القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد مجاناً في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

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وطن- ينتظر عشاق الكرة المستديرة في كل مكان، مباراة الأهلي والوداد، في دور إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف مباراة الأهلي والوداد، على ملعب (مركب محمد السادس) بالدار البيضاء في دولة المغرب، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد مجاناً

ودائماً ما يشغل ذهن عشاق كرة القدم عن القنوات المتاحة لهم لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد بالمجان، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وستنقل مباراة القمة النهائية الأفريقية بين الأهلي والوداد، على قناة الرياضية المغربية ((TNT، عبر البث الأرضي من داخل المغرب بالمجان.

📸| مركب محمد الخامس بالدار البيضاء جاهز لاستضافة نهائي دوري الأبطال.🏟️#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/ccAqS2rvP8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 10, 2023

كما وجاء تردد القناة الرياضية المغربية (TNT)، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11157، وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعدل تصحيح الخطأ 4/3.

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تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد عبر بين سبورت

وستبث المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، عبر قناة (beIN Sports HD 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

📸| لقطات من مران الأهلي الأول بالمغرب استعدادًا لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري الأبطال.🦅#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/Sncmj9U19l — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 9, 2023

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وستقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين. عند الساعة العاشرة مساءً، بينما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

Warriors with a playful twist! Our players never forget to embrace the joy, this is the spirit that drives us forward. 💪💥#DimaWydad pic.twitter.com/T6JsfG2WlB — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) June 9, 2023

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان فريق الأهلي المصري قد حقق الفوز الثمين على نظيره على منافسه الوداد الرياضي المغربي. بهدفين مقابل هدف وحيد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.