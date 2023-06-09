3 صفقات تمَّت بنجاح لريال مدريد هذا الصيف

- Advertisement -

وطن- نجحت إدارة ريال مدريد في إتمام 3 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الملكي، في سوق انتقالات الصيفية (الميركاتو) المستمرة حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وبحسب الصحفي الإيطالي الخبير في سوق انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد تمكن من إبرام 3 صفقات بشكل نهائي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، حيث سيعلن عن تلك الصفقات الأسبوع المقبل.

صفقات ريال مدريد هذا الصيف

وقال الصحفي الموثوق رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” نفهم أن الاتفاقية مكتملة لإبراهيم دياز لتوقيع صفقة جديدة طويلة الأجل في ريال مدريد حتى يونيو 2027″.

كما وأضاف، “إبراهيم دياز متوقع تقديمه الأسبوع القادم في ملعب سانتياغو برنابيو بصفته توقيعاً جديداً، وتم تعيين الاتفاقية لتكون مختومة”.

Understand the agreement is completed for Brahim Diaz to sign a new long term deal at Real Madrid until June 2027, as revealed earlier this week. 🚨⚪️🔒 #RealMadrid Brahim, expected to be presented next week at Bernabéu as new signing. Agreement set to be sealed. pic.twitter.com/zWbnepdNoF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023

وأردف الإيطالي رومانو، ” جود بيلينغهام وقع مع نادي ريال مدريد، حتى صيف عام 2029، قادماً من بوروسيا دورتموند”.

- Advertisement -

واستكمل، ” من المتوقع أن يعلن ريال مدريد عن صفقة بيلينغهام الأسبوع القادم”.

كما ووفق التقارير الصحفية الإسبانية، اللاعب فران غارسيا، ثالث صفقات نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

Jude Bellingham has completed medical tests as Real Madrid player — contracts are also signed, valid until June 2029. 🚨⚪️✅ #RealMadrid Understand Real plan is to present Jude at Bernabéu next week. pic.twitter.com/SeHhBRQrn2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023

انسحاب ريال مدريد من مفاوضات هاري كين

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحيفة إسبانية عن انسحاب إدارة ريال مدريد (الملكي)، من مفاوضات صفقة التعاقد مع اللاعب الإنجليزي هاري كين هداف نادي توتنهام، بسبب المطالب المالية التي طالبها النادي والتي وصلت إلى 100 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب.

أرانشا رودريغيز ( صحفية ): ريال مدريد بالفعل أكمل ثلاث صفقات :

1- جود بيلينجهام.

2- فران غارسيا.

3- براهيم دياز. pic.twitter.com/qXQkGfazeW — 𝔹𝕖𝕣𝕟𝕒𝕓𝕦𝕖 𝕏𝕥𝕣𝕒 | برنابيو إكسترا (@RMC_BERNABUE) June 7, 2023

لكن تقارير أخرى، أكدت رغبة الإنجليزي كين في الذهاب إلى ريال مدريد. هذا الصيف، حيث أنه أبلغ زملائه بالرحيل عن النادي من أجل خوض تجربة أخرى.

وينتهي عقد هاري كين مع نادي توتنهام الإنجليزي في شهر يونيو/ حزيران عام 2024.