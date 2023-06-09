الجمعة, يونيو 9, 2023
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رياضة

3 صفقات تمَّت بنجاح لريال مدريد هذا الصيف

ريال مدريد سيعلن عن صفقات التعاقد مع الثلاثي دياز وغارسيا وبيلينغهام الأسبوع القادم

كتب فارس أبو شيحة
صفقات ريال مدريد هذا الصيف
صفقات ريال مدريد هذا الصيف
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وطن- نجحت إدارة ريال مدريد في إتمام 3 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الملكي، في سوق انتقالات الصيفية (الميركاتو) المستمرة حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وبحسب الصحفي الإيطالي الخبير في سوق انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد تمكن من إبرام 3 صفقات بشكل نهائي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، حيث سيعلن عن تلك الصفقات الأسبوع المقبل.

صفقات ريال مدريد هذا الصيف

وقال الصحفي الموثوق رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” نفهم أن الاتفاقية مكتملة لإبراهيم دياز لتوقيع صفقة جديدة طويلة الأجل في ريال مدريد حتى يونيو 2027″.

صفقات ريال مدريد هذا الصيف
صفقات ريال مدريد هذا الصيف

كما وأضاف، “إبراهيم دياز متوقع تقديمه الأسبوع القادم في ملعب سانتياغو برنابيو بصفته توقيعاً جديداً، وتم تعيين الاتفاقية لتكون مختومة”.

وأردف الإيطالي رومانو، ” جود بيلينغهام وقع مع نادي ريال مدريد، حتى صيف عام 2029، قادماً من بوروسيا دورتموند”.

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واستكمل، ” من المتوقع أن يعلن ريال مدريد عن صفقة بيلينغهام الأسبوع القادم”.

هاري كين وبيلينغهام
هاري كين وبيلينغهام

كما ووفق التقارير الصحفية الإسبانية، اللاعب فران غارسيا، ثالث صفقات نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

انسحاب ريال مدريد من مفاوضات هاري كين

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحيفة إسبانية عن انسحاب إدارة ريال مدريد (الملكي)، من مفاوضات صفقة التعاقد مع اللاعب الإنجليزي هاري كين هداف نادي توتنهام، بسبب المطالب المالية التي طالبها النادي والتي وصلت إلى 100 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب.

لكن تقارير أخرى، أكدت رغبة الإنجليزي كين في الذهاب إلى ريال مدريد. هذا الصيف، حيث أنه أبلغ  زملائه بالرحيل عن النادي من أجل خوض تجربة أخرى.

فران غارسيا
فران غارسيا

وينتهي عقد هاري كين مع نادي توتنهام الإنجليزي في شهر يونيو/ حزيران عام 2024.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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