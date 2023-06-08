عارضة أزياء تفضح بيكيه وتكشف أفعاله المشينة مع صديقاتها الثلاثة! (فيديو)

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وطن- هناك العديد من المواقف التي أظهرت أن كلارا شيا لم تكن أول امرأة يخون معها جيرارد بيكيه المطربة الكولومبية شاكيرا خلال علاقتهما الرومانسية التي استمرت 12 عامًا.

خيانات متكررة

لقد قام جيرارد بيكيه، بهذه الخيانات والمغامرات العاطفية خارج نطاق الزواج، على الرغم من أنّ علاقة اللاعب السابقة بشاكيرا كانت أشبه بالمتزوجين رسمياً.

الآن بعد أن أنهت شاكيرا كل شيء يتعلق بجيرارد ببكيه وعشيقته، خرج العديد للحديث عن العلاقات المختلفة للاعب الإسباني، وأكدوا أنهم لم يكشفوه في السابق احتراماً للعائلة.

في الآونة الأخيرة، كانت عارضة الأزياء البيروفية باولا منزانال مسؤولة عن تأكيد صحة مثل هذه الأقوال، لأنها هي نفسها تعرف الفتيات اللاتي ارتبط جيرارد بهن.

لم يغش بيكيه شاكيرا فحسب بل تحدث عنها بالسوء

خلال بث برنامج América Hoy، قالت باولا منزانال إنها اعتادت أن تكون من محبي جيرارد بيكيه بسبب مسيرته كلاعب كرة قدم، لكن بعد أن علمت أنه كان على علاقة مع بعض صديقاتها، أصيبت بخيبة أمل في مَثلها الأعلى.

وقالت عارضة الأزياء الحسناء باولا منزانال: “كنت من أشد المعجبين ببيكيه، قبل أن ينتهي به الأمر مع شاكيرا. انتقلت إلى برشلونة وكنت أتوق لمقابلته، ولكن ليس بالمعنى الرومانسي، ولكن كمشجعة فقط”.

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وتابعت باولا منزانال: “اكتشفت أن بيكيه كان على علاقة مع ثلاثة من أصدقائي على الأقل، وبمعنًى أدق، لم تكن كلارا شيا الأولى… لذلك سقط بيكيه من عيني”.

كلارا ليست الأخيرة

منذ عام تقريبًا أنهت شاكيرا وبيكيه علاقتهما، ومنذ ذلك الحين أصبحا محطّ أنظار وحديث وسائل الإعلام، خاصة مع ارتباط اللاعب السابق لبرشلونة بالشابة كلارا شيا.

تقول باولا منزانال: “أنا لا أعرفه، لكن لديّ أصدقاء يعرفونه وأعتقد أن كلارا شيا لم تكن الأولى، ولا أعتقد أنها كانت الأخيرة. حدث كل هذا عندما كانت شاكيرا معه من الأساس”.

كما لو أن هذا لم يكن كافيًا، فقد أوضحت باولا أنه لم يخدع أم أطفاله فحسب؛ بل تحدث عنها أيضًا مع عشيقاته بالسوء.

وأضافت باولا منزانال: “وهؤلاء هم الذين أعرفهم، تخيلوا الفتيات اللواتي لا أعرفهن… وأخبروني أنه تحدّث معهن عن شاكيرا بالسوء أيضاً”.

هاميلتون مثل بيكيه؟

تحدثت باولا أيضاً عن لويس هاميلتون الذي شوهدت شاكيرا معه في الأسابيع الأخيرة. وأكدت العارضة البيرونية أنها قابلته عندما سافرت إلى موناكو لمشاهدة سباقات الفورمولا 1، وكان دائمًا ودودًا وظلّ محاطًا بالعديد من النساء.

أوضحت باولا أنها تعرفه جيدًا، مؤكدة أنه رجل نبيل وتأمل أنه إذا كانت شائعات الرومانسية مع شاكيرا صحيحة، فسوف تحافظ على علاقة رسمية معه.