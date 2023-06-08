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ملكة جمال لبنان ساندرا رزق بفستان غطّى كل شيء وكشف صدرها وبطنها! (صور)

"في صورٍ أخرى سابقة، نشرتها ملكة جمال لبنان السابقة، ظهرت ساندرا بفستان ضيق وقصير ومفتوحاً عن فخذها الأيسر بطريقة جريئة"

كتب أنس السالم
ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق بفستان مكشوف البطن والصدر
ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق
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وطن – نشرت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة، أحدث إطلالةٍ لها، ظهرت فيها بفستان ذو أكمام طويلة وله قبعة، لكنها مكشوف عند منطقة البطن والصدر .

ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق بفستان مكشوف البطن والصدر

تلك الصور التي نشرتها ساندرا رزق على حسابها في انستغرام، أرفقتها بتعليق: “Even the night has ears” بمعنى “حتى الليل له آذان” .

ساندرا رزق
ساندرا رزق بفستان مكشوف عند منطقة البطن والصدر

وكان لافتاً أن الفستان الذي ارتدته ساندرا رزق غطى كل شي في جسدها، لكنه مكشوف عند منطقة البطن والصدر.

ملكة جمال لبنان ساندرا رزق
ملكة جمال لبنان ساندرا رزق

وفي صورٍ أخرى سابقة، نشرتها ملكة جمال لبنان السابقة، ظهرت ساندرا بفستان ضيق وقصير ومفتوحاً عن فخذها الأيسر بطريقة جريئة .

 

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A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)

من هي ساندرا رزق ملكة جمال لبنان عام 2000؟

انتُخبت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000؛ حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها، فكانت تبلغ حينها 18 عاماً.

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تتويج ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000
تتويج ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000

وهذا مقطع فيديو يوثق ردّة فعل ساندرا رزيق لحظة تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان في عام 2000، أب قبل 23 عاماً .

زوج ساندرا رزق وابنتها نور

وفي عام 2010، تزوجت ساندرا رزق من رجل أعمال لبناني ليس معروفاً إعلامياً، وكانت تعيش معه متنقلةً بين بيروت وقطر.

كما فضّلت ساندرا بعد الزواج الابتعاد عن الأضواء، وأن تمنح معظم وقتها لزوجها وبيتها، وفي فبراير 2011، رزقت ساندرا بابنتها نور.

ساندرا رزق وابنتها نور
ساندرا رزق وابنتها نور

لكن حياة ساندرا فقدت استقرارها حين باشرت في عام 2013 بإجراء معاملات الطلاق من زوجها، وحصلت عليه، ثم كسبت عام 2017 دعوى حضانة ابنتها الوحيدة.

المصدرانستغرام - ويكيبيديا - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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