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جورجينا تتحدث عن حفل زفافها من رونالدو ورد فعل غريب جداً منه (شاهد)

رونالدو وجورجينا نفا وجود أي أزمة بينهما، فيما أعرب اللاعب البرتغالي عن دعمه لها بشكل مطلق، مؤكدا بأنها ستبقى معه إلى الأبد

كتب سالم حنفي
جورجينا تتحدث عن حفل زفافها من رونالدو ورد فعل غريب جداً منه
رونالدو وجورجينا
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وطن- شاركت العارضة والمؤثرة الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز شريكها البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو في إطلاق مشروعه التجاري الجديد وهو علامة تجارية للمياه المعدنية القلوية ومضادات الأكسدة ، تسمى.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، شوهد رونالدو وجورجينا خلال الحدث معًا وبطريقة طبيعية، على الرغم من شائعات وجود أزمة كبيرة في علاقتهما.

وبعد تقديم مياههم المعدنية الجديدة، عقدوا مؤتمرا صحفيا لم يرغبوا فيه في الإدلاء بتصريحات شخصية، ولكن بمجرد انتهائهما ، تمكن بعض الصحفيين من التحدث مع “جورجينا” وسؤلها عن الشائعات التي تشير إلى نهاية العلاقة اللاعب البرتغال لتقول: “بالطبع لا”، معربة عن عن انزعاجها من الأسئلة المستمرة حول هذا الموضوع.

وعد كريستيانو رونالدو بالزواج من جورجينا رودريغيز

لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، حيث تم توجيه سؤال آخر لها عن احتمالات الزواج بينها وبين رونالدو، فأجابت:” طبعا”، وهو شيء أراد كريستيانو رونالدو ، الذي كان يقف بجورها الرد عليه أيضًا، مسلطًا الضوء على اختيار “يوم آمن” للقيام بذلك.

جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو

رونالدو يدعم جورجينا

من جانبه، أراد كريستيانو رونالدو الذي رغب بالاستفادة من هذا الحدث لكسر صمته والتحدث بوضوح شديد عن كل شائعات الأزمة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة حول علاقته بالمؤثرة والأم لطفلين من أبنائه.

وقال للصحفيين:”عائلتي دائمًا معي ، وجيو معي في جميع مشاريعي وأنا أيضًا أدعمها”، ليضيف: “إنها تشق طريقها وأنا أؤيدها بنسبة 100٪”، بحسب ما نقله موقع ” okdiario ” الإسباني.

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“دائما معي”

وتابع قائلا:”ستكون دائمًا معي وأنا معها ، نحن معًا أقوى بكثير”.

علاقة رونالدو وجورجينا
علاقة رونالدو وجورجينا

رد فعل رونالدو الغريب على حديث جورجينا

وفي نفس السياق، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ملفت للانتباه لرد فعل كريستيانو رونالدو على حديث “جورجينا” للصحفيين خلال إطلاق مشرع شريكها الجديد.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فيبنما كانت “جورجينا” منهمكة في الحديث للصحافة، قام شريكها “رونالدو” بأداء بعض الإيماءات المضحة تعليقا على ما سمعه من حديثها.
وخلال حديثها، نظر “رونالدو” إلى “جورجينا” باستغراب شديد، قبل أن يقوم “بحول” عينيه، معبرا عن استغرابه واستهجانه مما تقوله.
وأظهر الفيديو محاولة “رونالدو” الاقتراب منها والهمس في أذنها محاولا “ربما” تنبيهها لما تقوله، قبل أن يقوم بالضحك مستغربا.

المصدرماركا ,موقع " okdiario " الإسباني ,تويتر، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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