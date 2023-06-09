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الهدهد

فيديو مؤلم لسيارة تصدم عاملا سعوديا على طريق سريعة ومصيره مجهول

نسبة وقوع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف الجوال في السعودية بلغت 78%

كتب سالم حنفي
دهس عامل سطحة في السعودية
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وطن – أظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض عامل سعودي لحادث مروري مؤلم على طريق سريعة.

وشوهد في مقطع الفيديو، عامل سطحة وهو يباشر عمله على الطريق، وبينما كان يتحرك للخلف صدمته سيارة مسرعة، فطُرح أرضا على الفور، فيما همَّ بعض الحاضرين لإنقاذه على الفور.

ولا يُعرف مصير العامل السعودي الذي تعرض لهذا الحادث المروري المؤلم.

ما هي السطحة؟

و”السطحة” هي سيارة كبيرة الحجم ذو قدرة محرك كبيرة، صنعت خصيصاً لنقل السيارات وسيارت الحوادث والبضائع، ويتعامل بها الأفراد والشركات.

أنواع السطحات:

وهناك أنواع من السطحات، فمنها “الهيدروليك” التي تتكون غالباً من عدة أسطح متوازية تستعمل لنقل عدد كبير من السيارات يستعملها عادةً المعارض والشركات بنقلها من المصنع إلى الوكيل للشركات.

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أما السطحات الصغيرة فتستعمل غالباً لنقل سيارة واحدة وكما تستعمل لنقل سيارات الفورميلا وسيارات السباق والدريفت ومنها العادية ومنها الهيدروليك.

سيارات السطحة
سيارات السطحة لنقل السيارات وسيارت الحوادث والبضائع

في حين السطحات ذات الونش تستعمل غالبا لنقل السيارات المتضررة جراء وقوع حادث ما وأحياناً تستخدم لنقل بضائع ثقيلة الوزن، أما الونش العملاق فيستخدم في وحدات المرور لنقل السيارات التي قامت بإرتكاب مخالفة مرورية ما.

حوادث المرور في السعودية

وكانت إحصاءات سعودية رسمية، قد كشفت مؤخرا، أن نسبة وقوع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف الجوال بلغت 78% من إجمالي الحوادث التي وقعت في المملكة.

وقال مجمع إرادة والصحة النفسية في الرياض، في وقت سابق، إن الشخص الذي تنتابه رغبة ملحة أثناء قيادة السيارة لاستخدام الهاتف الجوال تؤكد بأن لديه سلوك إدماني على الهاتف، وبالتالي عدم القدرة على التحكم في استخدامه.

وحذر خبراء، من أن عدم القدرة على ترك الهاتف أثناء القيادة هو أحد معايير السلوك الإدماني.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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