.

المقعد الجديد مصمم لتوفير المزيد من الراحة للركاب وتحسين استغلال المساحة داخل الطائرة. يتميز بمستويين، حيث يمكن للركاب الجلوس أو الاستلقاء بشكل مريح، مما يجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة.

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المزيد من الراحة للركاب

يقول نونيز فيسنتي: “أعتقد أنه في المستقبل، سنرى المزيد والمزيد من هذه الأنواع من المقاعد في الطائرات. إنها توفر المزيد من الراحة للركاب وتحسين استغلال المساحة في الطائرة.”

يأمل نونيز فيسنتي أن يتمكن من تحقيق هذا الهدف وأن يرى مقعده ثنائي الطوابق على متن الرحلات الجوية في المستقبل القريب.

المصدروطن وسي إن إن
watan News
watan News

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