اللقطات الأولى لطعن جندي إسرائيلي بحاجز عسكري وما فعله الفلسطيني يلفت الأنظار

وطن – أصيب أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية طعن بالضفة الغربية المحتلة، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية أنه تم قتل منفذ العملية التي وقعت في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة.

وانتشرت لقطات مُصورة، تظهر اللحظات الأولى لعملية الطعن التي وقعت عند حاجز “رنتيس” شمال غربي رام الله.

📍وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن عند حاجز "رنتيس" الواقع شمال غربي رام الله في الضفة الغربية pic.twitter.com/43PsUSwUFm — الأمير ياسين (@M86950933) June 9, 2023

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع الفيديو الذي التُقط من مكان عملية الطعن، يُظهر إسعاف “إسرائيلي” أثناء عملية إخلاء جندي مُصاب.

الرواية الإسرائيلية

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديا إسرائيليا أصيب في عملية طعن، على شبهة جنائية، عند حاجز “رنتيس” الواقع شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.

وأضافت الإذاعة العبرية أنه في الوقت الذي يفحص الجنود المشتبه به على حاجز “رنتيس” بدأ مواطن فلسطيني في مهاجمة الجنود محاولا اختطاف أحد الأسلحة منهم، وقام بطعن أحدهم، ولكن تمكن جندي إسرائيلي آخر من قتل المهاجم الذي قيل إنه مواطن فلسطيني.

צה"ל: "נבדקת האפשרות שהרקע לאירוע פלילי"; לוחם המשטרה הצבאית שנפצע פונה לבית חולים@Doron_Kadosh https://t.co/GEq0vMrI4f — גלצ (@GLZRadio) June 9, 2023

ويباشر جيش الاحتلال، التحقيق في ملابسات الحادثة التي وصفتها الإذاعة العبرية، بأنها جنائية، وقالت إن الفلسطيني الذي قتلته قوات الاحتلال، وصل إلى حاجز رنتيس بسيارة مسروقة، محاولا عبور الحاجز والدخول بالسيارة إلى الضفة الغربية.

اعتداءات إسرائيلية شرسة

وعمليات إطلاق النار التي ينفذها مقاومون زادت في الأيام والأسابيع الأخيرة، في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومساء الخميس، أعلن الاحتلال اعتقال 4 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة من رام الله، بهدف هدم منزل الأسير إسلام فروخ.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة رام الله القديمة في الضفة الغربية، وفجرت منزل الأسير إسلام فروخ (26 عاماً)، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان، ثم انسحبت من المدينة.

وتصدى الشبان الفلسطينيون للاحتلال خلال اقتحام رام الله، كما أظهرت مشاهد فيديو تصدي شباب البلدة لتقدم قوات الاحتلال التي دخلت برفقة جرافة. وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق خلال عملية الاقتحام.

إسقاط مسيرة إسرائيلية

في حين أسقط مقاومون من سرايا القدس- كتيبة جنين، طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تحليقها في أجواء مخيم جنين، في الضفة المحتلة.

سرايا القدس – كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء مخيم جنين، ويقوم مهندسونا بالتعامل معها، واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات الاحتلال منها. pic.twitter.com/T09nOZB364 — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) June 8, 2023

وقالت سرايا القدس – كتيبة جنين في بيان مقتضب، إنّ مجاهديها تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء مخيم جنين، ويقوم مهندسونا بالتعامل معها، واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات الاحتلال منها.