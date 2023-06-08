كنزي ابنة عمرو دياب تجلس بوضعية مثيرة كشفت أجزاء حساسة من جسدها! (شاهد)

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وطن– لا يكترثن بنات الفنان المصري عمرو دياب، بالانتقادات التي تطالهن بسبب جرأتهن، ويستمرون بنشر الصور الجريئة مع إتاحة التعليقات عليها.

مشروبات كحولية!

وكانت أحدث تلك اللقطات الجريئة، ما نشرته كنزي عمرو دياب، عبر حسابها على “انستجرام“.

ارتدت كنزي عمرو دياب في الصورة تنورة جينز بفتحات كبيرة، كشفت أردافها بوضوح حين جلست على كرسي.

بينما كانت ابنة عمرو دياب، أكثر احتشماً من الأعلى بتوب أسود وقميص ملون مفتوح.

ويبدو أن كنزي دياب كانت تتسكع مع صديقتها كما يتضح من باقي الصور.

في إحدى اللقطات، تقف صديقة كنزي أمام قسم المشروبات الباردة في إحدى محلات التموين. ومن بينها مشروبات كحولية.

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لم تعلق كنزي دياب على الصور سوى بإيموجي يرمز إلى عصير التفاح، ربما لإبعاد تهمة شرب الكحول عن نفسها.

عشيق كنزي

مقارنةً بشقيقتها جنا، فإن كنزي مُقلة بالظهور، وأغلب منشوراتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تكون برفقة عشيقها.

ارتدت كنزي في أحدث ظهور مع عشيقها تيشرت أبيض شفاف، كشف أثداءها بشكل كامل، خاصة أنها لم تكن ترتدي حمالة صدر.

ونسقت كنزي دياب التيشرت مع بنطلون جينز واسع، وجاكيت أسود قصير.

وكان حبيب ابنة عمرو دياب يحتضنها في الصورة التي يبدو أن كنزي لم تتنبه إلى أنها كارثية.

صور جريئة في نهار رمضان

وفي نهار رمضان، نشرت كنزي عمرو دياب صوراً من رحلتها إلى إحدى الجزر، وهي ترتدي كاش مايوه أزرق يكشف ما تحته من ملابس البحر.

كما ظهرت في جلسة تصوير أخرى بنفس المكان، وهي ترتدي فستاناً زهرياً عارياً من الأعلى.

View this post on Instagram A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab)

هذه الصور أغضبت المصريين الذين ذكّروها في حينها بأنها مسلمة، وأنهم في الشهر الفضيل ويفترض أنها صائمة.

عيد ميلاد صاخب

كما احتفلت كنزي قبل أشهر بعيد ميلاد حبيبها في أجواء صاخبة.

ونشرت كنزي دياب الصور التي وثّقت تلك الأجواء عبر “انستجرام“.

وبدأت ابنة عمرو دياب الصور بلقطة تجمعها بحبيبها في سوبر ماركت، ثم صورة تورتة صغيرة في ثلاجة مليئة بزجاجات البيرة.

وبدأت حفلة الشواء بمناسبة عيد الميلاد، كانت كنزي قد ارتدت فستاناً أسود لهذه المناسبة.

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وعلقت كنزي على الصور: “أعياد الميلاد وحفلات الشواء”.

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما.

ويدرس لوك بيرسون إدارة الأحداث الدولية، ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت، ومن المتوقَّع أن يُنهيَ دراسته الجامعية العامَ المقبل.