دنيا بطمة تثير غضب متابعيها.. استعراض مؤخرة وأفخاذ وشعر مستعار وغلق التعليقات! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة لإثارة الجدل بسبب إطلالتها الجديدة عبر حسابها على انستغرام، والتي وصفها متابعوها بالغريبة، مما دفعها لوقف التعليقات.

ونشر دنيا بطمة صورة لها وهي ترتدي فستان قصير باللون الأخضر اللامع كشف جزءا كبيرا من أفخاذها.

وظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة بفستانها الجريء من تصميم بلال فاشون، وشعر مستعار، إلا أن إطلالتها لم ترق للكثير من المتابعين ما دفعها لوقف التعليقات.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

انتقادات دفعت دنيا بطمة لإغلاق التعليقات

وجاء في التعليقات التي انتقدت إطلالة دنيا بطمة قول أحداهن:” الله يابنتي مالكي على حالتك بي هاد لحالة االله يهديك و صافي “.

وقالت متابعة أخرى:” ناااااااري ختي دنيا قربتي تولي مايكل جاكسن”.

- Advertisement -

كما وجهت متابعة أخرى انتقادا شديدا للفنانة دنيا بطمة، قائلة:” والله يلا يحسابلي شي متحول جنسي حتى قريت دنيا باطما وجها بحالا تخلط بالملامح الذكورية”.

وحذرت متابعة الفناة دنيا بطمة من العقاب الشديد من الله بالقول:” وحق الله غاديا و كاتخيابي و كيضرني خاطري لهاد درجة مامقتانعاش ب كيف خلقك الله هادشي غاتحاسبي عليه كولشي هادشي حرام خرجتي على ملامحك حنا كنا كنبغيوك كيف لول اما دبا كل شهر تاتباني شكل تانب الله يردك طريق الله و الله يهديك “.

دنيا بطمة تستعرض إطلالتها الجديدة ومؤخرتها البارزة

ويبدو أن هذا التعليقات لم تلق لها الفنانة دنيا بطمة بالا، لتنتقل إلى خاصية الاستوري وتستعرض إطلالتها الجديدة.

وظهرت دنيا بطمة وهي تمشي في إحدى الممرات وتستعرض لمتابعيها إطلالتها الجديدة ومؤخرتها البارزة.

كما ظهرت في فيديو آخر في نفس الممر من زاوية جديدة وهي تحاول إبراز مفاتنها، وبشكل خاص شعرها المستعار الجديد.

دنيا بطمة تستعرض منحنيات جسدها بدقة في أكثر ملابسها جرأة

وكانت دنيا بطمة قد أثارت الجدل مؤخرا، بعد ظهورها وهي ليجن رياضياً ضيقاً جداً باللون البني، مع توب بنفس اللون.

وجلست دنيا بطمة بطريقة كشفت جزءاً من بطنها، وكان الليجن ضيقاً لدرجة أنه يوحي بأنها لا ترتدي شيئاً ويُفصّل شكل أردافها والمناطق الحساسة.