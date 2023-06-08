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في مشهد مهيب.. أمير قطر يفي بوعد قطعه والده على نفسه قبل سنوات

افتتاح جامع الإمام أبو حنيفة في طاجيكستان جاء بعد سنوات من وعد قطعه الأمير الوالد حمد بن خليفة لدولة طاجيكستان بأن يتكفل ببناءه

كتب فهمي الورغمي
أمير قطر
أمير قطر تميم بن حمد
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وطن – في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، افتتحت طاجيكستان جامع الإمام أبو حنيفة بمساهمة كبيرة من دولة قطر. يعتبر هذا المشروع الجديد إحدى المبادرات البارزة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والديني بين البلدين وتعزيز الفهم المتبادل والتسامح.

طاجيكستان تفتتح جامع الإمام أبو حنيفة بدعم من دولة قطر

وافتتح أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رفقة رئيس جمهورية طاجيكستان جامع الإمام ابو حنيفه النعمان بن ثابت في العاصمة “دوشنبه”.

وخلال الحفل الذي أُعد لهذا الغرض، عبر الرئيس الطاجيكي عن شكره لأمير قطر لافتتاحه الجامع وللأمير الوالد، مستذكرًا الاتفاق على إنشاء الجامع بدعم من قطر خلال زيارات سابقة للأمير الوالد.

ومع افتتاحه، أصبح جامع الإمام أبو حنيفة، من أكبر المساجد في طاجيكستان، بتصميمه الهندسي الرائع والمعماري الجميل.

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يضم المسجد أيضًا مرافق تعليمية وثقافية تهدف إلى تعزيز المعرفة الدينية والتواصل الثقافي بين الناس. يعتبر المسجد مكانًا هامًا للعبادة والتعلم والتواصل الاجتماعي للمجتمع المحلي والزوار من داخل البلاد وخارجها.

وكان مفتي جمهورية طاجيكستان قد أعرب في تصريحات لـ وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن سعادته بافتتاح جامع الإمام أبو حنيفة بدعم من دولة قطر ويؤكد أنه سيكون جسراً لتوطيد القرابة والشراكة بين البلدين”.

ويُجسد الدعم الكبير من قطر لإنشاء جامع الإمام أبو حنيفة، التزامها الراسخ بتعزيز الحوار الثقافي والديني في مناطق مختلفة من العالم.

كما أن المبادرة القطرية تشير إلى رغبة الدوجة في دعم الثقافات المختلفة وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب، وتعكس رؤيتها العالمية في تعزيز السلام والاستقرار والتسامح.

بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان لـ (قنا)، إن “افتتاح جامع الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت يترك أثرا إيجابيا على روح الصداقة بين البلدين والشعبين”.

زار أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، دولة طاجيكستان، حيث التقى رئيس الجمهورية إمام علي رحمان، اليوم الخميس، وشهد الطرفان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في قصر الأمة بالعاصمة دوشنبه.

وعبّر أمير قطر بالزيارة عن استبشاره بالزيارة، في تغريدة على تويتر قال خلالها: “أشكر الرئيس إمام علي رحمان على الحفاوة والتكريم خلال زيارتنا لبلده الشقيق، والتي أتاحت لنا عقد مباحثات معمقة حول فرص الاستثمار بين قطر وطاجيكستان لما فيه خير بلدينا الشقيقين، ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة”.

وكان أمير قطر ورئيس طاجيكستان عقدا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها “استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات”، بحسب ما أورده الديوان الأميري، في بيان، مشيراً إلى أنّ الجلسة تناولت مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، جولة في عدد من الدول في آسيا الوسطى بدعوة من قادتها، بحسب ما ذكر بيان للديوان الأميري القطري، السبت الماضي.

مشيرا إلى أن الجولة تشمل جمهوريات أوزبكستان وقيرغيزيا، وكازاخستان، حيث يشارك أمير قطر في منتدى أستانة الدولي، قبل أن يختتم جولته بزيارة جمهورية طاجيكستان.

ووفق المصدر ذاته، سيجري أمير قطر خلال هذه الجولة مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها، تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، كما سيتم خلالها التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات.

المصدروكالة الأنباء القطرية + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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