السبت, يونيو 10, 2023
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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد مجاناً في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد

كتب فارس أبو شيحة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد مجاناً
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد مجاناً
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وطن- ينتظر عشاق الكرة المستديرة في كل مكان، مباراة الأهلي والوداد، في دور إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف مباراة الأهلي والوداد، على ملعب (مركب محمد السادس) بالدار البيضاء في دولة المغرب، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد مجاناً

ودائماً ما يشغل ذهن عشاق كرة القدم عن القنوات المتاحة لهم لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد بالمجان، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وستنقل مباراة القمة النهائية الأفريقية بين الأهلي والوداد، على قناة الرياضية المغربية ((TNT، عبر البث الأرضي من داخل المغرب بالمجان.

كما وجاء تردد القناة الرياضية المغربية (TNT)، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11157، وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعدل تصحيح الخطأ 4/3.

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الأهلي المصري
الأهلي المصري

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد عبر بين سبورت  

وستبث المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، عبر قناة (beIN Sports HD 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وستقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين. عند الساعة العاشرة مساءً، بينما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تدريبات الوداد الرياضي المغربي
تدريبات الوداد الرياضي المغربي

وكان فريق الأهلي المصري قد حقق الفوز الثمين على نظيره على منافسه الوداد الرياضي المغربي. بهدفين مقابل هدف وحيد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

المصدروطن + بين سبورت + الرياضية المغربية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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