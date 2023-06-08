في مشهد مهيب.. أمير قطر يفي بوعد قطعه والده على نفسه قبل سنوات

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وطن – في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، افتتحت طاجيكستان جامع الإمام أبو حنيفة بمساهمة كبيرة من دولة قطر. يعتبر هذا المشروع الجديد إحدى المبادرات البارزة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والديني بين البلدين وتعزيز الفهم المتبادل والتسامح.

طاجيكستان تفتتح جامع الإمام أبو حنيفة بدعم من دولة قطر

وافتتح أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رفقة رئيس جمهورية طاجيكستان جامع الإمام ابو حنيفه النعمان بن ثابت في العاصمة “دوشنبه”.

🇹🇯🇶🇦| سموّ الأمير @TamimBinHamad ورئيس جمهورية طاجيكستان يفتتحان جامع الإمام ابو حنيفه النعمان بن ثابت في #دوشنبه وعبر الرئيس الطاجيكي عن شكره لسموّ الأمير لافتتاحه الجامع ولسموّ الأمير الوالد، مستذكرًا الاتفاق على إنشاء الجامع بدعم من #قطر 🇶🇦 خلال زيارات سابقة للأمير الوالد pic.twitter.com/6UbEHowoHf — نديب قطر (@NadeebQa) June 8, 2023

وخلال الحفل الذي أُعد لهذا الغرض، عبر الرئيس الطاجيكي عن شكره لأمير قطر لافتتاحه الجامع وللأمير الوالد، مستذكرًا الاتفاق على إنشاء الجامع بدعم من قطر خلال زيارات سابقة للأمير الوالد.

ومع افتتاحه، أصبح جامع الإمام أبو حنيفة، من أكبر المساجد في طاجيكستان، بتصميمه الهندسي الرائع والمعماري الجميل.

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يضم المسجد أيضًا مرافق تعليمية وثقافية تهدف إلى تعزيز المعرفة الدينية والتواصل الثقافي بين الناس. يعتبر المسجد مكانًا هامًا للعبادة والتعلم والتواصل الاجتماعي للمجتمع المحلي والزوار من داخل البلاد وخارجها.

وكان مفتي جمهورية طاجيكستان قد أعرب في تصريحات لـ وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن سعادته بافتتاح جامع الإمام أبو حنيفة بدعم من دولة قطر ويؤكد أنه سيكون جسراً لتوطيد القرابة والشراكة بين البلدين”.

#قنا_فيديو |

مفتي جمهورية #طاجيكستان يعرب في تصريحات لـ #قنا عن سعادته بافتتاح جامع الإمام أبو حنيفة بدعم من دولة #قطر ويؤكد أنه سيكون جسراً لتوطيد القرابة والشراكة بين البلدين#آسيا_الوسطى pic.twitter.com/xRlRzSHWZZ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 8, 2023

ويُجسد الدعم الكبير من قطر لإنشاء جامع الإمام أبو حنيفة، التزامها الراسخ بتعزيز الحوار الثقافي والديني في مناطق مختلفة من العالم.

كما أن المبادرة القطرية تشير إلى رغبة الدوجة في دعم الثقافات المختلفة وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب، وتعكس رؤيتها العالمية في تعزيز السلام والاستقرار والتسامح.

بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان لـ (قنا)، إن “افتتاح جامع الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت يترك أثرا إيجابيا على روح الصداقة بين البلدين والشعبين”.

#قنا_فيديو |

رئيس لجنة الشؤون الدينية في #طاجيكستان لـ #قنا: افتتاح جامع الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت يترك أثرا إيجابيا على روح الصداقة بين البلدين والشعبين#قطر #آسيا_الوسطى pic.twitter.com/cNlOeEFSqq — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 8, 2023

زار أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، دولة طاجيكستان، حيث التقى رئيس الجمهورية إمام علي رحمان، اليوم الخميس، وشهد الطرفان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في قصر الأمة بالعاصمة دوشنبه.

وعبّر أمير قطر بالزيارة عن استبشاره بالزيارة، في تغريدة على تويتر قال خلالها: “أشكر الرئيس إمام علي رحمان على الحفاوة والتكريم خلال زيارتنا لبلده الشقيق، والتي أتاحت لنا عقد مباحثات معمقة حول فرص الاستثمار بين قطر وطاجيكستان لما فيه خير بلدينا الشقيقين، ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة”.

أشكر الرئيس إمام علي رحمان على الحفاوة والتكريم خلال زيارتنا لبلده الشقيق، والتي أتاحت لنا عقد مباحثات معمقة حول فرص الاستثمار بين قطر وطاجيكستان لما فيه خير بلدينا الشقيقين، ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة. pic.twitter.com/ucGOWY4LGG — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 8, 2023

وكان أمير قطر ورئيس طاجيكستان عقدا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها “استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات”، بحسب ما أورده الديوان الأميري، في بيان، مشيراً إلى أنّ الجلسة تناولت مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، يعقدان جلسة مباحثات رسمية في "قصر الأمة" بالعاصمة دوشنبه. #قطر #طاجيكستان https://t.co/HOVQur4zaN pic.twitter.com/cviPJkvcMc — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 8, 2023

وبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، جولة في عدد من الدول في آسيا الوسطى بدعوة من قادتها، بحسب ما ذكر بيان للديوان الأميري القطري، السبت الماضي.

مشيرا إلى أن الجولة تشمل جمهوريات أوزبكستان وقيرغيزيا، وكازاخستان، حيث يشارك أمير قطر في منتدى أستانة الدولي، قبل أن يختتم جولته بزيارة جمهورية طاجيكستان.

سمو الأمير المفدى يبدأ بعد غد الاثنين، جولة في عدد من الدول الصديقة في آسيا الوسطى، تشمل كلا من أوزبكستان، وقيرغيزيا، وكازاخستان، وطاجيكستان.https://t.co/bQSgKRBcrM — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 3, 2023

ووفق المصدر ذاته، سيجري أمير قطر خلال هذه الجولة مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها، تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، كما سيتم خلالها التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات.