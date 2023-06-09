السبت, يونيو 10, 2023
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اقتصادالهدهد

“فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لتونس إلى “ccc-“.. ماذا يعني ذلك؟

قيس سعيد يرفض شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تمويلي بقيمة 1.9 مليار دولار

كتب سالم حنفي
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
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وطن- فيما يمكن اعتباره لطمة على وجه الإنقلابي قيس سعيد، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى “ccc-“.

وأشارت إلى أن “النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات”.

وذكرت الوكالة أن مخاطر التمويل المكثفة تعكس تخفيض التصنيف إلى “CCC-” مع عدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية متطلبات التمويل الكبيرة.

وقالت إن هذا يعكس الفشل في تنفيذ الإجراءات المسبقة لبرنامج صندوق النقد الدولي المتفق عليه ، والذي سيكون ضروريًا للإفراج عن التمويل الثنائي المرتبط به والذي دعم خطة التمويل التونسية.

وبحسب الوكالة، يفترض السيناريو المركزي لديها اتفاقًا بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكن هذا متأخر كثيرًا عن توقعاتها السابقة مما يجعل المخاطر تظل مرتفعة.

كما أرجعت الوكالة أسباب التخفيض إلى المخاطر العالية على خطة التمويل، حيث تعتمد خطة التمويل الحكومية على أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من التمويل الخارجي (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

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قيس سعيد
قيس سعيد

خطة التمويل مرهونة ببرنامج صندوق النقد

وتعتقد الوكالة أن غالبية الخطة مرهونة ببرنامج صندوق النقد الدولي ، ومن المحتمل ألا يتم تعبئتها بالكامل هذا العام، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2023، ستتحتاج تونس حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي المخطط له في عام 2023.

وقالت الوكالة إن هذا من شأنه أن يخلق احتياجات تمويل محلية تبلغ حوالي 13.5 مليار دينار تونسي (8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، أي أعلى بنحو 25٪ من السنوات الثلاث الماضية.

تضاعف احتياجات التمويل المحلية

وأوضحت أن هذ يعني متوسط وأكثر من 3 أضعاف متوسط 2015-2019، معتقدة أن هذا سيؤدي إلى توسيع قدرة استيعاب الدين الحكومي في السوق المحلية ، والتي يغطيها بشكل أساسي النظام المصرفي ، وسيتطلب ضخ السيولة المستمر من البنك المركزي.

يشار إلى أن تونس مثقلة بالديون بحوالي 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين، لكن على الرغم من اتفاق مبدئي تم إبرامه في أكتوبر الماضي، فإن المفاوضات متعثرة.

ويعود ذلك إلى أن الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021، يرفض برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبرها “املاءات”.

المصدروكالة فيتش ، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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