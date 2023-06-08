الخميس, يونيو 8, 2023
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تقارير

WSJ: إنستغرام أرض خصبة لـ مهووسي ممارسة الجنس مع الأطفال

تقرير الصحيفة الأمريكية أوضح أن عشرات شبكات ممارسة الجنس مع الأطفال تستغل، تطبيق إنستغرام كوسيلة للترويج والتواصل مع ضحاياهم، وتحويلهم إلى مواقع أخرى تقدم محتوى وأنشطة جنسية غير قانونية

كتب فهمي الورغمي
انستغرام
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تطبيق إنستغرام يشجع على التحرش الجنسي بالأطفال
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وطن – في تقرير مثير للجدل نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، كشفت عن فضيحة كبيرة تتعلق بتطبيق إنستغرام الشهير لمشاركة الصور والفيديوهات.

ووفقاً للتقرير، تستخدم خوارزميات “المقترحات” التي تظهر للمستخدمين حسابات ومنشورات قد تهمهم، لتسهيل عمل شبكات من المتحرشين بالأطفال والمستغلين جنسيا للقصر.

إنستغرام يُشجع “البيدوفيليا”

وأوضح التقرير أن هذه الشبكات تستغل إنستغرام كوسيلة للترويج والتواصل مع ضحاياهم، وتحويلهم إلى مواقع أخرى تقدم محتوى وأنشطة جنسية غير قانونية.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن الباحثين في جامعتي ستانفورد ماساتشوستس أمهرست رصدوا 405 حسابات على إنستجرام تستخدم هاشتاج مرتبط بممارسة الجنس مع القصر، وأن بعض هذه الحسابات تحظى بآلاف المتابعين.

وانتقد التقرير دور إنستغرام في تسهيل هذه الظاهرة، مقارنا بتطبيقات أخرى مثل سنابشات وتيك توك التي لا تعرض هذا النوع من المحتوى للمستخدمين.

وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذه الفضيحة، وطالبوا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عن هذه الشبكات.

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وقال متحدث باسم شركة “ميتا” المالكة لإنستغرام، إن الشركة تعمل على مكافحة هذا السلوك غير المقبول، وأنها شكلت فريق عمل داخلي للتحقيق في هذه الادعاءات.

بدوره، أبدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك -المالك لشركة تويتر- قلقه من التقرير الصادم، ونشره على حسابه بموقع تويتر معلقا: “أمر مقلق للغاية”.

هل تسمح سياسات إنستغرام بإظهار المحتوى الجنسي والإباحي؟

لا، وفقًا لسياسات إنستغرام، فإنها تحظر بشكل صارم عرض أو نشر المحتوى الجنسي أو المحتوى الذي ينتهك حقوق الأطفال.

يُعتبر المحتوى الجنسي غير المسموح به وفقًا لسياسات المنصة، بما في ذلك الصور أو الفيديوهات الإباحية أو العارية أو المثيرة جنسيًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنستغرام تعمل بجدية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وتعتبر أي محتوى ينتهك حقوق الأطفال مخالفًا ومحظورًا، كما تقول المنصة المملوكة لشركة “ميتا” عبر موقعها الرسمي.

إنستغرام تعتمد نهجًا نشطًا للرقابة والإبلاغ عن المحتوى غير الملائم أو المخالف، ويتم تفعيل آليات تحليل الصور والمحتوى للكشف عن أي محتوى محتمل للاستغلال الجنسي للأطفال. وتتعاون إنستغرام أيضًا مع الجهات المعنية والمنظمات الحكومية للمساهمة في جهود مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.

المصدروول ستريت جورنال + سياسات منصة انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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