ملكة جمال لبنان ساندرا رزق بفستان غطّى كل شيء وكشف صدرها وبطنها! (صور)

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وطن – نشرت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة، أحدث إطلالةٍ لها، ظهرت فيها بفستان ذو أكمام طويلة وله قبعة، لكنها مكشوف عند منطقة البطن والصدر .

ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق بفستان مكشوف البطن والصدر

تلك الصور التي نشرتها ساندرا رزق على حسابها في انستغرام، أرفقتها بتعليق: “Even the night has ears” بمعنى “حتى الليل له آذان” .

وكان لافتاً أن الفستان الذي ارتدته ساندرا رزق غطى كل شي في جسدها، لكنه مكشوف عند منطقة البطن والصدر.

وفي صورٍ أخرى سابقة، نشرتها ملكة جمال لبنان السابقة، ظهرت ساندرا بفستان ضيق وقصير ومفتوحاً عن فخذها الأيسر بطريقة جريئة .

View this post on Instagram A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)

من هي ساندرا رزق ملكة جمال لبنان عام 2000؟

انتُخبت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000؛ حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها، فكانت تبلغ حينها 18 عاماً.

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وهذا مقطع فيديو يوثق ردّة فعل ساندرا رزيق لحظة تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان في عام 2000، أب قبل 23 عاماً .

زوج ساندرا رزق وابنتها نور

وفي عام 2010، تزوجت ساندرا رزق من رجل أعمال لبناني ليس معروفاً إعلامياً، وكانت تعيش معه متنقلةً بين بيروت وقطر.

كما فضّلت ساندرا بعد الزواج الابتعاد عن الأضواء، وأن تمنح معظم وقتها لزوجها وبيتها، وفي فبراير 2011، رزقت ساندرا بابنتها نور.

لكن حياة ساندرا فقدت استقرارها حين باشرت في عام 2013 بإجراء معاملات الطلاق من زوجها، وحصلت عليه، ثم كسبت عام 2017 دعوى حضانة ابنتها الوحيدة.