وست هام يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فيورنتينا في الدقائق الأخيرة (شاهد)

وطن- تُوج فريق وست هام يونايتد ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، في نسختها الثانية، بعد فوزه على نظيره فيورنتينا الإيطالي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الدقائق الأخيرة على نهاية أحداث مباراة القمة النهائية بين كلا الفريقين.

وافتتح وست هام يونايتد أولى أهداف المباراة أولى أهداف المباراة داخل مرمى شباك فيورنتينا الإيطالي، عند الدقيقة ال62 عن طريق الجزائري سعيد بن رحمة من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وأدرك فريق فيورنتينا هدف التعادل الإيجابي عن طريق اللاعب جياكومو بونافينتورا في الدقيقة ال67.

كما وأحرز هدف التقدم الثاني عن طريق اللاعب جارود بوين في ال90.

ويعد تتويج وست هام يونايتد (الهامرز)، اللقب الأول في تاريخ مسيرته منذ عام 1980.

وتفوق فريق فيورنتينا على منافسه وست هام يونايتد، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة في مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 68%.

