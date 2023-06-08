مفاجأة بشأن تونسية قتلت طفلتها خنقا ثم ذبحت نفسها في مصر

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وطن- في متابعة لأحدث تطورات قضية السيدة التونسية قاتلة طفلتها في مصر والتي حاولت ذبح نفسها أيضاً، أمرت جهات التحقيق المصرية بحبس السيدة المتهمة بقتل ابنتها بمنطقة التجمع الأول، 15 يوماً على ذمة التحقيق.

آخر تطورات قضية التونسية قاتلة ابنتها في مصر

وفي مفاجأة بشأن سبب إقدام الأم التونسية على هذه الجريمة البشعة، كشف المحامي أمير محمود، دفاع المتهمة، لموقع “القاهرة 24” المحلي، أنها كانت قادمة هي وابنتها من الخارج للعلاج من السحر.

وتابع أن السيدة التونسية كانت تمر بحالة نفسية سيئة وقتلت ابنتها وحاولت إنهاء حياتها على إثرها.

وكانت البداية عندما عثرت الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع الأول بمصر، على جثة طفلة تونسية الجنسية والبالغة من العمر 4 سنوات، بها آثار خنق حول العنق وبجانبها والدتها التي حاولت قتل نفسها وبها آثار جروح في العنق ناتجة عن محاولتها إنهاء حياتها.

وأفادت التحريات بأن الأم تحمل جنسية دولة تونس، وتقيم بمنطقة التجمع الأول بصحبة ابنتها المجني عليها.

وعُثر على جثمان الطفلة بجوار الأم المصابة بجرح قطعي بالرقبة، نتيجة محاولة ذبح.

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وبالمعاينة تبيّن أن الأم أقدمت على خنق ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، وما إن تأكدت من وفاتها، حتى استلّت سلاحاً أبيض (سكين)، وحاولت ذبح نفسها.

إلا أنها لم تمتْ حتى تمّ العثور عليها، وإبلاغ رجال المباحث، الذين أمروا بنقلها للمستشفى، لمحاولة إنقاذ حياتها.

ويشار إلى أنه بعد وقوع الجريمة لم تستطع الأجهزة الأمنية استجواب السيدة التونسية، بسبب الحالة غير المستقرة لها وقتها وعدم قدرتها على الكلام، نتيجة الجرح القطعي الذي تعاني منه.

ووقتها، تمكّن رجال المباحث من التوصّل لسلاح جريمة الانتحار، وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة (سكين)، وكذلك تمّ نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة.

كما كلّفت النيابة العامة آنذاك، رجال المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة، وطلبت التقرير الطبي الصادر من المستشفى عن حالة الأم المصابة.

ويشار إلى أن هناك العديد من الدجالين الذين ينتشرون في مصر، ويزعمون أنهم يعالجون حالات السحر والمس، ويخدعون كثيرين بأساليب ماكرة لسلبهم أموالهم.