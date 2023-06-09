إذا لاحظت هذه الأشياء في غرفتك بالفندق..غادر فورا وفي أسرع وقت ممكن!

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وطن- موسم العطلات الصيفية على الأبواب، وسواء كنت تقضي عطلتك في فندق أو في نزل أو في منتجع فاخر، فمن المحتمل أن يكون هناك شيء واحد تريد الابتعاد عنه وهو “بق الفراش”.

وفقا لدراسة استقصائية، تعد الفنادق ثالث أكثر الأماكن شيوعًا التي يتم فيها العثور على بق الفراش.

تتواجد هذه الحشرات الصغيرة كثيرة في الفنادق، وهذا ما يجعل من الضروري معرفة كيفية اكتشافها والوقاية منها عند حجز غرفة فندقية.

لسوء الحظ، لا تعيش هذه المخلوقات الصغيرة فقط في المراتب والأغطية ولكن في السجاد والمفروشات الأخرى أيضًا.

وفي هذا السياق، سنقوم بذكر بعض النصائح للتحقق من بق الفراش في غرف الفنادق، وفقا لما أورده موقع “huffingtonpost“.

تحقق من غرفتك

يوصي الخبراء بفحص السرير والغرفة عند الدخول مع التأكد من نظافة المكان.



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هناك بعض العلامات الواضحة التي يجب البحث عنها والتي يمكن أن تشير إلى وجود بعض بق الفراش الكامن في غرفتك.

إذا لاحظت أشياء مثل البقع الداكنة على الحائط وبقع الدم على الملاءات، فتأكد من التحدث عن هذا الأمر مع مدير الفندق على الفور.



بقع دم على الفراش



عندما يتم قتل هذه الحشرات فإنها تطلق الكثير من الدم، خاصة حول المراتب – حيث تميل إلى الاختباء.

يمكن أن تبدأ هذه البقع في الظهور بلون صدئ كلما طالت مدة وجودها، لذا تأكد من خلو جانبي المرتبة من أي بقع دم قبل أن تنام عليها.



بيض بق الفراش

قد يبدو واضحًا أن اكتشاف البيض قد يكون علامة منبهة على انتشار الحشرات ولكنه صغير جدًا ويمكن العثور عليه في أماكن عديدة، وليس فقط على المرتبة.

يبلغ عرض بيض بق هذه الحشرة حوالي 1 مم وغالبًا ما يكون لونه أصفر باهتًا. إذا وجدت منه على فراشك، فقد يعني ذلك أن بق الفراش لا يزال هناك ويجب الإبلاغ عنه على الفور.

رائحة عفنة

يمكن أن ينتج عن التراكم الشديد لبق الفراش، رائحة قوية وكريهة شبيهة بالعفن. احرص دائمًا على توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بوجود رائحة كريهة وتحقق من وجود علامات أخرى أيضًا.

بقع داكنة على جدران الغرفة



على الرغم من أن هذا أقل شيوعًا، إلا أن بق الفراش يمكن أن يترك بقعًا على الجدران أيضًا.

إذا لاحظت أي بقع داكنة، فقد يكون هذا فضلات بق الفراش. تأكد من عدم لمس أي من المناطق المتضررة مع إعلام موظفي الفندق أو الشقة على الفور.

قذائف بق الفراش

مثل الكثير من الكائنات الأخرى، تتخلص الحشرات من جلدها بمجرد أن تبدأ في النمو.

عند محاولة التعرف على القشرة، يجب أن تبحث عن بقع صغيرة تشبه القشرة قد تنكسر إذا سحقها. توجد بشكل أساسي بين الأقمشة، لذا تحقق من المراتب والأرائك.

المفروشات القديمة

الأقمشة القديمة التي ربما لم يتم تنظيفها جيدًا أو ربما تكون مستعملة يمكن أن تأوي حشرات بق الفراش.

إذا كان المكان الذي تقيم فيه قديم نوعا ما، فمن الأفضل دائمًا التحقق مرة أخرى من القماش والمفروشات قبل أن تقرر النوم عليها.

بقع بيضاء على الأثاث

يحب بق الفراش أيضًا وضع بيضه على الأثاث والمراتب، وخاصة الكراسي والأرائك. ستبدو هذه مثل مجموعات من البقع البيضاء الصغيرة من مسافة بعيدة، ولكن عند الفحص الدقيق، يمكن أن يكون هو المكان الذي قررت فيه الحشرات الاحتفاظ ببيضها.

وجود بقع حمراء على بشرتك

إذا استيقظت ووجدت بقع صغيرة حمراء وحكة على جلدك، فذلك علامة على وجود البق في الفراش. غالبًا ما تشكل اللدغات خطًا مستقيمًا عبر جزء من جسمك، وهذه سمة مميزة لحشرة بق الفراش مقارنة بلدغات البعوض.

وإذا لاحظت هذه البقع الحمراء على بشرتك، فمن الأفضل زيارة الطبيب.