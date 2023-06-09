الجمعة, يونيو 9, 2023
الرئيسيةالهدهدسبب وفاة جورح إسحق.. رمز "ثورة 25 يناير" كانت آخر كلماته :"ربنا...
الهدهد

سبب وفاة جورح إسحق.. رمز “ثورة 25 يناير” كانت آخر كلماته :”ربنا يرحمنا من الظلم”

الحقوقي المصري كان منسقا عاما لحركة "كفاية" عام 2004، التي ضمت في صفوفها نشطاء مصريين من مختلف التوجهات السياسية من الرافضين لحكم الرئيس مبارك

كتب فهمي الورغمي
سبب وفاة جورح إسحق.. رمز
جورج إسحق
- Advertisement -

وطن- رحل الحقوقي المصري جورج إسحق، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 85 عاما بعد مسيرة حافلة بالنضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

جورج إسحق، أحد أهم رموز “ثورة 25 يناير” وقبلها “حركة كفاية”، نعاه نشطاء وحقوقيون مصريون لدوره الكبير في ترسيخ معادلة النضال من أجل افتكاك الحقوق ضدّ نظام عسكري قمعي.

ما سبب وفاة الحقوقي المصري جورج إسحق

تُوفي الحقوقي المصري جورج إسحق، بعد مكوثه في أحد المستشفيات الخاصة على خلفية أزمة صحية أدخلته غرفة العناية المركزة.

وأعلن سمير عليش، القيادي في الحركة المدنية المصرية (أكبر كيان معارض داخل البلاد) عن وفاة جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد صراع مع المرض.

وقال على فيسبوك :”البقاء لله.. ربنا يرحم اخونا جورج اسحق ويغفر له ويدخله فسيح جناته، تعازينا القلبيه لكل الأصدقاء والمعارف لفقدنا رجل وطنى ور فيق نضال لرفعة”.

- Advertisement -

كما أوضح عليش أن الجنازه ستُقام بعد غد، الأحد، على الساعه 11 فى الكاتدرائية بالعباسية في العاصمة القاهرة.

من جورج إسحق رمز النضال المصري؟

وُلد جورج إسحق في بورسعيد عام 1938 وتخرج في كلية الآداب قسم التاريخ وعمل مدرسا لفترة ثم انخرط في العمل السياسي والحقوقي منذ ستينيات القرن الماضي.

شارك في العديد من المظاهرات والحملات الشعبية ضد الاستبداد والفساد والتوريث وكان أحد قادة حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير التي دعت لإنهاء حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

كما كان عضوا بارزا في المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد أبرز المدافعين عن حرية التعبير والتجمع والتظاهر.

شارك الراحل، جورج إسحق، مع الفدائيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، كما شارك أيضاً في مقاومة العدوان الثلاثي علي مصر، عام 1956، ثم انتقل إلي حزب العمل في عام 1969.

وكان جورج إسحق عضوا بـ”الجمعية الوطنية للتغيير”، والتي نادت بـ 7 مطالب من أجل التغيير، وكان من بينها، إنهاء حالة الطوارئ، مراقبة القضاء للانتخابات، إشراف منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية.

يعتبر جورج إسحق أحد الشخصيات السياسية البارزة، والمعروفة منذ سنوات، وعرف بنشاطه الحقوقي واسمه بالكامل: جورج إسحق أبو الفضل جاد الله، من مواليد محافظة بورسعيد عام 1938.

وعمل مدرسا للتاريخ، عقب تخرجه في كلية الآداب عام 1964. وشارك في العديد من المظاهرات في مصر، من بينها التظاهرات التي أعقبت نكسة 1967، ثم مظاهرات الطلبة 1968، والعديد من التظاهرات التي سبقت حرب اكتوبر 1973. وفي 2004 اختير منسقا عاما لحركة “كفاية”.

آخر ماكتبه جورج إسحق قبل وفاته

في 20 أبريل الماضي، بارك الراحل جورج إسحق لعموم المصريين، قدوم عيد الفطر وعبّر عن أمنيته بأن يعود جميع المساجين السياسين إلى عائلاتهم.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر:”كل عام و المصريين بخير و سعادة و اطمئنان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ربنا يجعله شهر خير و بركة و رفع الظلم عن المظلومين. كنا نتمني ان نرى كل المسجونين السياسيين علي مائدة إفطار العيد”.

وتابع “ربنا يرحمنا من الظلم و يعطي المصريين أماناً و سلاماً. كل سنة وانتم جميعا طيبين”.

هذا وكانت شخصيات حقوقية وحزبية في مصر، نعت الراحل جورج إسحق مستذكرين مواقفه النضالية الكثيرة ومطالبته الدائمة بالحقوق والحريات لعموم الشعب المصري.

المصدرفيس بوك ,تويتر، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

لحظة وصول “عادل إمام” لجنازة الجندي المصري “محمد صلاح”.. حقيقة فيديو متداول!

تقارير

قطر تطرد 100 معارض مصري.. وهذه الشخصيات على رأس القائمة!

الهدهد

سمكة قرش الغردقة.. أول تعليق من والد السائح الروسي: “كان يصرخ بابا أنقذني”

الهدهد

نقيب الصيادين يشير لمسؤولية سعودية في هجوم القرش على السائح الروسي في الغردقة وسخرية!

الهدهد

“عمار يا مشمش”.. قصة لقب يلازم مسقط رأس الشهيد البطل محمد صلاح (فيديو)

الهدهد

بعد فيديو قرش الغردقة المؤلم.. كيف تحمي نفسك من هجوم آكلي لحوم البشر؟

الهدهد

سياسي مصري شرده انقلاب السيسي..سبب وفاة محمد الجوادي وأين يدفن جثمانه؟

الهدهد

أحرجت تل أبيب.. ناشطة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن عملية الحدود (فيديو)

الهدهد

فيديو قرش الغردقة أخرج ساويرس عن شعوره ونجل مبارك دخل على الخط

تقارير

بلومبيرغ تكشف الموعد الجديد لـ التعويم.. استقرار اقتصاد مصر وارد بشرط

الهدهد

قتلهم غدرا.. داليا زيادة تهاجم محمد صلاح وحزينة على جنود إسرائيل

الهدهد

طعم يُفضله.. سبب صادم وراء التهام قرش الغردقة لـ السائح الروسي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة مساعدات مكسيكية لضحايا زلزال تركيا.. شاهد أين ظهرت بعد تتبعها عبر الـ!GPS

مصدر مقرب من شاكيرا ولويس هاملتون يفجر مفاجأة عن العلاقة بينهما!

من داخل منزله.. المغربية هند بومشمر تكشف السرّ وراء عدم انتقال ميسي إلى الهلال

بعد تهديدات بقتله.. شرطة لندن تطلب من عقيد سعودي منشق محاكاة حياة إدوارد سنودن!

لحظة وصول “عادل إمام” لجنازة الجندي المصري “محمد صلاح”.. حقيقة فيديو متداول!

دليلك الشامل لإطلاق مشروعك الخاص.. 9 نصائح ذهبية للتأكد من نجاحك في البدء بالطريقة الصحيحة

جورجينا تتحدث عن حفل زفافها من رونالدو ورد فعل غريب جداً منه (شاهد)

من هي حفيظة أركان؟.. أول سيدة تترأس البنك المركزي التركي وسط عاصفة التضخّم

قطر تطرد 100 معارض مصري.. وهذه الشخصيات على رأس القائمة!

جنس وتعرّي ومخدرات.. تسريب 9000 صورة لـ “هانتر بايدن” نجل الرئيس الأمريكي (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC