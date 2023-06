القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد مجاناً في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

- Advertisement -

وطن- ينتظر عشاق الكرة المستديرة في كل مكان، مباراة الأهلي والوداد، في دور إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف مباراة الأهلي والوداد، على ملعب (مركب محمد السادس) بالدار البيضاء في دولة المغرب، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

ودائماً ما يشغل ذهن عشاق كرة القدم عن القنوات المتاحة لهم لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد بالمجان، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وستنقل مباراة القمة النهائية الأفريقية بين الأهلي والوداد، على قناة الرياضية المغربية ((TNT، عبر البث الأرضي من داخل المغرب بالمجان.

كما وجاء تردد القناة الرياضية المغربية (TNT)، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11157، وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعدل تصحيح الخطأ 4/3.

وستبث المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، عبر قناة (beIN Sports HD 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وستقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين. عند الساعة العاشرة مساءً، بينما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

