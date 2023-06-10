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العثور على أربعة أطفال ناجين من تحطم طائرة بعد قضائهم أسابيع في غابات الأمازون

كتب وطن
الأطفال الناجون
الأطفال الناجون
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وطن – تم العثور على أربعة أطفال على قيد الحياة بعد تحطم طائرة وقضائهم أسابيع في غابات الأمازون في كولومبيا.

ووصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العثور على الأطفال الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و13 عامًا، بأنه “يوم سحري”، مضيفًا: “كانوا وحدهم، وقد أظهروا مثالًا للبقاء الكامل الذي سيظل في التاريخ.

أطفال السلام

و تم العثور على الأطفال بعد 40 يومًا من البحث الشاق، حيث شارك العديد من الجنود والسكان المحليين في البحث عنهم.

ووفق تقرير لموقع بي بي سي البريطاني تم نقل الأطفال إلى العاصمة بوغوتا، حيث تم نقلهمإ الى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج الطبي.

فشل المحرك

وكانت الطائرة التي كانت تقل الأطفال ووالدتهم تحلق من أراراكوارا، في مقاطعة الأمازون، إلى سان خوسيه ديل غوافياري، عندما أصدرت تحذيرًا بسبب فشل المحرك.

تم العثور على جثث البالغين الثلاثة في موقع التحطم من قبل الجيش، لكن الأطفال يبدو أنهم نجوا من الحطام وتوجهوا إلى الغابة للبحث عن المساعدة.

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الأطفال ينتمون إلى الجماعة الأصلية هويتوتووكان أعضاء من مجتمعهم يأملون أن معرفتهم بالفواكه ومهارات البقاء في الغابة ستعطيهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

وقد انضم السكان الأصليون إلى البحث وبثت الطائرات الهليكوبتر رسالة من جدة الأطفال، تم تسجيلها بلغة الهويتوتو، تحثهم على التوقف عن التحرك لتسهيل العثور عليهم.”

المصدررصد ومتابعة وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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