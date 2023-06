3 صفقات تمَّت بنجاح لريال مدريد هذا الصيف

- Advertisement -

وطن- نجحت إدارة ريال مدريد في إتمام 3 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الملكي، في سوق انتقالات الصيفية (الميركاتو) المستمرة حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وبحسب الصحفي الإيطالي الخبير في سوق انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد تمكن من إبرام 3 صفقات بشكل نهائي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، حيث سيعلن عن تلك الصفقات الأسبوع المقبل.

وقال الصحفي الموثوق رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” نفهم أن الاتفاقية مكتملة لإبراهيم دياز لتوقيع صفقة جديدة طويلة الأجل في ريال مدريد حتى يونيو 2027″.

كما وأضاف، “إبراهيم دياز متوقع تقديمه الأسبوع القادم في ملعب سانتياغو برنابيو بصفته توقيعاً جديداً، وتم تعيين الاتفاقية لتكون مختومة”.

Understand the agreement is completed for Brahim Diaz to sign a new long term deal at Real Madrid until June 2027, as revealed earlier this week. 🚨⚪️🔒 #RealMadrid

Brahim, expected to be presented next week at Bernabéu as new signing.

Agreement set to be sealed. pic.twitter.com/zWbnepdNoF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023