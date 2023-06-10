السبت, يونيو 10, 2023
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حياتنا

أغاني محمد رمضان من فيلم “هارلي” تجذب آلاف المستمعين! (فيديو)

تميز رمضان بأغانيه الشعبية التي حققت شهرة واسعة وأصبحت تريند بعد ساعات قليلة من طرحها

كتب رفيف عبدالله
أغاني محمد رمضان من
محمد رمضان
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وطن- أطلق النجم المصري محمد رمضان مؤخرًا أغنيتين جديدتين من فيلمه الأخير ‘هارلي’ على قناته الرسمية على يوتيوب.

“هاجري ورايا”

الأغنية الأولى لمحمد رمضان تحمل اسم الفيلم، بينما الثانية بعنوان ‘هاجري ورايا’.

تميز رمضان بأغانيه الشعبية التي حققت شهرة واسعة وأصبحت تريند بعد ساعات قليلة من طرحها.

الفيلم، الذي يعرض حاليا في دور العرض، حقق إيرادات تقدر بحوالي 35 مليون و536 ألف جنيه منذ بداية عرضه في عيد الفطر حتى الآن.

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يشارك في الفيلم مجموعة من النجوم بجانب رمضان، منهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي. الفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد سمير.

قصة فيلم “هارلي”

وتدور القصة حول عالم الإدمان والمخدرات، حيث يتورط الشخصية الرئيسية ‘هارلي‘ مع إحدى العصابات ويدخل في معارك شرسة.

محمد رمضان فيلم هارلي
أبطال الفيلم

بالإضافة إلى ‘هارلي’، ينتظر رمضان عرض فيلمه الجديد ‘ع الزيرو’ في موسم عيد الأضحى المبارك، وهو من إخراج محمد جمال العدل.

فيلم هارلي لمحمد رمضان
بوستر يجمع أبطال فيلم هارلي

ونشر رمضان صوراً عبر حسابه على “انستجرام” معقّباً: “حمزة وشهرته دراجون أجمد دي چى في مصر ومريم ويوسف.. حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم عيد الأضحى ع الزيرو”.

وتابع رمضان: “الفيلم تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، إنتاج العدل جروب.. ثقة في الله بركان نجاح”.

 

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رمضان يساعد عجوزاً غير قادر على الزواج

في سياق آخر، فاجأ رمضان، رجلاً يبلغ من العمر 48 عاماً، يدعى أحمد عبد الرحمن، بتحقيق حلمه في الزواج.

وكانت البداية، حين طلب أحمد عبد الرحمن، وشهرته حمادة السباكي، من الفنان المصري أن يساعده في الزواج.

وقال الرجل، إن عمره أصبح 48 عاماً، ولم يتزوّج لشدة فقره، وعدم تمكّنه من تحصيل قوته اليومي.

ونشرت صفحة مختصة بأخبار محافظة الدقهلية، طلب السباكي عبر الفيسبوك.

وكانت المفاجأة حين استجاب محمد رمضان لندائه. وعلق عبر الصفحة قائلاً: “اللي أنت عايزه أنا عينيا ليك، ابعت لي كل بياناتك ورقم تليفونك على الخاص وهتواصل معاك على طول.. وربنا يجعلني سبب بسيط في مساعدتك وإسعادك يا رب”.

محمد رمضان
استجاب رمضان لاستغاثة الرجل

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلبّي فيها محمد رمضان طلبات المحتاجين من معجبيه.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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