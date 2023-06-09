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جنس وتعرّي ومخدرات.. تسريب 9000 صورة لـ “هانتر بايدن” نجل الرئيس الأمريكي (شاهد)

هانتر بايدن ظهر في عدد من الصور وهو عارٍ تماما بينما كان يقضي وقته مع عاهرات في أماكن مختلفة

كتب فهمي الورغمي
هانتر بايدن
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وطن- فضيحة جنسية جديدة، تكشّفت تفاصيلها في الأوساط السياسية ووسائل الإعلام الأمريكية، عقب تسريب حوالي 9000 صورة من حاسوب هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وما أثار ضجة كبيرة هو أن بعض هذه الصور كانت تظهره عاريًا تمامًا. الأمر الذي أحدث مجموعة من التساؤلات المثيرة للجدل بشأن تأثيرها المحتمل على المستقبل السياسي لوالده الذي سبق وأعلن ترشحه لعهدة رئاسية ثانية.

تسريبات جنسية تظهر هانتر بايدن عارياً

وأوضح تقرير لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية، أنه تم نشر ما يقرب من 9000 صورة مُسربة عن كمبيوتر هانتر بايدن المحمول، على الإنترنت من قبل منظمة ماركو بولو اليمينية (الأمريكية) غير الربحية.

تضمنت الصور البالغ عددها 8864 صورة المنشورة على موقع bidenlaptubemedia.com مئات الصور لنجل جو بايدن وهو يتعاطى المخدرات ويمارس الجنس مع المومسات، بالإضافة إلى صور عائلية ولقطات يومية من داخل منزله أو سيارته.

صور عائلية هانتر بايدن
صور عائلية هانتر بايدن
صور عائلية هانتر بايدن
صور عائلية هانتر بايدن

وقالت دايلي ميل أنه على الأرجح تم تسريب عدد 7032 صورة من تطبيق Hunter’s MacBook Pro iPhoto، و 1832 من نسخة احتياطية لجهاز iPhone XS الخاص به ، و 428 “صورة حية” (مقاطع فيديو قصيرة تم التقاطها على iPhone)، و 674 صورة مرسلة في رسائل نصية، و 579 لقطة شاشة، و 40 مرسلة عبر تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp، و 111 آخرين غير معلومة المصدر.

وفي علاقة بتواريخ التقاط تلك الصور،تشير الصحيفة البريطانية أنها مؤرخة بين عامي 2008 و 2019. بعضها مرفق بإحداثيات جغرافية، تظهر أن هانتر التقط صوراً في جزر هاواي وكابو سان لوكاس وكوسوفو وجمهورية الدومينيكان وغرب الصين ولندن وباريس وروما وبلغراد وأخرى عبر الولايات المتحدة.

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وحول مدى صحة تلك الصور، تقول دايلي ميل أنّ جميع الصور التي شاهدتها تتطابق مع الصور المأخوذة من نسخة من الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن والتي حصلت عليها (أي دايلي ميل) في أوائل عام 2021.

اللافت أن نجل الرئيس الأمريكي، يظهر في عدد من الصور وهو عارٍِ تماماً بينما كان يقضي وقتا مع بائعات هوى في عدد من الأماكن المختلفة، حسب مايظهر من الصور المُسربة.

هانتر بايدن عاري
هانتر بايدن عاري

من هانتر بايدن؟

هانتر بايدن (53 عاماً) هو نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن ومحامي ورجل أعمال مثير للجدل. اشتهر بعمله في شركة بوريسما الأوكرانية للغاز الطبيعي، التي أثارت انتقادات من الجمهوريين الذين اتهموه بالاستفادة من نفوذ والده.

كما تعرض (هانتر) بايدن للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن تعاملاته المالية مع روسيا والصين. وسبق أن اعترف بمشاكله مع إدمان المخدرات والكحول، وقال إن حياته “ليست صحيفة إثارة”.

هانتر بايدن يتعاطى المخدرات
هانتر بايدن يتعاطى المخدرات

وفيما يتعلق بحياته العائلية، يشار أن هانتر بايدن هو أب لخمسة أطفال، وأصبح مؤخرا فنانا يبيع لوحاته بمبالغ كبيرة.

جدير بالذكر هنا، أن الفريق القانوني الخاص بـ هانتر بايدن، لم يصدر إلى الآن أي تعليق أو بلاغ يتعلق بالعدد الكبير للصور المسربة.

المصدرصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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