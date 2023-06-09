فيديو مؤلم لسيارة تصدم عاملا سعوديا على طريق سريعة ومصيره مجهول

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وطن – أظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض عامل سعودي لحادث مروري مؤلم على طريق سريعة.

وشوهد في مقطع الفيديو، عامل سطحة وهو يباشر عمله على الطريق، وبينما كان يتحرك للخلف صدمته سيارة مسرعة، فطُرح أرضا على الفور، فيما همَّ بعض الحاضرين لإنقاذه على الفور.

سيارة مسرعة تدهس عامل سطحة بالرياض😰!

pic.twitter.com/XHZxFKHRdX — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 9, 2023

ولا يُعرف مصير العامل السعودي الذي تعرض لهذا الحادث المروري المؤلم.

ما هي السطحة؟

و”السطحة” هي سيارة كبيرة الحجم ذو قدرة محرك كبيرة، صنعت خصيصاً لنقل السيارات وسيارت الحوادث والبضائع، ويتعامل بها الأفراد والشركات.

أنواع السطحات:

وهناك أنواع من السطحات، فمنها “الهيدروليك” التي تتكون غالباً من عدة أسطح متوازية تستعمل لنقل عدد كبير من السيارات يستعملها عادةً المعارض والشركات بنقلها من المصنع إلى الوكيل للشركات.

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أما السطحات الصغيرة فتستعمل غالباً لنقل سيارة واحدة وكما تستعمل لنقل سيارات الفورميلا وسيارات السباق والدريفت ومنها العادية ومنها الهيدروليك.

في حين السطحات ذات الونش تستعمل غالبا لنقل السيارات المتضررة جراء وقوع حادث ما وأحياناً تستخدم لنقل بضائع ثقيلة الوزن، أما الونش العملاق فيستخدم في وحدات المرور لنقل السيارات التي قامت بإرتكاب مخالفة مرورية ما.

حوادث المرور في السعودية

وكانت إحصاءات سعودية رسمية، قد كشفت مؤخرا، أن نسبة وقوع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف الجوال بلغت 78% من إجمالي الحوادث التي وقعت في المملكة.

وقال مجمع إرادة والصحة النفسية في الرياض، في وقت سابق، إن الشخص الذي تنتابه رغبة ملحة أثناء قيادة السيارة لاستخدام الهاتف الجوال تؤكد بأن لديه سلوك إدماني على الهاتف، وبالتالي عدم القدرة على التحكم في استخدامه.

وحذر خبراء، من أن عدم القدرة على ترك الهاتف أثناء القيادة هو أحد معايير السلوك الإدماني.