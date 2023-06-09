الجمعة, يونيو 9, 2023
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دنيا بطمة تثير غضب متابعيها.. استعراض مؤخرة وأفخاذ وشعر مستعار وغلق التعليقات! (شاهد)

دنيا بطمة استعرضت في إطلالتها الجديدة فستانها الأخضر اللامع والقصير جدا وشعرها المستعار

كتب سالم حنفي
دنيا بطمة
دنيا بطمة
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وطن- عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة لإثارة الجدل بسبب إطلالتها الجديدة عبر حسابها على انستغرام، والتي وصفها متابعوها بالغريبة، مما دفعها لوقف التعليقات.

ونشر دنيا بطمة صورة لها وهي ترتدي فستان قصير باللون الأخضر اللامع كشف جزءا كبيرا من أفخاذها.

وظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة بفستانها الجريء من تصميم بلال فاشون، وشعر مستعار، إلا أن إطلالتها لم ترق للكثير من المتابعين ما دفعها لوقف التعليقات.

انتقادات دفعت دنيا بطمة لإغلاق التعليقات

وجاء في التعليقات التي انتقدت إطلالة دنيا بطمة قول أحداهن:” الله يابنتي مالكي على حالتك بي هاد لحالة االله يهديك و صافي “.

وقالت متابعة أخرى:” ناااااااري ختي دنيا قربتي تولي مايكل جاكسن”.

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كما وجهت متابعة أخرى انتقادا شديدا للفنانة دنيا بطمة، قائلة:” والله يلا يحسابلي شي متحول جنسي حتى قريت دنيا باطما وجها بحالا تخلط بالملامح الذكورية”.

وحذرت متابعة الفناة دنيا بطمة من العقاب الشديد من الله بالقول:” وحق الله غاديا و كاتخيابي و كيضرني خاطري لهاد درجة مامقتانعاش ب كيف خلقك الله هادشي غاتحاسبي عليه كولشي هادشي حرام خرجتي على ملامحك حنا كنا كنبغيوك كيف لول اما دبا كل شهر تاتباني شكل تانب الله يردك طريق الله و الله يهديك “.

دنيا بطمة تستعرض إطلالتها الجديدة ومؤخرتها البارزة

ويبدو أن هذا التعليقات لم تلق لها الفنانة دنيا بطمة بالا، لتنتقل إلى خاصية الاستوري وتستعرض إطلالتها الجديدة.

وظهرت دنيا بطمة وهي تمشي في إحدى الممرات وتستعرض لمتابعيها إطلالتها الجديدة ومؤخرتها البارزة.

كما ظهرت في فيديو آخر في نفس الممر من زاوية جديدة وهي تحاول إبراز مفاتنها، وبشكل خاص شعرها المستعار الجديد.

دنيا بطمة تستعرض منحنيات جسدها بدقة في أكثر ملابسها جرأة

وكانت دنيا بطمة قد أثارت الجدل مؤخرا، بعد ظهورها وهي ليجن رياضياً ضيقاً جداً باللون البني، مع توب بنفس اللون.
وجلست دنيا بطمة بطريقة كشفت جزءاً من بطنها، وكان الليجن ضيقاً لدرجة أنه يوحي بأنها لا ترتدي شيئاً ويُفصّل شكل أردافها والمناطق الحساسة.

دنيا بطمة
دنيا بطمة
المصدرإنستجرام ، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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