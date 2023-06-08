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قتلهم غدرا.. داليا زيادة تهاجم محمد صلاح وحزينة على جنود إسرائيل

المدونة المصرية زعمت أن أي أحد يحب مصر مستحيل أن يفرح بما فعله الجندي المصري محمد صلاح أو يحتفل به ويعتبره عملاً بطوليا

كتب خالد الأحمد
داليا زيادة
المدونة والناشطة المصرية داليا زيادة
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وطن – شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على المدونة والناشطة المصرية “داليا زيادة” بعد وصفها لدولة الاحتلال بأنها “ليست عدو” وإلقائها باللوم على فرد الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، واستنكارها لما قام به زاعمة أنه أساء إلى مصر بهذه العملية.

وكانت “داليا زيادة” قالت في سلسلة تغريدات على حسابها في موقع “تويتر” و “فيسبوك” متوجهة للمحتفلين بعملية الشهيد محمد صلاح: “من أنتم وما مصلحتكم بالضبط”.

وزعمت أن “أي أحد يحب مصر مستحيل أن يفرح بما حصل أو يحتفل به ويعتبره عملاً بطولياً”.

داليا زيادة تهاجم عملية الحدود والشهيد محمد صلاح

وتابعت في كلمات عرضتها لهجوم وانتقادات حادة: “ما هو العمل البطولي في التسلل لحدود دولة مجاورة بيننا وبينها معاهدة سلام وتعاون أمني من سنين، ومصالح اقتصادية لا حصر لها؟”

وادعت داليا زيادة أن الجندي محمد صلاح قتل الجنود الإسرائليين الواقفين” -على حدود اسرائيل -حسب وصفها- بحركة غدر ليس لها أي مبرر منطقي إلا رغبة من قام بتدبيره واستخدم فرد التأمين في تنفيذه”.

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واستدركت أن ” المعتدي”-حسب وصفها- قد يكون مدفوعاً بدوافع دينية متطرفة مثل تلك التي تدعو لقتل اليهود على أساس هويتهم الدينية، وهو أيضاً أمر يضر بمصر وضد مبادئ الدولة المصرية تماماً.

وهي ذات الرواية التي رددها الإعلام الإسرائيلي خلال الأيام الماضية من أن الشهيد محمد صلاح كان يحمل مصحفاً وسيفاً، وأن وراء العملية دوافع جهادية.

وامتدحت داليا زيادة طريقة احتواء الحادث بين المسؤولين المصريين والإسرائليين، وأضافت أن “أفضل طريقة لاحتواءه من وجهة نظرها هو إجراء تحقيقات شفافة في الأمر تحت إشراف الطرفين، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكراره” مستشهدة بما وعد به وزير الدفاع المصري نظيره الإسرائيلي في مكالمة هاتفية بعد الحادث بساعات قليلة.

وبحسب قولها فإن مصر لا تتحمل الدخول في معركة أمنية أو سياسية حتى لا داعي ولا منطق لها أبداً مع إسرائيل.

وأردفت أن “التعاون غير المسبوق بين مصر وإسرائيل في السنوات القليلة الماضية هو أحد أهم عوامل نجاح مصر في اجتياز مرحلة حرجة جداً في تاريخها بين محاربة الإرهاب وتحديات اقتصادية ضخمة”.

تضامنت مع جنود إسرائيل القتلى

وكانت المطبعة المصرية “داليا زيادة” قد ظهرت في لقاء مع قناة “كان” العبرية للدفاع عن جنود الكيان الصهيوني الذين قتلوا على يد الشهيد البطل محمد صلاح.

وقالت في المقابلة أنها تندد وتشجب لقتل جنود الاحتلال، وزعمت أن هذا العمل “يعيق العلاقة مع الكيان الصهيوني”.

وقوبل منشور داليا زيادة بردود وتعليقات غاضبة من عشرات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق علق د. مجدي العفيفي: “أى مخلوق من العدو لايجرؤ ان يتفوه بهذه الالفاظ المثيرة للغثيان”.

وأضاف مخاطباً داليا زيادة: “كم يبدو الكيان الصهيوني سعيدا بهذا الكلمات المسمومة وانت لسان فصيح لهم”.

وعبر مغرد آخر عن اعتقاده “بأن المحسوبين على مؤيدي السيسي ليس لديهم مشكلة مع أي أحد حتى ولو كانت إسرائيل، طالما علاقات السيسي معاها جيدة”.

واستدرك: “لكنهم يعادون تركيا أو قطر طالما علاقتهم بالسيسي سيئة.. دي واحدة شايفة الخطر كله من غزة والسودان وليبيا لكن أخوال السيسي حد جميل”.

ردود فعل غاضبة.. الكيان الصهيوني سعيد بكلماتها

وعقب “أحمد كامل” :”داليا زيادة من الناس اللي طول عمرها بتحفر عشان توصل للقاع”.

وأضاف: “بعد عام 2013 انشأت السلطات المصرية لها كشك حقوق إنسان كي تصدر بيانات تمتدح نظام السيسي وأن السجون جميلة والقضاء شامخ وليس هناك تعذيب والإعدامات قانونية”.

وداليا زيادة ولدت في 2 يناير 1982 وهي مؤلفة وكاتبة مصرية ومدونة حائزة على جوائز عديدة.

تعمل حاليًا مديرةً لمركز دراسات الديمقراطية الحرة، وهو مؤسسة فكرية تقدم المشورة لصانعي السياسات في مصر والشرق الأوسط.

وسبق أن التقت العديد من الإسرائيليين من سياسيين وإعلاميين وحاخامات يهود وظهرت على قنوات عبرية مدافعة عن التطبيع.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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