الرغبة الجنسية لدى النساء الأكبر سناً: كل ما تعرفه خطأ

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وطن– تحدثت الدراسات السابقة عن انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء مع التقدم في العمر، ولكن البحث الأخير يقدم نظرة جديدة على هذا الموضوع. وفقًا لدراسة استمرت لمدة 15 عامًا وشملت أكثر من 3200 امرأة، يَعتبر نحو ربع النساء الجنس مهمًا جدًا، بغض النظر عن عمرهن.

النساء يقدّرن الجنس بشكل كبير

تشير الدكتورة هولي توماس، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إلى أن النساء لا يزلن يقدرن الجنس بشكل كبير، حتى عندما يكبرن في العمر، وهذا ليس غير طبيعي. وتضيف أن النساء اللواتي يمارسن الجنس الذي يعتبر مرضيًا وممتعًا بالنسبة لهن، هن أكثر عرضة لتقييمه بأنه مهم جدًا عندما يكبرن في العمر.

النساء الأفريقيات الأمريكيات الأكثر اهتماماً بالجنس

تقدم الدراسة التي نشرها موقع “السي إن إن”، رؤًى قيمة لمقدمي الرعاية الصحية الذين قد يتجاهلون بخلاف ذلك انخفاض الرغبة الجنسية لدى المرأة كجزء طبيعي من الشيخوخة. وتشير الدراسة إلى أن النساء الأفريقيات الأمريكيات أكثر احتمالية للقول إن الجنس مهم بالنسبة لهن طوال فترة منتصف العمر، بينما النساء الصينيات واليابانيات أكثر احتمالية لتقييم الجنس بأنه يحمل أهمية منخفضة طوال سنوات منتصف العمر.

كيفية رؤية المرأة للجنس

تشير الدراسة أيضًا إلى أن العديد من العوامل العاطفية والجسدية والنفسية قد تؤثر على كيفية رؤية المرأة للجنس. وتشمل هذه العوامل الحالات الطبية، الاعتبارات العقلية والعاطفية، مكون الشريك، والأعراف الاجتماعية.

إذا كانت المرأة غير مضطربة بسبب نقص الجنس، فلا داعي لرؤية الطبيب. ولكن إذا كانت الرغبة الجنسية أو النشاط الجنسي يشكلان مشكلة بالنسبة لها، فهناك العديد من الخيارات المتاحة للمساعدة، بما في ذلك الأدوية والعلاجات.

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