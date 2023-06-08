الخميس, يونيو 8, 2023
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وست هام يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فيورنتينا في الدقائق الأخيرة (شاهد)

وست هام يونايتد يحصد أول لقب في تاريخه منذ عام 1980

كتب فارس أبو شيحة
تتويج وست هام يونايتد بدوري المؤتمر الأوروبي 2023
تتويج وست هام يونايتد بدوري المؤتمر الأوروبي 2023
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وطن- تُوج فريق وست هام يونايتد ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، في نسختها الثانية، بعد فوزه على نظيره فيورنتينا الإيطالي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الدقائق الأخيرة على نهاية أحداث مباراة القمة النهائية بين كلا الفريقين.

وافتتح وست هام يونايتد أولى أهداف المباراة أولى أهداف المباراة داخل مرمى شباك فيورنتينا الإيطالي، عند الدقيقة ال62 عن طريق الجزائري سعيد بن رحمة من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وست هام يونايتد يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 2023

وأدرك فريق فيورنتينا هدف التعادل الإيجابي عن طريق اللاعب جياكومو بونافينتورا في الدقيقة ال67.

كما وأحرز هدف التقدم الثاني عن طريق اللاعب جارود بوين في ال90.

ويعد تتويج وست هام يونايتد (الهامرز)، اللقب الأول في تاريخ مسيرته منذ عام 1980.

وتفوق فريق فيورنتينا على منافسه وست هام يونايتد، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة في مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 68%.

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس وست هام يونايتد المتوج باللقب الأول في تاريخ البطولة القارية، إلى 8 تسديدات. كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 32%.

تشكيلة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا

ولعب المدرب الإنجليزي ديفيد مويس، المباراة النهائية أمام نظيره فيورنتينا، في ختام منافسات دوري المؤتمر الأوروبي 2023، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

دفاع التشكيلة: كوفال، زوما، نايف أكراد، إيمرسون.

مدرب وست هام يونايتد
مدرب وست هام يونايتد

خط الوسط: لوكاس باكيتا، توماس سوتشيك، ديلان رايس، سعيد بن رحمة.

مركز الهجوم: جارود بوين، ميكائيل أنطونيو.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وجاء فريق وست هام يونايتد في المركز ال14 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة.

وست هام يونايتد
وست هام يونايتد

كما وآتى الفريق المنافس فيورنتينا في المركز ال8 من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة.

المصدروطن + وست هام يونايتد تويتر + دوري المؤتمر الأوروبي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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