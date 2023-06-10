أغاني محمد رمضان من فيلم “هارلي” تجذب آلاف المستمعين! (فيديو)

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وطن- أطلق النجم المصري محمد رمضان مؤخرًا أغنيتين جديدتين من فيلمه الأخير ‘هارلي’ على قناته الرسمية على يوتيوب.

“هاجري ورايا”

الأغنية الأولى لمحمد رمضان تحمل اسم الفيلم، بينما الثانية بعنوان ‘هاجري ورايا’.

تميز رمضان بأغانيه الشعبية التي حققت شهرة واسعة وأصبحت تريند بعد ساعات قليلة من طرحها.

الفيلم، الذي يعرض حاليا في دور العرض، حقق إيرادات تقدر بحوالي 35 مليون و536 ألف جنيه منذ بداية عرضه في عيد الفطر حتى الآن.

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يشارك في الفيلم مجموعة من النجوم بجانب رمضان، منهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي. الفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد سمير.

قصة فيلم “هارلي”

وتدور القصة حول عالم الإدمان والمخدرات، حيث يتورط الشخصية الرئيسية ‘هارلي‘ مع إحدى العصابات ويدخل في معارك شرسة.

بالإضافة إلى ‘هارلي’، ينتظر رمضان عرض فيلمه الجديد ‘ع الزيرو’ في موسم عيد الأضحى المبارك، وهو من إخراج محمد جمال العدل.

ونشر رمضان صوراً عبر حسابه على “انستجرام” معقّباً: “حمزة وشهرته دراجون أجمد دي چى في مصر ومريم ويوسف.. حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم عيد الأضحى ع الزيرو”.

وتابع رمضان: “الفيلم تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، إنتاج العدل جروب.. ثقة في الله بركان نجاح”.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

رمضان يساعد عجوزاً غير قادر على الزواج

في سياق آخر، فاجأ رمضان، رجلاً يبلغ من العمر 48 عاماً، يدعى أحمد عبد الرحمن، بتحقيق حلمه في الزواج.

وكانت البداية، حين طلب أحمد عبد الرحمن، وشهرته حمادة السباكي، من الفنان المصري أن يساعده في الزواج.

وقال الرجل، إن عمره أصبح 48 عاماً، ولم يتزوّج لشدة فقره، وعدم تمكّنه من تحصيل قوته اليومي.

ونشرت صفحة مختصة بأخبار محافظة الدقهلية، طلب السباكي عبر الفيسبوك.

وكانت المفاجأة حين استجاب محمد رمضان لندائه. وعلق عبر الصفحة قائلاً: “اللي أنت عايزه أنا عينيا ليك، ابعت لي كل بياناتك ورقم تليفونك على الخاص وهتواصل معاك على طول.. وربنا يجعلني سبب بسيط في مساعدتك وإسعادك يا رب”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلبّي فيها محمد رمضان طلبات المحتاجين من معجبيه.