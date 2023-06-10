المقعد ثنائي الطوابق في الطائرات يعود بتصميم جديد ومبتكر

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وطن – هل ستجلس تحت راكب آخر في الطائرة؟ قد لا يبدو الأمر مغرياً في البداية، ولكن المصمم الشاب أليخاندرو نونيز فيسنتي، البالغ من العمر 23 عامًا، يعتقد أن المقاعد ثنائية الطوابق هي المستقبل للرحلات الجوية الاقتصادية.

نقاشات حادة وردود فعل متباينة

ربما قد رأيت صورة لنموذج مقعد الطائرة “Chaise Longue” الذي صممه نونيز فيسنتي. وقد أصبح مفهوم نونيز فيسنتي حديث الجميع، مما أثار نقاشات حادة وردود فعل متباينة من الركاب المحتملين – بعضهم غاضب، وبعضهم متحير، وبعضهم مهتم، وبعضهم كل ما سبق.

يقول نونيز فيسنتي لـ CNN Travel “لنكن صادقين، لا يوجد شيء يسمى بالدعاية السلبية“،. وهو الآن في معرض Aircraft Interiors Expo (AIX) في هامبورغ، ألمانيا، حيث يعرض نسخة جديدة من Chaise Longue الجدلية.

الناس يكرهون الابتكار

يقول: “الناس يتحدثون دائماً ويكرهون الابتكار بطرق ما، معظم الأوقات عندما يظهرون لك شيئاً جديداً، يكرهه الجميع في البداية، فهم يخافون من التغيير. ولكن كلما أظهرته، وكلما طورته، وكلما رأوه، كلما اعتادوا عليه.“

بدأ مفهوم نونيز فيسنتي للمقعد ثنائي الطوابق كمشروع للدراسة الجامعية، ولكنه الآن يأخذ الفكرة بجدية. يقول إنه يتعاون مع شركات الطيران ومصنعي الطائرات لتطوير الفكرة وجعلها واقعاً.

المقعد الجديد مصمم لتوفير المزيد من الراحة للركاب وتحسين استغلال المساحة داخل الطائرة. يتميز بمستويين، حيث يمكن للركاب الجلوس أو الاستلقاء بشكل مريح، مما يجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة.

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المزيد من الراحة للركاب

يقول نونيز فيسنتي: “أعتقد أنه في المستقبل، سنرى المزيد والمزيد من هذه الأنواع من المقاعد في الطائرات. إنها توفر المزيد من الراحة للركاب وتحسين استغلال المساحة في الطائرة.”

يأمل نونيز فيسنتي أن يتمكن من تحقيق هذا الهدف وأن يرى مقعده ثنائي الطوابق على متن الرحلات الجوية في المستقبل القريب.